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Новости Ракетная программа Украины
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Украинская компания Fire Point продемонстрировала производство новой баллистической ракеты FP-7, которую уже испытали в бою

Украинская оборонная компания Fire Point продемонстрировала процесс производства новой баллистической ракеты FP-7, предназначенной для поражения целей в тылу российских оккупационных войск. По заявлению разработчиков, ракета уже прошла успешные боевые испытания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации разработчиков, баллистическая ракета FP-7 способна поражать цели на расстоянии до 250 километров и нести боевую часть массой до 200 килограммов.

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Заявляется, что первое боевое применение новой украинской ракеты состоялось в начале октября 2026 года. Тогда FP-7 использовали для нанесения удара по российским оккупантам.

В то же время подробности первого боевого применения, в частности место удара и характер пораженной цели, пока не разглашаются.

Помимо ударной версии, компания работает над модификацией FP-7.x, которую планируют использовать в качестве ракеты-перехватчика в составе перспективной системы противовоздушной обороны Freyja.

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Автор: 

баллистические ракеты (765) Fire Point (47) FREYJA (9)
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Топ комментарии
+68
Юрій Касьянов:

Замість обіцяних ударів балістикою по москві «як діти в школу», Fire Point публікує «ексклюзивне відео» нібито «виготовлення» «балістичної ракети» FP-7.

Що ми бачимо на цьому відео? - Карбонову трубу без стабілізаторів, купу мотлоху - якісь ганчірʼя, картонні коробки, диски для болгарки… ну і «вишенька на тортику» - зварювальник «дядя Ваня», як же без нього, який затято, «на глазок» зварює прямокутник з металевих труб, котрий, напевно, є найважливішою деталлю найкращої ракети у світі…

Культура виробництва?.. - Ні, не чули. Навіть для зйомок «ексклюзивного відео» не прибрали приміщення, не забрали зварювальника, не купили, врешті-решт, нормальний зварювальний стіл, замість цих гаражних «козлів»…

Жахіття.

Після просмотру цього відео я ще більше хвилююся за нашу ракетну програму…
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23.10.2026 12:33 Ответить
+35
Вони знущаються,чи шо?
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23.10.2026 12:35 Ответить
+34
БРЕШУТЬ як ДИШУТЬ ДЭ 3 000 РАКЕТ до кинця 2025 р ВЖЭ кинець2026
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23.10.2026 12:33 Ответить

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