Кристин Лагард отказалась от участия в выборах президента Франции в 2027 году

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что не планирует досрочно покидать свой пост ради участия в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

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Лагард отвергла возможность участия в выборах

"Это было бы далеко не лучшей идеей. Во-первых, речь идет о жизненной силе, энергии и выносливости. Кроме того, в такого рода обязательствах неизбежно присутствует ощущение самопожертвования. А мне уже 70 лет", - сказала глава ЕЦБ.

Ее заявление должно положить конец предположениям о возможном досрочном уходе Лагард из ЕЦБ ради участия в президентских выборах во Франции.

В то же время в руководстве Европейского центрального банка продолжаются кадровые перестановки. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель на прошлой неделе подала в отставку, чтобы занять руководящую должность в Международном валютном фонде.

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Глава ЕЦБ призвала Францию провести реформы

Лагард также заявила, что Франция сейчас находится в сложном финансовом положении.

"Когда ваш долг приближается к 120 % ВВП, при этом нет четкого плана по сдерживанию его роста, это серьезная проблема. Для восстановления доверия нужны надежный план действий, коллективная решимость и реформы", - отметила она.

По словам Лагард, Франции необходимо сократить бюрократию, углубить реформы рынка труда и реформировать пенсионную систему, которая испытывает давление из-за увеличения продолжительности жизни.

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В преддверии президентских выборов 2027 года во Франции неформальный лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

27 сентября во Франции переизбрали 178 из 348 членов верхней палаты парламента. "Национальное объединение" впервые получило возможность сформировать парламентскую группу в Сенате.

В то же время официальные лица стран ЕС пытаются развеять опасения, что возможные победы на выборах партий, скептически относящихся к Украине, во Франции и Германии могут подорвать европейскую поддержку Киева.

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