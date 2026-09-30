Десять защитников, которых считали пропавшими без вести, рассказали о возвращении из плена: "Думал, что это сон". ВИДЕО
Десять украинских военнослужащих, которые официально считались пропавшими без вести, рассказали о том, что им пришлось пережить в российском плену, об освобождении и первых днях после возвращения домой. Истории защитников и их семей собраны в одном видео, снятом уже после их возвращения в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, все десять военных вернулись из российского плена 24 августа в рамках второго этапа обмена с РФ.
До момента освобождения информации о судьбе военнослужащих практически не было. Двое защитников официально считались пропавшими без вести с 2024 года, еще восемь — с 2025-го. Все это время их семьи жили в неизвестности и ждали хоть каких-то вестей.
На видео военные вспоминают момент, когда узнали об освобождении, дорогу домой и первые минуты после возвращения.
"Ребята, уже расслабьтесь", — вспоминает один из защитников слова, которые он услышал, когда стало ясно, что плен закончился.
Для некоторых осознание того, что они действительно вернулись, пришло не сразу.
"Думал, что это сон", — рассказывает один из освобожденных военных.
Отдельная часть видео посвящена семьям защитников. Близкие вспоминают месяцы ожидания без достоверной информации о судьбе военных и момент, когда наконец получили известие об их освобождении.
Среди десяти вернувшихся защитников — военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, которые участвовали в боевых действиях на Донецком направлении.
Участники операции выразили благодарность всем государственным структурам, воинским подразделениям, спецслужбам, общественным организациям и людям, которые работали над поиском и возвращением защитников. Часть лиц, причастных к операции, как отмечается, пока не может быть названа публично.
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