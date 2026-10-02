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Новини Уламки російських дронів у Румунії та Молдові
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Об’єкт, ймовірно безпілотник, впав на території Румунії: виникла пожежа

підбитий шахед горить і падає

На території Румунії знову зафіксували падіння цілі. Ймовірно, йдеться про безпілотник. На місці виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У ніч на 2 жовтня система радіолокаційного спостереження зафіксувала атаки БпЛА на цивільні та інфраструктурні об’єкти в Україні поблизу річкового кордону з Румунією, у північній частині повіту Тулча.

"Близько 05:00 повідомили про падіння об’єкта, ймовірно, повітряного безпілотника, поблизу населеного пункту Плауру, повіт Тулча. Після цього виникла пожежа, яка не призвела до жертв або збитків", - зазначили у міністерстві.

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Наразі працюють над ліквідацією пожежі. Згодом буде проведено огляд місця падіння.

Водночас у Міноборони Румунії заявили, що РЛС протягом минулої ночі не зафіксували жодного несанкціонованого проникнення в національний повітряний простір.

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Дрони залетіли в Румунію

  • Нагадаємо, 11 вересня повідомлялось, що в Румунії виявили уламки багатьох БпЛА. Деякі з них були з бойовою частиною.
  • 29 вересня стало відомо, що уламки БпЛА знову виявили у Румунії: радари не фіксували порушення повітряного простору

Дивіться: Шматок двигуна російського "Шахеда" лежить на Південному мосту в Києві після атаки. ВIДЕО

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