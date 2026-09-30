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Новини Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання
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Європейська конфедерація волейболу допустила збірні Росії до змагань

Росіян допустили до змагань з волейболу

Європейська конфедерація волейболу (CEV) ухвалила рішення про допуск чоловічих та жіночих збірних Росії  під егідою організації.

Про це пише "Чемпіон" з посиланням на пресслужбу Всеросійської федерації волейболу (ВФВ), інформує Цензор.НЕТ.

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Слідом за рішенням FIVB

Раніше аналогічне рішення ухвалила Міжнародна федерація волейболу. Зазначається, що рішення Міжнародної федерації волейболу (FIVB) щодо повернення російських збірних та офіційних осіб поширюється і на турніри національних команд під егідою CEV. Однак  конкретні умови та організаційні механізми їхньої участі ще не затверджені.

Рішення охоплює як класичний, так і пляжний волейбол. Відтак збірні Росії можуть взяти участь у чоловічому та жіночому турнірах Ліги націй-2027.

Наразі остаточного рішення щодо ідентифікації російських команд — зокрема використання прапора, гімну, національної символіки та кольорів — ще не ухвалено.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що в липні 2026 року Міжнародна федерація волейболу (FIVB) зняла всі обмеження з російських спортсменів. Відтепер росіяни знову можуть брати участь в офіційних міжнародних турнірах під егідою організації. Рішення ухвалили після рекомендацій МОК.
  • Перед цим Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також МОК тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ.

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Автор: 

росія (47987) спорт (1705) змагання (249) волейбол (17)
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Топ коментарі
+8
Криваві гроші від мордора прутіна, беруть в руки і потім розповідають Українцям про корупцію і верховенства ПРАВА!?!?!
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30.09.2026 18:45 Відповісти
+6
Сарану допустили до людських змагань?
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30.09.2026 18:45 Відповісти
+5
Ну і на пуй мені така Європа???????????
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30.09.2026 18:51 Відповісти

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