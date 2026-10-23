Українська компанія Fire Point показала виробництво нової балістичної ракети FP-7, яку вже випробували в бою. ВIДЕО
Українська оборонна компанія Fire Point продемонструвала процес виробництва нової балістичної ракети FP-7, призначеної для ураження цілей у тилу російських окупаційних військ. За заявою розробників, ракета вже пройшла успішні бойові випробування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією розробників, балістична ракета FP-7 здатна уражати цілі на відстані до 250 кілометрів та нести бойову частину масою до 200 кілограмів.
Заявляється, що перше бойове застосування нової української ракети відбулося на початку жовтня 2026 року. Тоді FP-7 використали для удару по російських окупантах.
Водночас подробиці першого бойового застосування, зокрема місце удару та характер ураженої цілі, наразі не розголошуються.
Крім ударної версії, компанія працює над модифікацією FP-7.x, яку планують використовувати як ракету-перехоплювач у складі перспективної системи протиповітряної оборони Freyja.
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Замість обіцяних ударів балістикою по москві «як діти в школу», Fire Point публікує «ексклюзивне відео» нібито «виготовлення» «балістичної ракети» FP-7.
Що ми бачимо на цьому відео? - Карбонову трубу без стабілізаторів, купу мотлоху - якісь ганчірʼя, картонні коробки, диски для болгарки… ну і «вишенька на тортику» - зварювальник «дядя Ваня», як же без нього, який затято, «на глазок» зварює прямокутник з металевих труб, котрий, напевно, є найважливішою деталлю найкращої ракети у світі…
Культура виробництва?.. - Ні, не чули. Навіть для зйомок «ексклюзивного відео» не прибрали приміщення, не забрали зварювальника, не купили, врешті-решт, нормальний зварювальний стіл, замість цих гаражних «козлів»…
Жахіття.
Після просмотру цього відео я ще більше хвилююся за нашу ракетну програму…