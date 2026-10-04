Зеленский ответил, нанесет ли Украина удар по Керченскому мосту
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, планирует ли Украина отвечать на российские удары по мостам в Киеве и может ли она нанести удар по Керченскому мосту.
Об этом он заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский: у Украины есть собственные программы и операции
По словам президента, у Украины есть собственные планы и операции, которые соответствуют задачам и приоритетам Сил обороны.
"У нас есть свои программы, свои шаги, свои операции в соответствии с задачами и приоритетами Сил обороны", - заявил Зеленский.
Президент заверил, что Украина в любом случае будет отвечать на российские удары.
Он отметил, что если речь идет о логистике, Украина будет выбирать военную логистику, которая помогает перевозить оружие. Также, по его словам, ответом могут стать удары по коридорам, по которым Россия усиливается и милитаризируется, а также по хабам с дронами и другим оружием.
"А если это какие-то хабы - с дронами, с другим оружием или еще с чем-то - да, Украина будет это использовать и будет отвечать", - сказал Зеленский.
Президент также заявил, что его удивили российские удары по хабам и мобильной связи.
Зеленский заявил о ответе на российские удары по Киеву
Зеленский также прокомментировал российские удары по интернету, дата-центрам и мобильной связи. По его словам, Россия должна понимать, что Украина будет отвечать на такие атаки.
Президент отметил, что российский диктатор Владимир Путин сконцентрировал системы ПВО в Москве, оставив другие регионы России без такой защиты.
Зеленский также заявил, что Путин приказал наносить удары по всей территории Украины. По его мнению, это не свидетельствует о готовности России закончить войну.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в дорожное полотно Северного моста. По его словам, на место выехали экстренные службы.
В результате российской атаки пострадали два человека. Одного из них медики госпитализировали, второму оказали помощь на месте.
Также в сети появилось видео момента удара по Северному мосту 4 октября. На кадрах видно, как беспилотник попадает в дорожное полотно, после чего над мостом поднимается густой столб дыма.
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