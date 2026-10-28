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Новости Удары РФ по мостам в Киеве
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В Киеве после удара РФ повреждены конструкции Южного моста и метро: движение поездов возобновлено, продолжается обследование, - КГГА

Удар по Южному мосту в Киеве: какие последствия?

В результате российского удара 27 октября в Киеве были повреждены конструкции моста, автомобильные проезды, элементы метрополитена и инженерные коммуникации. Коммунальные службы круглосуточно работают над восстановлением инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом КГГА сообщает в Telegram.

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В результате вражеского удара 27 октября были повреждены элементы моста, в частности железобетонная прогонная конструкция, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации.

✔️КП "Київавтошляхміст" выполняет первоочередные работы на участках, где не выявлено критических повреждений.

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Движение метро между станциями "Осокорки" и "Червоный Хутор" восстановлено

КП "Киевский метрополитен" восстановило первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации, связи и движение поездов между станциями "Осокорки" и "Червоный Хутор". Восстановление остальных инженерных сетей продолжается.

Специалисты коммунальных предприятий работают в круглосуточном режиме.

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Специалисты проверяют состояние моста и возможные деформации конструкций

Параллельно профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчеты.

Акт обследования с результатами исследований планируется получить в начале следующей недели. После этого будут приняты технические решения относительно дальнейшего восстановления моста и наземного участка "зеленой" линии метро.

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Что предшествовало?

  • В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.

Автор: 

КГГА (3078) ремонт (1225) Южный мост (11)
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Топ комментарии
+5
круто!
зелена дебільна військова адмінстрація пропускає руйнування києва.
кияни, за свій кошт ремонтують.
зелена гундоса гніда розповідає який віталя нігадяй!
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28.10.2026 15:11 Ответить
+3
що, значить попросив?
видав розпорядження: прискоритись і всьо тут!!!!!
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28.10.2026 15:34 Ответить
+3
не встиг відібрати...тим і поміг
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28.10.2026 15:44 Ответить

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