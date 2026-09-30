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Новости Возвращение команд России в УЕФА
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Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России к соревнованиям

Россиян допустили к соревнованиям по волейболу

Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение о допуске мужской и женской сборных России под эгидой организации.

Об этом пишет "Чемпион" со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), сообщает Цензор.НЕТ.

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Вслед за решением FIVB

Ранее аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола. Отмечается, что решение Международной федерации волейбола (FIVB) о возвращении российских сборных и официальных лиц распространяется и на турниры национальных команд под эгидой CEV. Однако конкретные условия и организационные механизмы их участия еще не утверждены.

Решение касается как классического, так и пляжного волейбола. Таким образом, сборные России могут принять участие в мужском и женском турнирах Лиги наций-2027.

На данный момент окончательное решение об идентификации российских команд — в частности, об использовании флага, гимна, национальной символики и цветов — еще не принято.

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Что предшествовало

  • Напомним, что в июле 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения с российских спортсменов. Отныне россияне снова могут участвовать в официальных международных турнирах под эгидой организации. Решение было принято по рекомендации МОК.
  • До этого Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, действовавшие с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также МОК временно восстановил Олимпийский комитет РФ.

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Автор: 

россия (89748) спорт (2613) соревнования (271) волейбол (19)
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Топ комментарии
+8
Криваві гроші від мордора прутіна, беруть в руки і потім розповідають Українцям про корупцію і верховенства ПРАВА!?!?!
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30.09.2026 18:45 Ответить
+6
Сарану допустили до людських змагань?
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30.09.2026 18:45 Ответить
+5
Ну і на пуй мені така Європа???????????
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30.09.2026 18:51 Ответить

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