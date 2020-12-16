РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5868 посетителей онлайн
Новости Фото
1 834 16

ВАКС заменил домашний арест экс-замглавы МинВОТ Гримчака на личное обязательство. ДОКУМЕНТ

Высший антикоррупционный суд отменил ночной домашний арест подозреваемому в мошенничестве бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Гримчака Дмитрий Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

Он приложил к посту копию решения суда, в котором говорится, что Гримчак должен являться по каждому вызову, избегать общения с другими подозреваемыми, работниками КГГА, Минкульта и Украинского государственного института государственного наследия, сдать свой загранпаспорт и носить электронный браслет.

ВАКС заменил домашний арест экс-замглавы МинВОТ Гримчака на личное обязательство 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы нам не интересны. Идите в жопу", - ведущий Назаров - экс-заму министра по вопросам оккупированных территорий Гримчаку. ВИДЕО

ВАКС заменил домашний арест экс-замглавы МинВОТ Гримчака на личное обязательство 02
ВАКС заменил домашний арест экс-замглавы МинВОТ Гримчака на личное обязательство 03

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Также смотрите: Гримчак подал иск против Украины в ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под домашним арестом.

В апреле НАБУ и Специализированная антиконституционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к взяточничеству.

22 мая САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Юрия Гримчака и его "помощника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАБУ подтвердили, что дело против Гримчака закрыто, но только в части недостоверного декларирования

26 мая Антикоррупционный суд оставил бывшего замминистра МинВОТ Грымчака под домашним арестом

Автор: 

Гримчак Юрий (349) Антикоррупционный суд (1211)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Еще один мыльный зеленый пузырь лопнул. А как громко все начиналось, но календарики не прокатили.
показать весь комментарий
16.12.2020 01:20
+8
Не было дела. Была тупая подстава с календариками. Зато теперь все заплатят Грымчаку компенсацию по решению ЕСПЧ.
показать весь комментарий
16.12.2020 01:22
+6
А как зебилы радовались , а походу их власть даже дело не может нормально пришить , по причине своей тупости
показать весь комментарий
16.12.2020 01:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А как зебилы радовались , а походу их власть даже дело не может нормально пришить , по причине своей тупости
показать весь комментарий
16.12.2020 01:20 Ответить
Не было дела. Была тупая подстава с календариками. Зато теперь все заплатят Грымчаку компенсацию по решению ЕСПЧ.
показать весь комментарий
16.12.2020 01:22 Ответить
Поэтому и сказано ,что дело шитое
показать весь комментарий
16.12.2020 01:29 Ответить
Еще один мыльный зеленый пузырь лопнул. А как громко все начиналось, но календарики не прокатили.
показать весь комментарий
16.12.2020 01:20 Ответить
Там любитель "календариков" на 500 тыс баксов попался и его помощник...Совпадение? Не думаю! А то, что ВАКС - детище Петра это факт!
показать весь комментарий
16.12.2020 01:30 Ответить
Не было баксов, от слова совсем. И дело несколько раз переквалифицировали потому, что нечего было предъявить. И ЕСПЧ Порох тоже купил? Точно Петр всемогущий. Только платить Грымчаку будут теперь и из твоего кармана. Смачного.
показать весь комментарий
16.12.2020 01:35 Ответить
Я напомню тебе одну мелочь - накрыл Грымчака тогдашний прокурор Юрий Луцено!
показать весь комментарий
16.12.2020 01:43 Ответить
*Луценко
показать весь комментарий
16.12.2020 01:55 Ответить
Напомню "эксперду". "Накрыл" его Баканов с СБУ. Генпрокурор никого сам не накрывает. Генпрокурор подписывает обвинения следователей на основе их документов и даёт разрешение на проведение следующих следственных действий. Следствие по Грымчаку вело СБУ.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/14/7223588/
показать весь комментарий
16.12.2020 03:08 Ответить
Воно, звичайно можна видавати бажане за дійсне, до пори до часу, але дійсність - вона така, залізобетонна. От, наприклад, що Яован Оманський - брехло. Певний час, навіть півтори роки йому вірили, що "знайшов цікаве рішення, щоб знизити вдвічі ціни на компослуги". Але тут прийшли платіжки - і виявилося, що Вован - брехло. Так і з Гримчаком-працював Баканов - а винуватий ВАКС Порошенка. 😊 Насправді немає такого явища, як ВАКС Порошенка, а є єдиний запобіжник (законний і конституційний) від політично вмотивовпних незаконних переслідувань.
показать весь комментарий
16.12.2020 08:46 Ответить
Андрей , а подскажите пожалуйста, чей Крым?
показать весь комментарий
16.12.2020 08:40 Ответить
Дурненький Ви, Андрію. І це в ліпшому разі.
показать весь комментарий
16.12.2020 09:20 Ответить
Ахаха! Нэувиновен почти)))
Дело должно отлежаться)
показать весь комментарий
16.12.2020 01:22 Ответить
А началась эта клоунада с задержания, на заседании кабмина, главы МЧС Украины в 2015 году, если при попередниках тупо отмазывали, то сейчас задерживают, потом отпускают и насыпают компенсаций за решениями "реформированных" судов
показать весь комментарий
16.12.2020 03:59 Ответить
Ещё одному зебилу прошлая власть в штаны насрала 🙃
показать весь комментарий
16.12.2020 06:40 Ответить
 
 