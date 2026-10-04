"Намагаємося заміняти піхоту роботами": У Третьому АК розповіли про використання роботів-камікадзе в операції "Вівальді"

Під час операції "Вівальді" підрозділи ударних наземних роботизованих комплексів (НРК) залучають для диверсій у тилу ворога, штурмових дій та створення плацдармів для піхоти.

Про це заявив засновник і командир підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів NC13 у складі 3-ї ОШБр 3-го армійського корпусу Микола Зінкевич у прямому ефірі на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", інформує Цензор.НЕТ.

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Завдання НРК в операції "Вівальді" та заміна піхоти

"Загалом основною задачею мого підрозділу під час операції "Вівальді" є здійснення диверсійних операцій в тилу противника, здійснення штурмових роботизованих дій, або підтримка штурмових дій, а також обманні маневри. Це все виконується із використанням ударних НРК. Білецький зазначав, що роботи використовуються у тандемі з БпЛА. Ми можемо проштумовувати певні ділянки, які є проблемними для піхоти, здійснювати підготовку подальшого плацдарму, куди буде наступати наша піхота", - зазначив він.

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За словами Зінкевича, застосування ударних НРК у смузі Третього АК зараз дуже і дуже велике.

50 кг вибухівки та гранатомети: як працюють роботи-камікадзе

Він пояснив, що НРК-камікадзе з гранатометами везуть на собі до 50 кг вибухівки.

"Ми їх дооснастили двома гранатометами, і використовуємо їх для ліквідації будівель, важких укріплень або скупчення піхоти. Він під'їжджає до цілі і сам себе ліквідує", - додає він.

"Ми стараємось заміняти піхоту роботами там, де це можливо", - пояснив Зінкевич.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію "Вівальді", зокрема провів зустріч із командиром Андрієм Білецьким.

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