"Намагаємося заміняти піхоту роботами": У Третьому АК розповіли про використання роботів-камікадзе в операції "Вівальді"
Під час операції "Вівальді" підрозділи ударних наземних роботизованих комплексів (НРК) залучають для диверсій у тилу ворога, штурмових дій та створення плацдармів для піхоти.
Про це заявив засновник і командир підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів NC13 у складі 3-ї ОШБр 3-го армійського корпусу Микола Зінкевич у прямому ефірі на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", інформує Цензор.НЕТ.
Завдання НРК в операції "Вівальді" та заміна піхоти
"Загалом основною задачею мого підрозділу під час операції "Вівальді" є здійснення диверсійних операцій в тилу противника, здійснення штурмових роботизованих дій, або підтримка штурмових дій, а також обманні маневри. Це все виконується із використанням ударних НРК. Білецький зазначав, що роботи використовуються у тандемі з БпЛА. Ми можемо проштумовувати певні ділянки, які є проблемними для піхоти, здійснювати підготовку подальшого плацдарму, куди буде наступати наша піхота", - зазначив він.
За словами Зінкевича, застосування ударних НРК у смузі Третього АК зараз дуже і дуже велике.
50 кг вибухівки та гранатомети: як працюють роботи-камікадзе
Він пояснив, що НРК-камікадзе з гранатометами везуть на собі до 50 кг вибухівки.
"Ми їх дооснастили двома гранатометами, і використовуємо їх для ліквідації будівель, важких укріплень або скупчення піхоти. Він під'їжджає до цілі і сам себе ліквідує", - додає він.
"Ми стараємось заміняти піхоту роботами там, де це можливо", - пояснив Зінкевич.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію "Вівальді", зокрема провів зустріч із командиром Андрієм Білецьким.
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