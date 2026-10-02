Група окупантів на автомобілі двічі поспіль підірвалася на мінах у Донецькій області. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому група російських окупантів двічі поспіль підривається на мінах на одній із доріг у Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, перший вибух стався під час руху кількох російських військових автомобілем. Після підриву один з окупантів дістав поранення.
На наступних кадрах видно, як росіяни забирають пораненого та пересідають в інший автомобіль, після чого продовжують рух.
Однак далеко від’їхати групі не вдалося - за хвилину автомобіль з окупантами знову наїжджає на міну. Лунає другий вибух, унаслідок якого поранення дістає ще один російський військовий.
За інформацією авторів публікації, обидва підриви сталися на магнітних мінах, встановлених на одній із ділянок дороги на Донеччині.
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