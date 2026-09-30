Зеленский провел совещание с командирами на Лиманском направлении: выплаты военным, дроны и артиллерия
Президент Зеленский, находясь на Лиманском направлении, провел координационное совещание с командирами корпусов, бригад и батальонов.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Были доклады о решениях по оборонным закупкам, прежде всего пикапов, на уровне бригад. Также обсуждались вопросы усиления СБС, увеличения финансирования на дроны, упрощения закупок, расширения штата, а также пополнения и подготовки личного состава. Существует потребность в дальнобойной артиллерии. Этот вопрос был согласован с военными. Также было решено, что командиры подготовят предложения по оплате службы военнослужащих на передовой", — говорится в сообщении.
Кроме того, президент общался с командирами корпусов о ситуации на фронте на востоке и юге, а также о развитии дронных и антидронных технологий и новых способах ведения войны.
"Также обсудили возвращение военных из СОЧ, привлечение иностранцев, логистику.
Все вопросы на уровне военного командования должны быть проработаны и обсуждены на заседании Ставки. Работаем над тем, чтобы у наших воинов было больше возможностей для защиты наших позиций", — подытожил он.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетил пункт управления 66-й ОМБр, бойцы которой выполняют задачи на Лиманском направлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль