У Києві після удару РФ пошкоджено конструкції Південного мосту та метро: рух поїздів відновили, триває обстеження, - КМДА

Унаслідок російського удару 27 жовтня в Києві пошкоджено конструкції мосту, автомобільні проїзди, елементи метрополітену та інженерні комунікації. Комунальні служби цілодобово працюють над відновленням інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це КМДА повідомляє у телеграмі.

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Унаслідок ворожого удару 27 жовтня пошкоджено елементи мосту, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену й інженерних комунікацій.



✔️КП "Київавтошляхміст" виконує першочергові роботи на ділянках, де не виявлено критичних пошкоджень.

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Рух метро між "Осокорками" та "Червоним Хутором" відновлено

КП "Київський метрополітен" відновило першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації, зв’язку та рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний Хутір". Відновлення інших інженерних мереж триває.



Фахівці комунальних підприємств працюють у цілодобовому режимі.

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Фахівці перевіряють стан мосту та можливі деформації конструкцій

Паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки.



Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки "зеленої" лінії метро.

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