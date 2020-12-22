Курсанты ХНУВС им. Ивана Кожедуба примут участие в похоронах Кернеса. Это нормально? - журналист Назаренко. ФОТО

Курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба репетировали сегодня участие в церемонии прощания с Геннадием Кернесом, которого похоронят завтра.

Об этом сообщает журналист Евгений Назаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Не укладывается в голове, как курсанты военного вуза могут репетировать похороны сепара Кернеса. Военные вузы подчиняются министерству обороны. Только оттуда могли дать команду на "выделение" курсантов... Командующий ВВС, господин Дроздов, вам нормально?" - написал Назаренко.

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Информацию о репетиции также подтвердило "Суспільне".

"В церемонии будут задействованы военнослужащие. В репетиции прохода на входе в театр принимают участие около 30 курсантов университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.