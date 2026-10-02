Группа оккупантов на автомобиле дважды подряд подорвалась на минах на Донетчине. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой группа российских оккупантов дважды подряд натыкается на мины на одной из дорог в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, первый взрыв произошел во время движения нескольких российских военных на автомобиле. В результате взрыва один из оккупантов получил ранение.
На следующих кадрах видно, как россияне забирают раненого и пересаживаются в другой автомобиль, после чего продолжают движение.
Однако далеко уехать группе не удалось - через минуту автомобиль с оккупантами снова наезжает на мину. Раздается второй взрыв, в результате которого ранения получает еще один российский военный.
По информации авторов публикации, оба подрыва произошли на магнитных минах, установленных на одном из участков дороги в Донецкой области.
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