Південна Корея відкличе ще частину працівників зі свого посольства в Україні, - МЗС країни

Південна Корея відкличе ще частину співробітників свого посольства з України через відсутність "конструктивної відповіді" Києва у суперечці щодо північнокорейських військовополонених.

Про це заявили у МЗС країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Речник МЗС Південної Кореї Пак Ду Сун повідомив, що Сеул доніс свою позицію до України через різні канали, однак не отримав від Києва достатньої відповіді.

У Києві залишиться тимчасовий повірений у справах Південної Кореї, який підтримуватиме дипломатичні контакти. Також продовжать роботу всі співробітники консульської служби, щоб захищати громадян Південної Кореї, додав речник.

За його словами, постійна загроза повітряних ударів по всій території України також ускладнює забезпечення безпеки персоналу.

Також читайте: Україна відкрита до діалогу з Південною Кореєю після відкликання посла, - МЗС

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, захоплених на полі бою.

У грудні 2025 року двоє військових КНДР, яких українські захисники взяли в полон під час бойових дій, написали лист із проханням дозволити їм виїхати до Південної Кореї. 11 січня 2025 року стало відомо, що українські військові взяли в полон на території Курської області РФ двох солдатів із Північної Кореї.

Згодом Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.

В Офісі Президента згодом заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.

Попри це, Сеул заявив, що вимагає вибачень.

28 серпня Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України в Сеулі Андрія Вєшкіна.

Південна Корея пригрозила Україні "додатковими заходами" через полонених громадян КНДР.

У жовтні Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями через розголошення інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених.

8 жовтня стало відомо, що Південна Корея відкликає свого посла в Україні.

Читайте: Опозиція Південної Кореї засудила суперечку з Україною та хоче надіслати лист подяки Зеленському