Європейська конфедерація волейболу допустила збірні Росії до змагань
Європейська конфедерація волейболу (CEV) ухвалила рішення про допуск чоловічих та жіночих збірних Росії під егідою організації.
Про це пише "Чемпіон" з посиланням на пресслужбу Всеросійської федерації волейболу (ВФВ), інформує Цензор.НЕТ.
Слідом за рішенням FIVB
Раніше аналогічне рішення ухвалила Міжнародна федерація волейболу. Зазначається, що рішення Міжнародної федерації волейболу (FIVB) щодо повернення російських збірних та офіційних осіб поширюється і на турніри національних команд під егідою CEV. Однак конкретні умови та організаційні механізми їхньої участі ще не затверджені.
Рішення охоплює як класичний, так і пляжний волейбол. Відтак збірні Росії можуть взяти участь у чоловічому та жіночому турнірах Ліги націй-2027.
Наразі остаточного рішення щодо ідентифікації російських команд — зокрема використання прапора, гімну, національної символіки та кольорів — ще не ухвалено.
Що передувало
- Нагадаємо, що в липні 2026 року Міжнародна федерація волейболу (FIVB) зняла всі обмеження з російських спортсменів. Відтепер росіяни знову можуть брати участь в офіційних міжнародних турнірах під егідою організації. Рішення ухвалили після рекомендацій МОК.
- Перед цим Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також МОК тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ.
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