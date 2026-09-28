Знайомі Татарова стали власниками 11 квартир у новобудовах Києва на понад $1 млн, - Bihus.Info

Люди, які можуть бути пов'язані з заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим, в останні кілька років стали власниками квартир у двох новобудовах у Києві, вартість яких зараз перевищує 1 мільйон доларів.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто і скільки квартир отримав

Журналісти знайшли 11 квартир у київських ЖК "Аквамарин" і "Перлина Нивок", оформлених на двох жінок, пов'язаних із бізнесменом Ніколою Мірто, який близький до Татарова. Обидва комплекси роками були довгобудами, і держава так і не отримала там значної частини обіцяних квартир.

Власниці нерухомості — Наталія Писарева, киянка 1950 року народження, яка понад 20 років тому працювала в банках, і Владлена Тимошенко, яка народилася 1992 року в Луганську та, судячи з фото в соцмережах, раніше працювала офіціанткою.

Разом жінки мають чотири квартири в "Аквамарині" та сім у "Перлині Нивок", більшість оформлено на Писареву. Вартість журналісти оцінили за оголошеннями про продаж — близько 850 доларів за квадратний метр у "Перлині Нивок" і півтори тисячі в "Аквамарині".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вероніка Феншуй" радила Єрмаку, в яку саме дату призначити Татарова в ОП, - журналіст Мокрик

Історія "Аквамарину"

"Аквамарин" у Святошинському районі будували на замовлення СБУ, свою частку квартир мав отримати й Нацбанк. Комплекс планували здати ще 2007 року, однак забудовник збанкрутував. За початковим договором СБУ мала отримати 38 квартир, згодом квоту зменшили до 16, а зрештою служба отримала лише чотири квартири та ще одну під Києвом. Нацбанк недоотримав 19 квартир.

Фото: ЖК Аквамарин / Bihus.Info

Читайте також: "Слуга народу" Тищенко міг використовувати благодійний фонд для "відкатів" від кол-центрів, - Bihus.Info

Історія "Перлини Нивок"

ЖК "Перлина Нивок" почали зводити близько 20 років тому для Управління державної охорони. Однак із обіцяних 103 квартир відомство отримало 65.

Після банкрутства забудовника частину житла, яке власники не внесли в електронний реєстр, почали продавати вдруге через фінансову компанію, пов'язану, за даними Bihus.Info, з орбітою "Укрбуду".

Фото: ЖК Перлина Нивок / Bihus.Info

Три з тих 65 квартир, що дісталися УДО, тепер належать Писаревій і Тимошенко — кожна мала площу близько 100 кв. м, а нові власниці перепланували їх і зробили з трьох квартир дев'ять. Ще дві квартири Писаревої в "Перлині" вперше з'явилися в реєстрі нерухомості лише тоді, коли вона їх купила.

В "Аквамарині" зрозуміле походження лише двох квартир із чотирьох — жінка викупила їх у приватних власників, і одна з них, судячи з нумерації, раніше належала Нацбанку. Реєстраційна історія двох інших квартир порожня.

Писарева та Тимошенко не надали журналістам пояснень щодо придбання квартир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У яких містах України стрімко дорожчають однокімнатні квартири, – дослідження ринку

Зв'язок Мірто з Татаровим

Італійський ресторатор Мірто багато років живе в Києві та колись був клієнтом адвокатського об'єднання Татарова. У 2021 році він вказав дружину Татарова як майбутню опікунку свого сина — це зазначено в декларації посадовця.

У листопаді 2025 року Мірто і Писарева заснували британську компанію "Апостоло", яка одразу після створення увійшла до структури власності київської фірми, раніше оформленої на них напряму. У червні 2026 року місце Писаревої в "Апостоло" зайняла Тимошенко.

Зникла квартира самого Татарова

Розслідувачі перевірили й декларацію Татарова. З неї зникла квартира площею 111 кв. м у ЖК "Подолград" на Воздвиженці, в яку він інвестував ще 2016 року — це був об'єкт "Укрбуду", який після падіння компанії добудував "Київміськбуд". Перед здачею будинку Татаров переуступив права на квартиру й отримав майже 8 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни контролюють українські обленерго завдяки Зеленському і Татарову, - Ніколов

За документами, які дістали журналісти, покупцем став адвокат Олександр Квятківський, родом із Вінниччини, який веде переважно страхові та сімейні справи.

Квятківський також співзаснував Федерацію стендової стрільби Києва і тренує в клубі "Стенфорд" під Обуховом. За даними джерел Bihus.Info, у цьому клубі регулярно збирається верхівка кількох правоохоронних органів, а раніше був і сам Татаров.

Офіційний дохід Квятківського становить близько 300 тис. грн на рік, а його фірма "Центр універсального асистансу" у 2025 році отримала приблизно мільйон гривень чистого прибутку. Через пів року після купівлі адвокат досі живе у своїй квартирі на Печерську в старому будинку.

З Татаровим адвокат, за його словами, познайомився лише тоді, коли підписував документи на угоді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родина голови департаменту БЕБ Дрозда має маєток під Києвом, 8 квартир та дисертації з Татаровим, - ЗМІ