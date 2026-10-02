Карина, яка втратила обидві ноги через удар КАБом, вчиться ходити на протезах: "Буває, через біль іду, бо ніхто за мене не піде". ВIДЕО

Карина Агєєва, яка 3 липня втратила обидві ноги внаслідок російського удару керованою авіабомбою на проспекті Шевченка у Сумах, проходить реабілітацію та заново вчиться ходити. Попри сильний біль, дівчина щодня тренується на спеціальних навчальних протезах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після складних операцій у лікарнях Сум та Львова Карину перевезли до реабілітаційного центру Superhumans на Львівщині.

Уже понад два тижні дівчина вчиться ходити на "стабісах" - спеціальних навчальних протезах без колінних модулів. Щодня Карина по дві години інтенсивно займається з фізичним терапевтом, а також працює з ерготерапевтом над розробкою швів.

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"Коли вперше стала, було так незвично, бо я вертикалізувалася за довгий час. І було боляче, страшно, а ще тиск..." - згадує Карина.

Кожен крок поки дається дівчині через сильний біль, однак вона продовжує тренування.

"Буває, через біль іду, бо ніхто за мене не піде", - говорить Карина.

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Головною мотивацією для неї залишаються 9-місячний син та чоловік. На вихідних батьки навідують дитину у Львові, після чого

Карина повертається до Superhumans і продовжує реабілітацію.

Через лікування родина Агєєвих наразі не працює. Зібрані для сім’ї кошти витрачають на оренду житла у Львові, догляд за малюком та, зокрема, дороге дитяче харчування.

Попереду на Карину чекають подальше спостереження лікарів за станом кісткових наростів, пластична операція на кінцівках та наступні етапи реабілітації.

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