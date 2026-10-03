Американско-украинский фонд восстановления заключил первое соглашение на $30 млн в сфере критически важных минералов, - Reuters

Совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил свою первую сделку в сфере критически важных минералов и согласовал четыре других проекта.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из высокопоставленных представителей фонда из США, информирует Цензор.НЕТ.

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Первое соглашение в сфере недропользования

Руководитель инвестиционного подразделения Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) Конор Коулман заявил, что общий объем проектов совместного фонда на данный момент составляет около 70 млн долларов, что демонстрирует поддержку Украины со стороны Вашингтона в войне, развязанной Россией.

"Для украинского народа крайне важно, чтобы мы инвестировали именно сейчас", — сказал Коулман.

Первое соглашение в сфере полезных ископаемых предусматривает инвестиции в размере около 30 миллионов долларов в "совместную инвестиционную платформу" с компанией BGV Group совладельца сети "АТБ" Геннадия Буткевича.

По словам Коулмана, сначала платформа сосредоточится на горнодобывающих проектах на ранних стадиях по всей Украине, а ее целями станут месторождения редкоземельных элементов, урана, бериллия и циркония.

"Все они входят в перечень критически важных минералов США, поэтому это очень хорошо согласуется с тем, что мы стремимся делать с точки зрения приоритетов администрации США", - заявил Коулман.

Новая батарейная система для ДТЭК

Два других проекта направлены на укрепление сетей электро- и теплоснабжения Украины после активизации российских атак на ключевые объекты инфраструктуры в преддверии зимы.

Коулман отметил, что эти средства дополнят почти $100 миллионов, которые Корпорация финансирования международного развития США (DFC) только что согласилась предоставить украинской энергетической компании ДТЭК. Финансирование пойдет на создание новой аккумуляторной системы, которая будет обеспечивать резервное электроснабжение примерно 600 тысячам украинских домохозяйств в течение до двух часов.

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Когенерационные "энергохабы"

Кроме того, фонд приобретет долю в когенерационной платформе для запуска "энергохабов", призванных восстановить разрушенную инфраструктуру тепло- и электроснабжения.

Соглашение о недрах

Напомним, в 2025 году Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерстве в сфере критически важных полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединённых Штатов в суверенном будущем государства.

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