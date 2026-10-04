"Пытаемся заменить пехоту роботами": в Третьем АК рассказали об использовании роботов-камикадзе в операции "Вивальди"

В ходе операции "Вивальди" подразделения ударных наземных роботизированных комплексов (НРК) задействуются для проведения диверсий в тылу противника, штурмовых действий и создания плацдармов для пехоты.

Об этом заявил основатель и командир подразделения ударных наземных роботизированных комплексов NC13 в составе 3-й ОШБр 3-го армейского корпуса Николай Зинкевич в прямом эфире на YouTube-канале "Бутусов Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

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Задачи НРК в операции "Вивальди" и замена пехоты

В целом основной задачей моего подразделения во время операции "Вивальди" является проведение диверсионных операций в тылу противника, осуществление штурмовых роботизированных действий или поддержка штурмовых действий, а также обманные маневры. Все это выполняется с использованием ударных НРК. Белецкий отметил, что роботы используются в тандеме с БПЛА. "Мы можем прорывать определенные участки, которые являются проблемными для пехоты, осуществлять подготовку дальнейшего плацдарма, куда будет наступать наша пехота", — отметил он.

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По словам Зинкевича, применение ударными НРК в зоне ответственности Третьего АК сейчас очень и очень широко.

50 кг взрывчатки и гранатометы: как работают роботы-камикадзе

Он пояснил, что НРК-камикадзе с гранатометами везут на себе до 50 кг взрывчатки.

"Мы дооснастили их двумя гранатометами и используем их для уничтожения зданий, тяжелых укреплений или скоплений пехоты. Он подъезжает к цели и сам себя уничтожает", — добавляет он.

"Мы стараемся заменять пехоту роботами там, где это возможно", — пояснил Зинкевич.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на пункте управления 3-го армейского корпуса встретился с воинами, осуществляющими операцию "Вивальди", в частности, провел встречу с командиром Андреем Билецким.

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