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Новини Обстріли Тернопільщини
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Рашисти атакували реактивними "шахедами" Тернопільщину: уламки впали на територію промислового об’єкта

Атака шахедів на Тернопіль 29 вересня: що відомо про наслідки?

Російські окупанти атакували Тернопіль та область реактивними безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Тарас Пастух, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У наслідок ураження ворожої цілі відбулося падіння уламків на територію промислового об'єкта. Повідомлень про потерпілих наразі не надходило", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, російські окупанти атакували ударними дронами Вінницьку область, внаслідок чого понад 15 тис. споживачів опинилися без світла.
  • Також було знеструмлено центральну частину Рівного.

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обстріл (37028) Тернопіль (419) Тернопільська область (675) Тернопільський район (89)
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