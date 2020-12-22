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Курсанты ХНУВС им. Ивана Кожедуба примут участие в похоронах Кернеса. Это нормально? - журналист Назаренко. ФОТО

Курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба репетировали сегодня участие в церемонии прощания с Геннадием Кернесом, которого похоронят завтра.

Об этом сообщает журналист Евгений Назаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Не укладывается в голове, как курсанты военного вуза могут репетировать похороны сепара Кернеса. Военные вузы подчиняются министерству обороны. Только оттуда могли дать команду на "выделение" курсантов... Командующий ВВС, господин Дроздов, вам нормально?" - написал Назаренко.

Смотрите также: Кернеса похоронят напротив Кушнарева, которого подозревали в сепаратизме и убили на охоте. ФОТО

Информацию о репетиции также подтвердило "Суспільне".

"В церемонии будут задействованы военнослужащие. В репетиции прохода на входе в театр принимают участие около 30 курсантов университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба", - говорится в сообщении.

Курсанты ХНУВС им. Ивана Кожедуба примут участие в похоронах Кернеса. Это нормально? - журналист Назаренко 01

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

Курсанты ХНУВС им. Ивана Кожедуба примут участие в похоронах Кернеса. Это нормально? - журналист Назаренко 02

Кернес Геннадий (1286) похороны (1534) Харьков (7516)


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Топ комментарии
+65
Это какое то днище. Командир в\ч сидит в СИЗО за то чего не совершал, а курсаки у Кернеса на похоронах маршируют, просто нет слов...
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22.12.2020 16:50
+52
Блін, беріть курсанток з ментовського ВНЗ,у них ролік є, такий як треба на похорони цього пса.
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22.12.2020 16:53
+46
Ребята.. Все норомально! Умер вождь Харькова, Ясное солнышко... Наш местный Ким Чен Ын... все в слезах и соплях (ну минимум 55%)... Хотим переиминований улиц, станций метро да и чего лукавить - города в ЕГО честь.. Ну типа как Кривой Рог, а у нас Сучий ПЕС!!!!
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22.12.2020 16:52
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Страница 2 из 2
Сдрысни опущенный
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22.12.2020 17:21 Ответить
Да идите.
Курсантов зачем мучить на холоде ради бандита-колорада?
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22.12.2020 17:22 Ответить
На то и курсанты они, все мучили на холоде, парады создавали и в Киеве тоже, и не одних курсантов. Воин должен быть закаленным и выполнять приказы. .......................................................
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22.12.2020 17:28 Ответить
Не-не, Леха, собирай своих и идите.
Думаю, после разглашения курсантов оставят в покое.
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22.12.2020 17:31 Ответить
Да мне по барабану, он мне не брат, но скажут пойдут, так что, не парься понапрасну. Это же не измена Родине, хотя могут и приписать.
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22.12.2020 17:36 Ответить
Могут. Ермаки-Татаровы. За неуважение к уважаемому ними Гепе.
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22.12.2020 17:39 Ответить
Степанов, нам побоку куда тьі пойдешь.
Ми вьісказьіваем свое мнение о привлечении курсантов академии, к которой Гепа не имел отношения и которая подчиняется не харьковским гепам-допам.
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22.12.2020 22:59 Ответить
При чём тут подчинение? Отдать дань, так сказать, мэру города, в котором расположена академия. И всё.
ПС. Идти никуда не собираюсь, так как живу не в Харькове, и, следовательно, не имею права за них решать, как им относиться к своему мэру.
ППС. Интересно, какое мнение могут высказывать люди, действительно не имеющие отношения ни к Харькову, ни к академии, не живущие там и абсолютно даже не знающие, как относятся к этому мероприятию сами курсанты и руководство академии...
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22.12.2020 23:15 Ответить
Все. Курсантьі уже не идут "отдавать дань" колораду.
И это правильно.
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22.12.2020 23:17 Ответить
Пусть как хотят, это сугубо их личное дело...
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22.12.2020 23:23 Ответить
В увольнении да, личное дело.
Но не по приказу, строем.
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22.12.2020 23:26 Ответить
Так то оно так, НО! Курсанты ВОЕННОЙ академии ОБЯЗАНЫ выполнять приказы, какими бы абсурдными они не были, кроме "явно злочинних наказів". Иначе от 3 до 7 (ст 402 ККУ "Непокора")...
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22.12.2020 23:56 Ответить
Идиотский приказ отменен.
Статья на Цензор.нет в 23:04 ( по времени ).
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23.12.2020 00:07 Ответить
Написано, что для первьіх лиц предусмотрен почетньій ескорт. Не вижу указания на то, что это должньі бьіть именно курсантьі.
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23.12.2020 00:23 Ответить
Имеют в виду, что непонятно какая норма закона или устава предполагает, что именно курсантьі должньі вьіступать в качестве эскорта для преЗедента, а не служащие нацгвардии, например.
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23.12.2020 00:35 Ответить
* Имею в виду
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23.12.2020 00:43 Ответить
да пох ..на того в кернеса выбросить на свалку и присыпать мусором он это заслужил
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22.12.2020 17:18 Ответить
Лучше сжечь, а пепел выкинуть.
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22.12.2020 21:30 Ответить
затратно ///
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23.12.2020 17:14 Ответить
идет проверка деградации пипла
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22.12.2020 17:21 Ответить
в країні де при владі клоуни це звична річ
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22.12.2020 17:22 Ответить
И снайперов не забудьте. Горе у них. Такую мишень хоронят!
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22.12.2020 17:24 Ответить
Так допа ще лишився. Аж цілих два! А ще фельдман, фукс та інші лесики.
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22.12.2020 18:37 Ответить
Лучше бы там курсантки мусорского вуза выступили и спели про наколочки, хотя может в начале все так и было задумано
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22.12.2020 17:30 Ответить
-"Он заслуженый полярник!Вы понимаете,что он сейчас среди торосов и айсбергов?
-Это мы понимаем...Десять лет как жизни нет.Кругом айсберги,вайсберги и прочие рабиновичи"...
(Ільф і Петров."Дванадцять стільців")
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22.12.2020 17:31 Ответить
Гепа був ..*літуном * !?
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22.12.2020 17:39 Ответить
У Васі Ложкіна була https://sci-nature.ru/wp-content/uploads/lozhkin-zhizn-s-borodoj_75.jpg прикольна картина на цю тему.
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22.12.2020 19:14 Ответить
Это позор.
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22.12.2020 17:39 Ответить
Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 9221
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22.12.2020 19:10 Ответить
Чим в Києві думають? Яким місцем? То вже навчора потрібно було переносити такий стратегічний і важливий вуз, як ХНУВС.... Є Хмельницький, Вінниця, Стрий з військовими аеродромами.... Чому туди не перенести?

