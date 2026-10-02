Об’єкт, ймовірно безпілотник, впав на території Румунії: виникла пожежа
На території Румунії знову зафіксували падіння цілі. Ймовірно, йдеться про безпілотник. На місці виникла пожежа.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У ніч на 2 жовтня система радіолокаційного спостереження зафіксувала атаки БпЛА на цивільні та інфраструктурні об’єкти в Україні поблизу річкового кордону з Румунією, у північній частині повіту Тулча.
"Близько 05:00 повідомили про падіння об’єкта, ймовірно, повітряного безпілотника, поблизу населеного пункту Плауру, повіт Тулча. Після цього виникла пожежа, яка не призвела до жертв або збитків", - зазначили у міністерстві.
Наразі працюють над ліквідацією пожежі. Згодом буде проведено огляд місця падіння.
Водночас у Міноборони Румунії заявили, що РЛС протягом минулої ночі не зафіксували жодного несанкціонованого проникнення в національний повітряний простір.
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