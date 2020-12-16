ВАКС заменил домашний арест экс-замглавы МинВОТ Гримчака на личное обязательство. ДОКУМЕНТ
Высший антикоррупционный суд отменил ночной домашний арест подозреваемому в мошенничестве бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку.
Об этом сообщил в Facebook адвокат Гримчака Дмитрий Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
Он приложил к посту копию решения суда, в котором говорится, что Гримчак должен являться по каждому вызову, избегать общения с другими подозреваемыми, работниками КГГА, Минкульта и Украинского государственного института государственного наследия, сдать свой загранпаспорт и носить электронный браслет.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под домашним арестом.
В апреле НАБУ и Специализированная антиконституционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к взяточничеству.
22 мая САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Юрия Гримчака и его "помощника".
26 мая Антикоррупционный суд оставил бывшего замминистра МинВОТ Грымчака под домашним арестом
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/14/7223588/
Дело должно отлежаться)