Якщо Росія захоче знову здійснити агресію, то країна може опинитися у ситуації з севастопільської марєходкою.... Коли тільки пару курсантів залишилися вірними присязі, а все решту колаборувало на сторону ворога.....
Більша частина курсантів ХУВС то місцеві харківяни (тобто потенційні сєпари, колаборанти, батьки яких голосують за проросійські партії), а всі решту курсантів (із західної та центральної України) жорстко підпадають під вплив та абструкцію цих місцевих одногрупників .... Практично всі немісцеві та україномовні одразу переходять на спілкування російською...... Впитують атмосферу проросійського Харкова.....
А потім ми дивуємося, а чого вони там у своєму Харкові, у ТІКТОКАХ та на Дискотеках, танцюють під воровайки і під " как упаїтєльни в Росії вєчєра "
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22.12.2020 17:43 Ответить
А "решту курсантів" хтось примусив туди вступати? Нехай навчаються у себе на західній та центральній Україні в патріотичних навчальних закладах та і все, ніяких проблем...
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22.12.2020 23:20 Ответить
Если такое позорище произойдет, то три поца должны быть изгнаны с позором из ВСУ. Таран, Хомчак и начальник училиша.
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22.12.2020 17:44 Ответить
Ему место рядом с Кабздоном на Москве...два чувака дружили не по децки....
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22.12.2020 17:46 Ответить
А що? Нормально! "Хліба і видовищ" - от усе, чого треба плебсові для щастя ще з часів Древнього Риму.
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22.12.2020 17:48 Ответить
все выглядит очень логично и последовательно. такие явления мощно демонстрируют бандитскую сущность псевдоукраинской государственности, когда госпаапарат, чиновники обслуживают интересы и "примхи" тех, кто должен был уже давно получить пожизненное. в этом отношении мы стопроцентно не-расия, как говорил основатель криминального устройства в Украине Леонид II. кто уже и вспомнит, что когда-то Аваков, Кернес и Ющенко были союзниками.
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22.12.2020 18:00 Ответить
Скорее, что начальник университета мутил делишки с херносом или с мерией - землица города или отмывание бюджетных денег. Министр обороны, честь военного совсем продали?
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22.12.2020 18:02 Ответить
Бутусов бігає по різним патріотичним ютюб-каналам, по телеку.... Але ніразу не чув, щоб він підняв цю архіважливу проблему.....

