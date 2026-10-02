Объект, вероятно беспилотник, упал на территории Румынии: возник пожар
На территории Румынии вновь зафиксировали падение объекта. Вероятно, речь идет о беспилотнике. На месте возник пожар.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
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В ночь на 2 октября система радиолокационного наблюдения зафиксировала атаки БПЛА на гражданские и инфраструктурные объекты в Украине вблизи речной границы с Румынией, в северной части уезда Тулча.
"Около 05:00 поступило сообщение о падении объекта, вероятно, воздушного беспилотника, вблизи населенного пункта Плауру, уезд Тулча. После этого возник пожар, который не привел к жертвам или ущербу", — отметили в министерстве.
В настоящее время ведётся работа по ликвидации пожара. Впоследствии будет проведён осмотр места падения.
В то же время в Минобороны Румынии заявили, что РЛС в течение прошлой ночи не зафиксировали ни одного несанкционированного вторжения в национальное воздушное пространство.
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