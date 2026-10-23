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Новини Ракетна програма України
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Українська компанія Fire Point показала виробництво нової балістичної ракети FP-7, яку вже випробували в бою. ВIДЕО

Українська оборонна компанія Fire Point продемонструвала процес виробництва нової балістичної ракети FP-7, призначеної для ураження цілей у тилу російських окупаційних військ. За заявою розробників, ракета вже пройшла успішні бойові випробування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією розробників, балістична ракета FP-7 здатна уражати цілі на відстані до 250 кілометрів та нести бойову частину масою до 200 кілограмів.

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Заявляється, що перше бойове застосування нової української ракети відбулося на початку жовтня 2026 року. Тоді FP-7 використали для удару по російських окупантах.

Водночас подробиці першого бойового застосування, зокрема місце удару та характер ураженої цілі, наразі не розголошуються.

Крім ударної версії, компанія працює над модифікацією FP-7.x, яку планують використовувати як ракету-перехоплювач у складі перспективної системи протиповітряної оборони Freyja.

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Автор: 

балістичні ракети (798) Fire Point (47) FREYJA (11)
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Топ коментарі
+61
Юрій Касьянов:

Замість обіцяних ударів балістикою по москві «як діти в школу», Fire Point публікує «ексклюзивне відео» нібито «виготовлення» «балістичної ракети» FP-7.

Що ми бачимо на цьому відео? - Карбонову трубу без стабілізаторів, купу мотлоху - якісь ганчірʼя, картонні коробки, диски для болгарки… ну і «вишенька на тортику» - зварювальник «дядя Ваня», як же без нього, який затято, «на глазок» зварює прямокутник з металевих труб, котрий, напевно, є найважливішою деталлю найкращої ракети у світі…

Культура виробництва?.. - Ні, не чули. Навіть для зйомок «ексклюзивного відео» не прибрали приміщення, не забрали зварювальника, не купили, врешті-решт, нормальний зварювальний стіл, замість цих гаражних «козлів»…

Жахіття.

Після просмотру цього відео я ще більше хвилююся за нашу ракетну програму…
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23.10.2026 12:33 Відповісти
+33
Вони знущаються,чи шо?
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23.10.2026 12:35 Відповісти
+31
БРЕШУТЬ як ДИШУТЬ ДЭ 3 000 РАКЕТ до кинця 2025 р ВЖЭ кинець2026
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23.10.2026 12:33 Відповісти

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