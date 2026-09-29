Рашисти атакували реактивними "шахедами" Тернопільщину: уламки впали на територію промислового об’єкта
Російські окупанти атакували Тернопіль та область реактивними безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Тарас Пастух, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У наслідок ураження ворожої цілі відбулося падіння уламків на територію промислового об'єкта. Повідомлень про потерпілих наразі не надходило", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Нагадаємо, російські окупанти атакували ударними дронами Вінницьку область, внаслідок чого понад 15 тис. споживачів опинилися без світла.
- Також було знеструмлено центральну частину Рівного.
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