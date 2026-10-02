Група окупантів на автомобілі двічі поспіль підірвалася на мінах у Донецькій області. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому група російських окупантів двічі поспіль підривається на мінах на одній із доріг у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перший вибух стався під час руху кількох російських військових автомобілем. Після підриву один з окупантів дістав поранення.

На наступних кадрах видно, як росіяни забирають пораненого та пересідають в інший автомобіль, після чого продовжують рух.

Однак далеко від’їхати групі не вдалося - за хвилину автомобіль з окупантами знову наїжджає на міну. Лунає другий вибух, унаслідок якого поранення дістає ще один російський військовий.

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За інформацією авторів публікації, обидва підриви сталися на магнітних мінах, встановлених на одній із ділянок дороги на Донеччині.

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