Южная Корея отзовет еще часть сотрудников из своего посольства в Украине, - МИД страны

Южная Корея отзовет еще часть сотрудников своего посольства из Украины из-за отсутствия "конструктивного ответа" со стороны Киева в споре о северокорейских военнопленных.

Об этом заявили в МИД страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Пресс-секретарь МИД Южной Кореи Пак Ду Сун сообщил, что Сеул донес свою позицию до Украины по различным каналам, однако не получил от Киева адекватного ответа.

В Киеве останется временный поверенный в делах Южной Кореи, который будет поддерживать дипломатические контакты. Также продолжат работу все сотрудники консульской службы, чтобы защищать граждан Южной Кореи, добавил пресс-секретарь.

По его словам, постоянная угроза авиаударов по всей территории Украины также затрудняет обеспечение безопасности персонала.

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Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.

В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею. 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.

Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции относительно передачи пленных из КНДР.

В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.

Несмотря на это, Сеул заявил, что требует извинений.

28 августа Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина.

Южная Корея пригрозила Украине "дополнительными мерами" из-за пленных граждан КНДР.

В октябре Южная Корея получила от Украины письмо с извинениями в связи с разглашением информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.

8 октября стало известно, что Южная Корея отзывает своего посла из Украины.

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