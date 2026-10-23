Українська компанія Fire Point показала виробництво нової балістичної ракети FP-7, яку вже випробували в бою. ВIДЕО

Українська оборонна компанія Fire Point продемонструвала процес виробництва нової балістичної ракети FP-7, призначеної для ураження цілей у тилу російських окупаційних військ. За заявою розробників, ракета вже пройшла успішні бойові випробування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією розробників, балістична ракета FP-7 здатна уражати цілі на відстані до 250 кілометрів та нести бойову частину масою до 200 кілограмів.

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Заявляється, що перше бойове застосування нової української ракети відбулося на початку жовтня 2026 року. Тоді FP-7 використали для удару по російських окупантах.

Водночас подробиці першого бойового застосування, зокрема місце удару та характер ураженої цілі, наразі не розголошуються.

Крім ударної версії, компанія працює над модифікацією FP-7.x, яку планують використовувати як ракету-перехоплювач у складі перспективної системи протиповітряної оборони Freyja.

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