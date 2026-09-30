Десятеро захисників, яких вважали зниклими безвісти, розповіли про повернення з полону: "Думав, що це сон". ВIДЕО

Десятеро українських військовослужбовців, яких офіційно вважали зниклими безвісти, розповіли про пережите в російському полоні, звільнення та перші дні після повернення додому. Історії захисників та їхніх родин зібрали в одному відео, записаному вже після їхнього повернення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, усі десятеро військових повернулися з російської неволі 24 серпня у межах другого етапу обміну з РФ.

До моменту звільнення інформації про долю військовослужбовців практично не було. Двоє захисників офіційно вважалися зниклими безвісти з 2024 року, ще восьмеро - з 2025-го. Увесь цей час їхні родини жили в невідомості та чекали бодай якихось звісток.

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На відео військові згадують момент, коли дізналися про звільнення, дорогу додому та перші хвилини після повернення.

"Хлопці, вже розслабтеся", - згадує один із захисників слова, які почув, коли стало зрозуміло, що полон закінчився.

Для декого усвідомлення того, що вони справді повернулися, прийшло не одразу.

"Думав, що це сон", - розповідає один зі звільнених військових.

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Окрема частина відео присвячена родинам захисників. Близькі згадують місяці очікування без достовірної інформації про долю військових та момент, коли нарешті отримали звістку про їхнє звільнення.

Серед десятьох повернутих захисників - військовослужбовці Збройних сил України та Національної гвардії, які брали участь у бойових діях на Донецькому напрямку.

Учасники операції висловили вдячність усім державним структурам, військовим підрозділам, спецслужбам, громадським організаціям та людям, які працювали над пошуком і поверненням захисників. Частина причетних до операції, як зазначається, поки не може бути названа публічно.

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