Зеленский ответил, нанесет ли Украина удар по Керченскому мосту

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, планирует ли Украина отвечать на российские удары по мостам в Киеве и может ли она нанести удар по Керченскому мосту.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает Цензор.НЕТ.

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Зеленский: у Украины есть собственные программы и операции

По словам президента, у Украины есть собственные планы и операции, которые соответствуют задачам и приоритетам Сил обороны.

"У нас есть свои программы, свои шаги, свои операции в соответствии с задачами и приоритетами Сил обороны", - заявил Зеленский.

Президент заверил, что Украина в любом случае будет отвечать на российские удары.

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Он отметил, что если речь идет о логистике, Украина будет выбирать военную логистику, которая помогает перевозить оружие. Также, по его словам, ответом могут стать удары по коридорам, по которым Россия усиливается и милитаризируется, а также по хабам с дронами и другим оружием.

"А если это какие-то хабы - с дронами, с другим оружием или еще с чем-то - да, Украина будет это использовать и будет отвечать", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что его удивили российские удары по хабам и мобильной связи.

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Зеленский заявил о ответе на российские удары по Киеву

Зеленский также прокомментировал российские удары по интернету, дата-центрам и мобильной связи. По его словам, Россия должна понимать, что Украина будет отвечать на такие атаки.

Президент отметил, что российский диктатор Владимир Путин сконцентрировал системы ПВО в Москве, оставив другие регионы России без такой защиты.

Зеленский также заявил, что Путин приказал наносить удары по всей территории Украины. По его мнению, это не свидетельствует о готовности России закончить войну.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в дорожное полотно Северного моста. По его словам, на место выехали экстренные службы.

В результате российской атаки пострадали два человека. Одного из них медики госпитализировали, второму оказали помощь на месте.

Также в сети появилось видео момента удара по Северному мосту 4 октября. На кадрах видно, как беспилотник попадает в дорожное полотно, после чего над мостом поднимается густой столб дыма.