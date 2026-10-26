Атака дронов на Воронеж: пожар вспыхнул на заводе, производящем каучук для "Искандеров", - СМИ. ФОТО

В Воронеже в результате атаки БПЛА, вероятно, повреждено предприятие "Воронежсинтезкаучук".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.

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Неофициальная информация

Как отмечается, черный дым на кадрах очевидцев атаки БПЛА в Воронеже поднимается над территорией предприятия АО "Воронежсинтезкаучук", принадлежащего компании "Сибур".

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Ранее губернатор Воронежской области Гусев заявил об уничтожении прошлой ночью 113 беспилотных летательных аппаратов над регионом.

"Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА", — уверяет чиновник. Губернатор подтвердил возгорания на промышленных предприятиях, не указав их названий.

Что известно о предприятии?

Продукция АО "Воронежсинтезкаучук" относится к категории товаров двойного назначения. Производитель термоэластопластов и синтетических каучуков с 1998 года контролируется "Сибуром", с 2012 года ПАО "Сибур Холдинг" является стопроцентным владельцем предприятия.

"Каучуки, выпускаемые на предприятии, применяются в производстве резины для автомобильных, авиационных и велосипедных шин, а также резинотехнических изделий. СБС-полимеры используются для повышения качества дорожного покрытия и кровель", — говорится на сайте "Воронежсинтезкаучук".

Предприятие ежегодно производит более 385 тысяч тонн продукции, которая применяется, в частности, для производства шин для военной авиации и тяжелой колесной техники, а также резинотехнических изделий для бронетехники и судостроения.

Синтетический каучук также используется в ракетостроении. В Генштабе ВСУ сообщали, что завод участвует в производстве твёрдого ракетного топлива, которое применяется, в частности, для баллистических ракет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Воронеж подвергается массированной атаке дронов: попадания в бизнес-центр, жители сообщают о прилетах, город в дыму.

Впоследствии стало известно, что в Воронежской области дрон попал в пассажирский поезд, движение по железной дороге остановлено. На предприятиях пожары.

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