Зеленський відповів, чи вдарить Україна по Керченському мосту

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи планує Україна відповідати на російські удари по мостах у Києві та чи може вразити Керченський міст.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, інформує Цензор.НЕТ.

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Зеленський: Україна має власні програми та операції

За словами президента, Україна має власні плани та операції, які відповідають завданням і пріоритетам Сил оборони.

"У нас є свої програми, свої кроки, свої операції згідно задач і пріоритетів Сил оборони", — заявив Зеленський.

Президент запевнив, що Україна в будь-якому разі відповідатиме на російські удари.

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Він зазначив, що якщо йдеться про логістику, Україна обиратиме військову логістику, яка допомагає перевозити зброю. Також, за його словами, відповіддю можуть стати удари по коридорах, якими Росія посилюється та мілітаризується, а також по хабах із дронами та іншою зброєю.

"А якщо це якісь хаби — з дронами, з іншою зброєю або ще з чимось — так, Україна буде це використовувати і буде відповідати", — сказав Зеленський.

Президент також заявив, що його здивували російські удари по хабах і мобільному зв’язку.

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Зеленський заявив про відповідь на російські удари по Києву

Зеленський також прокоментував російські удари по інтернету, дата-центрах і мобільному зв’язку. За його словами, Росія має розуміти, що Україна відповідатиме на такі атаки.

Президент зазначив, що російський диктатор Володимир Путін зосередив системи ППО в Москві, залишивши інші регіони Росії без такого захисту.

Зеленський також заявив, що Путін наказав завдавати ударів по всій території України. На його думку, це не свідчить про готовність Росії закінчувати війну.

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Раніше міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в дорожнє полотно Північного мосту. За його словами, на місце вирушили екстрені служби.

Унаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Одного з них медики госпіталізували, другому надали допомогу на місці.

Також у мережі з’явилося відео моменту удару по Північному мосту 4 жовтня. На кадрах видно, як безпілотник влучає у дорожнє полотно, після чого над мостом здіймається густий стовп диму.