Атака дронів на Воронеж: пожежа спалахнула на заводі, який виробляє каучук для "Іскандерів", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

У Воронежі після атаки БпЛА, ймовірно, пошкоджено підприємство "Воронежсинтезкаучук".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA.

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Неофіційна інформація

Як зазначається, чорний дим на кадрах очевидців атаки БпЛА у Воронежі піднімається над територією підприємства АТ "Воронежсинтезкаучук", що належить компанії "Сибур".

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Раніше губернатор Воронезької області Гусєв заявив про знищення минулої ночі 113 безпілотних літальних апаратів над регіоном.

"Безпосередньо над Воронежем збили понад 70 БПЛА", - запевняє чиновник. Губернатор підтвердив займання на промислових підприємствах без зазначення їхніх назв.

Що про підприємство відомо?

Продукція АТ "Воронежсинтезкаучук" належить до категорії товарів подвійного призначення. Виробник термоеластопластів та синтетичних каучуків з 1998 року контролюється "Сибуром", з 2012 року ПАТ "Сибур Холдинг" - стовідсотковий власник підприємства.

"Каучуки, що випускаються на підприємстві, застосовуються у виробництві гум для автомобільних, авіаційних і велосипедних шин та гумотехнічних виробів. СБС-полімери використовуються для підвищення якості дорожнього покриття, покрівель", - йдеться на сайті "Воронежсинтезкаучук".

Підприємство щороку виробляє понад 385 тисяч тонн продукції, яка застосовується зокрема для виробництва шин для військової авіації та важкої колісної техніки, а також гумотехнічних виробів для бронетехніки та суднобудування.

Синтетичний каучук також використовується у ракетобудуванні. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що завод бере участь у виробництві твердого ракетного палива, яке застосовується зокрема для балістичних ракет оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Воронеж масовано атакують дрони: влучання у БЦ, мешканці повідомляють про прильоти, місто у диму.

Згодом стало відомо, що у Воронезькій області дрон влучив у пасажирський поїзд, рух залізниці зупинено. На підприємствах пожежі.

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