Атака дронов на Воронеж: пожар вспыхнул на заводе, производящем каучук для "Искандеров", - СМИ. ФОТО
В Воронеже в результате атаки БПЛА, вероятно, повреждено предприятие "Воронежсинтезкаучук".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.
Неофициальная информация
Как отмечается, черный дым на кадрах очевидцев атаки БПЛА в Воронеже поднимается над территорией предприятия АО "Воронежсинтезкаучук", принадлежащего компании "Сибур".
Ранее губернатор Воронежской области Гусев заявил об уничтожении прошлой ночью 113 беспилотных летательных аппаратов над регионом.
"Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА", — уверяет чиновник. Губернатор подтвердил возгорания на промышленных предприятиях, не указав их названий.
Что известно о предприятии?
Продукция АО "Воронежсинтезкаучук" относится к категории товаров двойного назначения. Производитель термоэластопластов и синтетических каучуков с 1998 года контролируется "Сибуром", с 2012 года ПАО "Сибур Холдинг" является стопроцентным владельцем предприятия.
"Каучуки, выпускаемые на предприятии, применяются в производстве резины для автомобильных, авиационных и велосипедных шин, а также резинотехнических изделий. СБС-полимеры используются для повышения качества дорожного покрытия и кровель", — говорится на сайте "Воронежсинтезкаучук".
Предприятие ежегодно производит более 385 тысяч тонн продукции, которая применяется, в частности, для производства шин для военной авиации и тяжелой колесной техники, а также резинотехнических изделий для бронетехники и судостроения.
Синтетический каучук также используется в ракетостроении. В Генштабе ВСУ сообщали, что завод участвует в производстве твёрдого ракетного топлива, которое применяется, в частности, для баллистических ракет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Воронеж подвергается массированной атаке дронов: попадания в бизнес-центр, жители сообщают о прилетах, город в дыму.
- Впоследствии стало известно, что в Воронежской области дрон попал в пассажирский поезд, движение по железной дороге остановлено. На предприятиях пожары.
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