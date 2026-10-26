Атака дронів на Воронеж: пожежа спалахнула на заводі, який виробляє каучук для "Іскандерів", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
У Воронежі після атаки БпЛА, ймовірно, пошкоджено підприємство "Воронежсинтезкаучук".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA.
Неофіційна інформація
Як зазначається, чорний дим на кадрах очевидців атаки БпЛА у Воронежі піднімається над територією підприємства АТ "Воронежсинтезкаучук", що належить компанії "Сибур".
Раніше губернатор Воронезької області Гусєв заявив про знищення минулої ночі 113 безпілотних літальних апаратів над регіоном.
"Безпосередньо над Воронежем збили понад 70 БПЛА", - запевняє чиновник. Губернатор підтвердив займання на промислових підприємствах без зазначення їхніх назв.
Що про підприємство відомо?
Продукція АТ "Воронежсинтезкаучук" належить до категорії товарів подвійного призначення. Виробник термоеластопластів та синтетичних каучуків з 1998 року контролюється "Сибуром", з 2012 року ПАТ "Сибур Холдинг" - стовідсотковий власник підприємства.
"Каучуки, що випускаються на підприємстві, застосовуються у виробництві гум для автомобільних, авіаційних і велосипедних шин та гумотехнічних виробів. СБС-полімери використовуються для підвищення якості дорожнього покриття, покрівель", - йдеться на сайті "Воронежсинтезкаучук".
Підприємство щороку виробляє понад 385 тисяч тонн продукції, яка застосовується зокрема для виробництва шин для військової авіації та важкої колісної техніки, а також гумотехнічних виробів для бронетехніки та суднобудування.
Синтетичний каучук також використовується у ракетобудуванні. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що завод бере участь у виробництві твердого ракетного палива, яке застосовується зокрема для балістичних ракет оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Воронеж масовано атакують дрони: влучання у БЦ, мешканці повідомляють про прильоти, місто у диму.
- Згодом стало відомо, що у Воронезькій області дрон влучив у пасажирський поїзд, рух залізниці зупинено. На підприємствах пожежі.
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