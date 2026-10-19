Если РФ нападет на НАТО, то Калининград будет ликвидирован, Сувальского коридора больше не будет, - Пабрикс

Ядерные угрозы Путина из-за "изоляции" Калининграда — это шантаж.

Об этом заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Путин и другие люди там очень хорошо понимают настроения в Западной Европе, где люди хотят жить, как раньше, хотят жить хорошо, не хотят думать о войне и проблемах. Но, с другой стороны, я также могу представить, как думают армии в этих странах, как думают институты в этих государствах: они более или менее правильно понимают, чего хочет Россия.

Вопрос заключается в том, как и когда на это ответить. Потому что проблема заключалась в том, что западные государства все время очень мягко реагировали на операции, которые Россия проводила и проводит на территории этих государств", — пояснил он.

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Пабрикс считает, что если бы Россия захотела начать войну против прибалтийских государств, то первым регионом, который оказался бы в очень-очень сложной ситуации, стал бы именно Калининград.

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"Мы всегда исходили из того, что если будет такая война, то Россия перекроет Сувальский коридор. Но почему-то мы не думаем о том, что если Россия нападет, то первым делом будет ликвидирован Кенигсберг. И там больше не будет Сувальского коридора.

Войсками НАТО. Там Польша, Литва, все остальные. А такой анклав (Калининград, — ред.) не может сам по себе существовать. И я думаю, что это как раз то, на что Путин намекал. Он сказал: знаете, если что-то случится, не думайте нападать на Кенигсберг", — добавил экс-министр.

Интервью с Артисом Пабриксом читайте и смотрите по ссылке.

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Что этому предшествовало

30 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия направила НАТО письменное предупреждение о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Североатлантическом альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, реагируя на угрозы России применить ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области, заявил, что не воспринимает такие обвинения "слишком серьезно".

В свою очередь помощник диктатора РФ Николай Патрушев заявил, что если НАТО попытается на практике воплотить "угрозы" в отношении Калининградской области, ответ России будет "адекватным и быстрым", а Альянс "пожалеет о своих действиях".

Впоследствии Путин заявил, что в письме МИД РФ в НАТО по поводу Калининградской области "не говорилось о ядерном оружии", но речь пойдет о применении "всего арсенала российского оружия" в случае прямого нападения.

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