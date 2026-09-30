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Новости Боевые действия на Лиманском направлении
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Зеленский провел совещание с командирами на Лиманском направлении: выплаты военным, дроны и артиллерия

Зеленский на Лиманском направлении: совещание с военными

Президент Зеленский, находясь на Лиманском направлении, провел координационное совещание с командирами корпусов, бригад и батальонов.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Были доклады о решениях по оборонным закупкам, прежде всего пикапов, на уровне бригад. Также обсуждались вопросы усиления СБС, увеличения финансирования на дроны, упрощения закупок, расширения штата, а также пополнения и подготовки личного состава. Существует потребность в дальнобойной артиллерии. Этот вопрос был согласован с военными. Также было решено, что командиры подготовят предложения по оплате службы военнослужащих на передовой", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент общался с командирами корпусов о ситуации на фронте на востоке и юге, а также о развитии дронных и антидронных технологий и новых способах ведения войны.

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"Также обсудили возвращение военных из СОЧ, привлечение иностранцев, логистику.

Все вопросы на уровне военного командования должны быть проработаны и обсуждены на заседании Ставки. Работаем над тем, чтобы у наших воинов было больше возможностей для защиты наших позиций", — подытожил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетил пункт управления 66-й ОМБр, бойцы которой выполняют задачи на Лиманском направлении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26000) Донецкая область (13270) Краматорский район (1535) Лиман (266)
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Топ комментарии
+11
Яку нараду може провести людина, яка про армію чула від знайомих, а війну бачила у фільмах. Навіщо відволікати військових від справ.
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30.09.2026 15:11 Ответить
+6
Правильно треба писати, що численні особи з УДО СБУ ДБР НАЦПОЛ та ЗСУ, забезпечували мандри потужника, увизначених для нього БЕЗПЕЧНИМИ, районах!!! Татаров, особисто перед цим, разом із калікою-єрмаком, горло усім рвали…і Мівіну запарювали???
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30.09.2026 15:11 Ответить
+6
Я не вірю, що оці хлопці в формі ЗСУ не знають хто перед ними сидить.
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30.09.2026 15:28 Ответить

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