Директорка департамент НБУ Софіна, яка звільнилася перед обшуками НАБУ, причетна до санкцій проти Порошенка, - ЗМІ

Директорка департаменту ліцензування Нацбанку України Дарʼя Софіна, яка звільнилася перед обшуками НАБУ, причетна до тиску на Петра Порошенка і Міжнародний інвестиційний банк.

Про це пише видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними медіа, вона також може бути пов'язаною із Уповноваженим президента України з питань санкційної політики Владиславом Власюком.

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"Як стало відомо у ході розгляду поводу Порошенка до Зеленського у Верховному Суді, саме Власюк керував нарадою в Мінекономіки, яка легалізувала подання щодо санкцій проти Порошенка на розгляд РНБО", - йдеться в матеріалі.

Софіна та Власюк

Дар'я Софіна перейшла із НАЗК до Нацбанку в грудні 2022 року, де понад рік очолювала новостворений напрям у структурі Департаменту фінансового моніторингу Національного банку – управління санкційної політики.

З 9 травня 2024 року - очолила Департамент ліцензування НБУ, до сфери компетенції Софіноївходило забезпечення реалізації функцій Національного банку в сфері реєстрації та ліцензування банків, небанківських фінансових установ, зокрема погодженням статутів банків і змін до них, ліцензуванням банківської діяльності, здійсненням узгоджувальних дій щодо керівників та власників банків, оцінкою структури власності банків, веденням Державного реєстру банків.

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За даними видання, до відання департаменту, який очолювала Софіна належав і "Сенс Банк", довкола якого триває розслідування НАБУ та САП (справи "Форест Гамп" та "Феміда") щодо ролі "Сенс Банку" та його посадових осіб у відмиванні коштів на застави фігурантам проваджень Національного антикорупційного бюро.

"При цьому, до втручання НАБУ та САП, ані Нацбанк, ані Наглядова рада "Сенс Банку" не вживали заходів щодо припинення зловживань у фінансовій установі", - зауважує автор матеріалу.

Після призначення директором Департаменту ліцензування саме Софіна підписала лист, на підставі якого ухвалювалося рішення щодо "небездоганної репутації" Петра Порошенка, додає видання.

Низка джерел ЗМІ повідомляла, що незадовго до обшуків НАБУ в Національному банку України Дарʼя Софіна звільнилась з Нацбанку і нібито терміново виїхала з України.

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Обшуки у Пишного

Раніше ЗМІ та нардепи повідомили, що зранку 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії у голови НБУ Андрія Пишного.

Згодом у НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників.

У НБУ підтвердили проведення слідчих дій. Регулятор повідомив, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників.

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