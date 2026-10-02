Карина, потерявшая обе ноги из-за удара КАБ, учится ходить на протезах: "Бывает, из-за боли иду, потому что никто за меня не пойдет". ВИДЕО

Карина Агеева, которая 3 июля лишилась обеих ног в результате российского удара управляемой авиабомбой на проспекте Шевченко в Сумах, проходит реабилитацию и заново учится ходить. Несмотря на сильную боль, девушка ежедневно тренируется на специальных учебных протезах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после сложных операций в больницах Сум и Львова Карину перевезли в реабилитационный центр Superhumans на Львовщине.

Уже более двух недель девушка учится ходить на "стабисах" — специальных учебных протезах без коленных модулей. Ежедневно Карина по два часа интенсивно занимается с физиотерапевтом, а также работает с эрготерапевтом над разминанием швов.

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"Когда впервые встала, было так непривычно, потому что я вертикализировалась впервые за долгое время. И было больно, страшно, а еще давление...", — вспоминает Карина.

Каждый шаг пока дается девушке с трудом из-за сильной боли, однако она продолжает тренировки.

"Бывает, я иду, несмотря на боль, потому что никто за меня не пойдет", — говорит Карина.

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Главной мотивацией для нее остаются 9-месячный сын и муж. На выходных родители навещают ребенка во Львове, после чего Карина возвращается в Superhumans и продолжает реабилитацию.

Из-за лечения семья Агеевых пока не работает. Собранные для семьи средства тратят на аренду жилья во Львове, уход за малышом и, в частности, дорогое детское питание.

Впереди Карину ждут дальнейшее наблюдение врачей за состоянием костных наростов, пластическая операция на конечностях и последующие этапы реабилитации.

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