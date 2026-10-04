Германия увеличит взнос в энергетический фонд Украины до более чем 800 млн евро, - Шмыгаль

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал о финансовых и энергетических договоренностях с Германией по итогам визита канцлера Фридриха Мерца и его делегации в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram-канале.

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Германия увеличит взнос в Фонд энергетики

Германия уже направила в Фонд поддержки энергетики Украины более 557 млн евро. Об этом Шмыгаль говорил во время встречи с федеральным министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе.

По словам министра, с учетом новой помощи, которую ожидают в ближайшее время, общий вклад Германии превысит 800 млн евро.

"С учетом новой анонсированной помощи, которую мы ожидаем в ближайшее время, общий вклад страны превысит 800 млн евро", - написал Шмыгаль.

Украина также заинтересована в совместных проектах в сфере распределенной и маневренной генерации, накопления электроэнергии, модернизации сетей и подстанций, газовой инфраструктуры и защиты критически важных объектов.

Что касается газовой безопасности, министры обсудили поставки сжиженного природного газа через немецкую инфраструктуру. Также речь шла о привлечении европейских компаний к работе с украинскими газохранилищами.

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Берлин поможет с восстановлением объекта на ЧАЭС

Германия также заявила о намерении выделить 50 млн евро на восстановление объекта "Укрытие" на ЧАЭС.

"Отдельно обсудили украинский опыт в строительстве укрытий на энергетических объектах. Готовы сотрудничать вместе с немецкими коллегами над разработкой новых технических решений", - добавил министр энергетики.

Кроме того, Шмыгаль пригласил немецких партнеров принять участие в работе донорской конференции ЕБРР в Париже 9 ноября.

Напомним, 4 октября в Киев прибыли Фридрих Мерц, министр экономики Катерина Райхе и 10 руководителей компаний из оборонного и энергетического секторов.

На встречах речь шла о поддержке Украины. В частности, Германия выделила комплексный пакет помощи для Украины на сумму более 1,3 млрд евро. Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия готовят соглашение о дронах.

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