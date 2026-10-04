Німеччина збільшить внесок до енергетичного фонду України до понад €800 млн, - Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів про фінансові та енергетичні домовленості з Німеччиною за результатами візиту канцлера Фрідріха Мерца та його команди до Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в телеграм-каналі.

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Німеччина збільшить внесок до Фонду енергетики

Німеччина вже спрямувала до Фонду підтримки енергетики України понад 557 млн євро. Про це Шмигаль говорив під час зустрічі з федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе.

За словами міністра, з урахуванням нової допомоги, яку очікують найближчим часом, загальний внесок Німеччини перевищить 800 млн євро.

"З урахуванням нової анонсованої допомоги, на яку очікуємо найближчим часом, загальний внесок країни перевищить 800 млн євро", – написав Шмигаль.

Україна також зацікавлена у спільних проєктах у сфері розподіленої та маневрової генерації, накопичення електроенергії, модернізації мереж і підстанцій, газової інфраструктури та захисту критичних об’єктів.

Щодо газової безпеки міністри обговорили поставки зрідженого природного газу через німецьку інфраструктуру. Також ішлося про залучення європейських компаній до роботи з українськими газосховищами.

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Берлін допоможе з відновленням об’єкта на ЧАЕС

Німеччина також заявила про намір надати 50 млн євро на відновлення об'єкта "Укриття" на ЧАЕС.

"Окремо обговорили український досвід у побудові укриттів на енергетичних обʼєктах. Готові співпрацювати разом із німецькими колегами над розробкою нових технічних рішень", – додав міністр енергетики.

Крім того, Шмигаль запросив німецьких партнерів долучитися до роботи донорської конференції ЄБРР у Парижі 9 листопада.

Нагадаємо, 4 жовтня до Києва прибули Фрідріх Мерц, міністерка економіки Катеріна Райхе та 10 керівників компаній з оборонного та енергетичного секторів.

На зустрічах ішлося про підтримку України. Зокрема, Німеччина виділила комплексний пакет допомоги для України на понад 1,3 млрд євро. Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Німеччина готують угоду щодо дронів.

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