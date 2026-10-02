Объект, вероятно беспилотник, упал на территории Румынии: возник пожар

На территории Румынии вновь зафиксировали падение объекта. Вероятно, речь идет о беспилотнике. На месте возник пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В ночь на 2 октября система радиолокационного наблюдения зафиксировала атаки БПЛА на гражданские и инфраструктурные объекты в Украине вблизи речной границы с Румынией, в северной части уезда Тулча.

"Около 05:00 поступило сообщение о падении объекта, вероятно, воздушного беспилотника, вблизи населенного пункта Плауру, уезд Тулча. После этого возник пожар, который не привел к жертвам или ущербу", — отметили в министерстве.

Читайте: Румыния подняла в воздух два F-16 из-за воздушной цели у границы

В настоящее время ведётся работа по ликвидации пожара. Впоследствии будет проведён осмотр места падения.

В то же время в Минобороны Румынии заявили, что РЛС в течение прошлой ночи не зафиксировали ни одного несанкционированного вторжения в национальное воздушное пространство.

Читайте: Объект, похожий на морской дрон, обнаружили в Румынии. ФОТО

Дроны залетели в Румынию

Напомним, 11 сентября сообщалось, что в Румынии обнаружили обломки множества БПЛА. Некоторые из них имели боевую часть.

29 сентября стало известно, что обломки БПЛА снова обнаружили в Румынии: радары не фиксировали нарушения воздушного пространства

Смотрите: Кусок двигателя российского "Шахеда" лежит на Южном мосту в Киеве после атаки. ВИДЕО