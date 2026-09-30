Зеленський провів нараду з командирами на Лиманському напрямку: виплати військовим, дрони та артилерія. ВIДЕО

Президент Зеленський, перебуваючи на Лиманському напрямку, провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад, батальйонів.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Були доповіді щодо рішень про оборонні закупівлі, передусім пікапів, на рівні бригад. Також говорили про посилення СБС, збільшення фінансування на дрони, спрощення закупівель, розширення штату та поповнення і підготовку особового складу. Є потреби в далекобійній артилерії. Узгодили з військовими це питання. Домовилися також, що командири підготують пропозиції щодо оплати служби воїнів на передовій", - йдеться в повідомленні.

Також президент спілкувався з командирами корпусів щодо ситуації на фронті на сході та півдні, а також про розвиток дронових і антидронових технологій та нові способи ведення війни.

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"Також обговорили повернення військових із СЗЧ, залучення іноземців, логістику.



Всі питання на рівні військового командування мають бути опрацьовані та обговорені на засіданні Ставки. Працюємо над тим, щоб наші воїни мали більше можливостей для захисту наших позицій", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський відвідав пункт управління 66-ї ОМБр, воїни якої виконують завдання на Лиманському напрямку.

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