В Киеве после удара РФ повреждены конструкции Южного моста и метро: движение поездов возобновлено, продолжается обследование, - КГГА
В результате российского удара 27 октября в Киеве были повреждены конструкции моста, автомобильные проезды, элементы метрополитена и инженерные коммуникации. Коммунальные службы круглосуточно работают над восстановлением инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом КГГА сообщает в Telegram.
В результате вражеского удара 27 октября были повреждены элементы моста, в частности железобетонная прогонная конструкция, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации.
✔️КП "Київавтошляхміст" выполняет первоочередные работы на участках, где не выявлено критических повреждений.
Движение метро между станциями "Осокорки" и "Червоный Хутор" восстановлено
КП "Киевский метрополитен" восстановило первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации, связи и движение поездов между станциями "Осокорки" и "Червоный Хутор". Восстановление остальных инженерных сетей продолжается.
Специалисты коммунальных предприятий работают в круглосуточном режиме.
Специалисты проверяют состояние моста и возможные деформации конструкций
Параллельно профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчеты.
Акт обследования с результатами исследований планируется получить в начале следующей недели. После этого будут приняты технические решения относительно дальнейшего восстановления моста и наземного участка "зеленой" линии метро.
Что предшествовало?
- В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.
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зелена дебільна військова адмінстрація пропускає руйнування києва.
кияни, за свій кошт ремонтують.
зелена гундоса гніда розповідає який віталя нігадяй!
видав розпорядження: прискоритись і всьо тут!!!!!