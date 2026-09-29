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Новости Обстрелы Тернопольщины
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Рашисты атаковали Тернопольщину реактивными "шахедами": обломки упали на территорию промышленного объекта

Атака шахидов на Тернополь 29 сентября: что известно о последствиях?

Российские оккупанты атаковали Тернополь и область  реактивными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Тарас Пастух, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В результате поражения вражеской цели произошло падение обломков на территорию промышленного объекта. Сообщений о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Напомним, российские оккупанты атаковали ударными дронами Винницкую область, в результате чего более 15 тыс. потребителей остались без света.
  • Также была обесточена центральная часть Ровно.

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обстрел (35712) Тернополь (854) Тернопольская область (873) Тернопольский район (89)
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