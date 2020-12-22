Курсанты ХНУВС им. Ивана Кожедуба примут участие в похоронах Кернеса. Это нормально? - журналист Назаренко. ФОТО
Курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба репетировали сегодня участие в церемонии прощания с Геннадием Кернесом, которого похоронят завтра.
Об этом сообщает журналист Евгений Назаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Не укладывается в голове, как курсанты военного вуза могут репетировать похороны сепара Кернеса. Военные вузы подчиняются министерству обороны. Только оттуда могли дать команду на "выделение" курсантов... Командующий ВВС, господин Дроздов, вам нормально?" - написал Назаренко.
Информацию о репетиции также подтвердило "Суспільне".
"В церемонии будут задействованы военнослужащие. В репетиции прохода на входе в театр принимают участие около 30 курсантов университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.
Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.
Пожалуйста, подождите...
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Курсантов зачем мучить на холоде ради бандита-колорада?
Думаю, после разглашения курсантов оставят в покое.
Ми вьісказьіваем свое мнение о привлечении курсантов академии, к которой Гепа не имел отношения и которая подчиняется не харьковским гепам-допам.
ПС. Идти никуда не собираюсь, так как живу не в Харькове, и, следовательно, не имею права за них решать, как им относиться к своему мэру.
ППС. Интересно, какое мнение могут высказывать люди, действительно не имеющие отношения ни к Харькову, ни к академии, не живущие там и абсолютно даже не знающие, как относятся к этому мероприятию сами курсанты и руководство академии...
И это правильно.
Но не по приказу, строем.
Статья на Цензор.нет в 23:04 ( по времени ).
-Это мы понимаем...Десять лет как жизни нет.Кругом айсберги,вайсберги и прочие рабиновичи"...
(Ільф і Петров."Дванадцять стільців")
Якщо Росія захоче знову здійснити агресію, то країна може опинитися у ситуації з севастопільської марєходкою.... Коли тільки пару курсантів залишилися вірними присязі, а все решту колаборувало на сторону ворога.....
Більша частина курсантів ХУВС то місцеві харківяни (тобто потенційні сєпари, колаборанти, батьки яких голосують за проросійські партії), а всі решту курсантів (із західної та центральної України) жорстко підпадають під вплив та абструкцію цих місцевих одногрупників .... Практично всі немісцеві та україномовні одразу переходять на спілкування російською...... Впитують атмосферу проросійського Харкова.....
А потім ми дивуємося, а чого вони там у своєму Харкові, у ТІКТОКАХ та на Дискотеках, танцюють під воровайки і під " как упаїтєльни в Росії вєчєра "
Потрібно хоча б розділити цей вуз.....ІЦА(цивільну авіацію) залишити у Харкові, а вйськову авіацію перемістити на інші терени (краще на західні або центральні).... Бо реально можуть бути потім проблеми у країни.....
І, звісно, Головним Ваятелем знайти-запросити-призначити автора цього https://censor.net/ua/news/3238223/strashnyyi_pamyatnik_alenushke_snosyat_v_rossii_segodnya_ee_srejut.
Гавнокомандующий уже, обязан подать в отставку! ***.., даже при бандюковоще, мафиозные структуры себе такого, не позволяли!!! язЕлох, ты что из Украины делаешь? Даже бандиты в мантиях, громко и нагло заявили о себе! Действительно, зЕлох опаснее врага!!!
Кернес - авторитетна і шанована в Харкові людина. А думки ублюдків там нікого не цікавлять.
люди набагато більш позитивно віднеслися би до репетиції поховання Гепи,
навіть - з участю курсантів, за однієї умови:
Аби та репетиція проводилася щодня, протягом останніх 7 років.
"х" і "0"
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https://twitter.com/keyt20095
@keyt20095
·https://twitter.com/keyt20095/status/1341418799850020872 2 ч
Харків сьогодні..
https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 2 ч. ·
Да! В 2020 году не хватало именно этого: большая колонна военных будет хоронить Геннадия Кернеса. Как генерала армии и ветерана российско-украинской войны, сгоревшего в танке...
На видео - репетиция официальной части.
Что вы делаете, алё!?
І мешканці стануть крисоградцями.🤔
І крисоградками 😵🤣🤣🤣
Так кому почётный караул, курсанты?
Проект пам"ятника Гепі.
Володимир Шмалько в місті Kharkov, Ukraine.
· Ось саме так він і сидів,коли крутив наперстки. Особисто спостерігав наприкінці 80-х біля магазину "Старт" в нашому місті.