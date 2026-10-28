В Киеве после удара РФ повреждены конструкции Южного моста и метро: движение поездов возобновлено, продолжается обследование, - КГГА

В результате российского удара 27 октября в Киеве были повреждены конструкции моста, автомобильные проезды, элементы метрополитена и инженерные коммуникации. Коммунальные службы круглосуточно работают над восстановлением инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом КГГА сообщает в Telegram.

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В результате вражеского удара 27 октября были повреждены элементы моста, в частности железобетонная прогонная конструкция, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации.



✔️КП "Київавтошляхміст" выполняет первоочередные работы на участках, где не выявлено критических повреждений.

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Движение метро между станциями "Осокорки" и "Червоный Хутор" восстановлено

КП "Киевский метрополитен" восстановило первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации, связи и движение поездов между станциями "Осокорки" и "Червоный Хутор". Восстановление остальных инженерных сетей продолжается.



Специалисты коммунальных предприятий работают в круглосуточном режиме.

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Специалисты проверяют состояние моста и возможные деформации конструкций

Параллельно профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчеты.



Акт обследования с результатами исследований планируется получить в начале следующей недели. После этого будут приняты технические решения относительно дальнейшего восстановления моста и наземного участка "зеленой" линии метро.

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