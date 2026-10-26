Директор департамента НБУ Софина, уволившаяся перед обысками НАБУ, причастна к санкциям против Порошенко, - СМИ

Директор департамента лицензирования Нацбанка Украины Дарья Софина, уволившаяся перед обысками НАБУ, причастна к давлению на Петра Порошенко и Международный инвестиционный банк.

Об этом пишет издание "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным СМИ, она также может быть связана с уполномоченным президента Украины по вопросам санкционной политики Владиславом Власюком.

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"Как стало известно в ходе рассмотрения ходатайства Порошенко к Зеленскому в Верховном суде, именно Власюк руководил совещанием в Минэкономики, которое легализовало представление о санкциях против Порошенко на рассмотрение СНБО", - говорится в материале.

Софина и Власюк

Дарья Софина перешла из НАЗК в Нацбанк в декабре 2022 года, где более года возглавляла вновь созданное подразделение в структуре Департамента финансового мониторинга Национального банка - управление санкционной политики.

С 9 мая 2024 года она возглавила Департамент лицензирования НБУ, в сферу компетенции Софиной входило обеспечение реализации функций Национального банка в сфере регистрации и лицензирования банков, небанковских финансовых учреждений, в частности согласование уставов банков и изменений к ним, лицензирование банковской деятельности, осуществление согласовательных действий в отношении руководителей и владельцев банков, оценка структуры собственности банков, ведение Государственного реестра банков.

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По данным издания, в ведение департамента, который возглавляла Софина, входил и "Сенс Банк", вокруг которого продолжается расследование НАБУ и САП (дела "Форест Гамп" и "Фемида") относительно роли "Сенс Банка" и его должностных лиц в отмывании средств на залог фигурантам производств Национального антикоррупционного бюро.

"При этом до вмешательства НАБУ и САП ни Нацбанк, ни Наблюдательный совет "Сенс Банка" не принимали мер по пресечению злоупотреблений в финансовом учреждении", - отмечает автор материала.

После назначения директором Департамента лицензирования именно Софина подписала письмо, на основании которого было принято решение о "небезупречной репутации" Петра Порошенко, добавляет издание.

Ряд источников в СМИ сообщал, что незадолго до обысков НАБУ в Национальном банке Украины Дарья Софина уволилась из Нацбанка и якобы срочно выехала из Украины.

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Обыски у Пышного

Ранее СМИ и народные депутаты сообщили, что утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы НБУ Андрея Пышного.

Впоследствии в НАБУ подтвердили обыски в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников.

В НБУ подтвердили проведение следственных действий. Регулятор сообщил, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников.

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