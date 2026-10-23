Украинская компания Fire Point продемонстрировала производство новой баллистической ракеты FP-7, которую уже испытали в бою

Украинская оборонная компания Fire Point продемонстрировала процесс производства новой баллистической ракеты FP-7, предназначенной для поражения целей в тылу российских оккупационных войск. По заявлению разработчиков, ракета уже прошла успешные боевые испытания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации разработчиков, баллистическая ракета FP-7 способна поражать цели на расстоянии до 250 километров и нести боевую часть массой до 200 килограммов.

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Заявляется, что первое боевое применение новой украинской ракеты состоялось в начале октября 2026 года. Тогда FP-7 использовали для нанесения удара по российским оккупантам.

В то же время подробности первого боевого применения, в частности место удара и характер пораженной цели, пока не разглашаются.

Помимо ударной версии, компания работает над модификацией FP-7.x, которую планируют использовать в качестве ракеты-перехватчика в составе перспективной системы противовоздушной обороны Freyja.

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