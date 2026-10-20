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Новости Спор Украины и Южной Кореи
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Южная Корея отзовет еще часть сотрудников из своего посольства в Украине, - МИД страны

Южная Корея отзовет ещё часть сотрудников из своего посольства в Украине

Южная Корея отзовет еще часть сотрудников своего посольства из Украины из-за отсутствия "конструктивного ответа" со стороны Киева в споре о северокорейских военнопленных.

Об этом заявили в МИД страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Подробности

Пресс-секретарь МИД Южной Кореи Пак Ду Сун сообщил, что Сеул донес свою позицию до Украины по различным каналам, однако не получил от Киева адекватного ответа.

В Киеве останется временный поверенный в делах Южной Кореи, который будет поддерживать дипломатические контакты. Также продолжат работу все сотрудники консульской службы, чтобы защищать граждан Южной Кореи, добавил пресс-секретарь.

По его словам, постоянная угроза авиаударов по всей территории Украины также затрудняет обеспечение безопасности персонала.

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Что предшествовало?

  • Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, захваченных на поле боя.
  • В декабре 2025 года двое военных КНДР, которых украинские защитники взяли в плен во время боевых действий, написали письмо с просьбой разрешить им выехать в Южную Корею. 11 января 2025 года стало известно, что украинские военные взяли в плен на территории Курской области РФ двух солдат из Северной Кореи.
  • Впоследствии Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции относительно передачи пленных из КНДР.
  • В Офисе Президента позже опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.
  • Несмотря на это, Сеул заявил, что требует извинений.
  • 28 августа Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина.
  • Южная Корея пригрозила Украине "дополнительными мерами" из-за пленных граждан КНДР.
  • В октябре Южная Корея получила от Украины письмо с извинениями в связи с разглашением информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.
  • 8 октября стало известно, что Южная Корея отзывает своего посла из Украины.

Читайте: Оппозиция Южной Кореи осудила спор с Украиной и хочет направить благодарственное письмо Зеленскому

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посольство (1159) Южная Корея (385) пленные (2446)
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Топ комментарии
+27
Та хай відкликають... Користі з них - ніякої... Однак, коли "клюне в сраку" їм самим, і КНДР до них полізе - хай вивертаються, як хочуть... Можуть попросить допомоги у Трампа...
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20.10.2026 09:44 Ответить
+13
Українці воювали з їх прямим ворогом - КНДР. Воювали як з поставленою нею зброєю та ************, так і з їх військами - що робила Південна Корея? Максимум, що зробила - висловлювала співчуття. Можливо, прислала медикаменти... Скажеш - так у них не було чим допомогти? Так було ж! Вони полякам поставляли танки, з САУ... А нам - "ХУ*М ПО МОРДІ...
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20.10.2026 10:10 Ответить
+8
чекаємо багато букв від пазітівних блогерів про погану Корею, та дипломатичний геній Найвеличнішого.
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20.10.2026 09:45 Ответить

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