Рашисты атаковали Тернопольщину реактивными "шахедами": обломки упали на территорию промышленного объекта
Российские оккупанты атаковали Тернополь и область реактивными беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Тарас Пастух, передает Цензор.НЕТ.
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"В результате поражения вражеской цели произошло падение обломков на территорию промышленного объекта. Сообщений о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, российские оккупанты атаковали ударными дронами Винницкую область, в результате чего более 15 тыс. потребителей остались без света.
- Также была обесточена центральная часть Ровно.
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