Потрібно хоча б розділити цей вуз.....ІЦА(цивільну авіацію) залишити у Харкові, а вйськову авіацію перемістити на інші терени (краще на західні або центральні).... Бо реально можуть бути потім проблеми у країни.....
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22.12.2020 18:07 Ответить
Это не Харьков,это Донецк и это не Кернес,это Моторола. Но очень это похоже на тренировку похорон Гепы.Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 2509
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22.12.2020 18:09 Ответить
Ну если танцующие под ту же песню девочки шо вчера канканили , тогда все путем !
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22.12.2020 18:14 Ответить
ДРОЗДОВ ТУТ НЕ ПРИ ДЕЛАХ. ВСЕ ВОПРОСЫ К НАЧАЛЬНИКУ УЧИЛИЩА.
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22.12.2020 18:15 Ответить
Кто такой Кернс- можно узнать правду от официальных источников! Он заслужил такие почести? Или его и мертвого никто не трогает?
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22.12.2020 18:18 Ответить
Памятник Жукову в Харькове все же решили не восстанавливать. Просто на его пьедестале поставят бюст товарищу Кернесу.Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 9019
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22.12.2020 18:22 Ответить
А ще краще було би встановити "Монумент Останньому Герою". Це така хріновина, в якої легко відкручується голова (для заміни на нову, актуальну) і є можливість розвернути вказівну десницю у потрібну сторону.
І, звісно, Головним Ваятелем знайти-запросити-призначити автора цього https://censor.net/ua/news/3238223/strashnyyi_pamyatnik_alenushke_snosyat_v_rossii_segodnya_ee_srejut.
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22.12.2020 18:43 Ответить
Ни-че-во себе, воров как хоронят!
Гавнокомандующий уже, обязан подать в отставку! ***.., даже при бандюковоще, мафиозные структуры себе такого, не позволяли!!! язЕлох, ты что из Украины делаешь? Даже бандиты в мантиях, громко и нагло заявили о себе! Действительно, зЕлох опаснее врага!!!
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22.12.2020 18:23 Ответить
Поедь в Харьков, посмотри на этот поистине европейский город, а потом еще раз взгляни на свой мухосранск... может что-то поймешь )
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22.12.2020 22:13 Ответить
А що тут ненормального?!
Кернес - авторитетна і шанована в Харкові людина. А думки ублюдків там нікого не цікавлять.
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22.12.2020 18:24 Ответить
А этого шакала еще и хоронить собрались? Выбросьте на свалку,псы растащат.
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22.12.2020 18:40 Ответить
Не нормально, що за сім років гепа, та уся сепарська брага, залишились недоторканими..а зараз цю колаборанську тварину повинні ховати українські військові..
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22.12.2020 18:45 Ответить
Надо ещё сепаров с лугандона пригласить.
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22.12.2020 18:45 Ответить
А шо?..
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22.12.2020 18:49 Ответить
Даешь в хрякове на месте памятника членина памятник гепе. И площадь также назвать. Хряков достоен своего хероя 😷
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22.12.2020 18:54 Ответить
Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 3537
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22.12.2020 19:05 Ответить
Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 3984
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22.12.2020 19:11 Ответить
а в жилетке зеля?
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23.12.2020 04:24 Ответить
Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 298
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22.12.2020 19:18 Ответить
Вдячні харьковчянє не думали мавзолей кернесу зробити?
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22.12.2020 19:22 Ответить
Ну, харкав"янє, раскажитє всєй Украінє, какім он класним парнєм бил ваш нап"йорсточнік сучій син ! А то шота нєту мнєній от пєрвоісточніков. На язикє вас српашиваю , патаму шта мову зают толька 1 % харкав"ян.
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22.12.2020 19:29 Ответить
Скажімо так:
люди набагато більш позитивно віднеслися би до репетиції поховання Гепи,
навіть - з участю курсантів, за однієї умови:
Аби та репетиція проводилася щодня, протягом останніх 7 років.
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22.12.2020 19:36 Ответить
А ще подейкують, шо Пам'ятник Гепі буде являти собою калькулятор з двоми кнопками:
"х" і "0"
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22.12.2020 20:00 Ответить
+++++
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23.12.2020 12:15 Ответить
С..ка, тільки при зелених мразотах зараз в Україні відвертого антиукраїнця, який в 14 році кликав хРЮський мир, хочуть не закопати як скажену собаку десь на смітнику, а ще і військових залучити!
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22.12.2020 20:32 Ответить
https://twitter.com/keyt20095
https://twitter.com/keyt20095
https://twitter.com/keyt20095


https://twitter.com/keyt20095
https://twitter.com/keyt20095
https://twitter.com/keyt20095
https://twitter.com/keyt20095 Kvi
https://twitter.com/keyt20095 Teнь
https://twitter.com/keyt20095

@keyt20095

·https://twitter.com/keyt20095/status/1341418799850020872 2 ч

Харків сьогодні..

Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 6580
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22.12.2020 20:34 Ответить
а жертвоприношения будут?
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22.12.2020 20:40 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZVy7VUtTnC_DDJ6L3l5eMuRaUE4vCNM1q6EDxYl5CeFC22agU9y0rQ-m0VtjIK9MJF_tvZpm7mk8boWSQqbGe9QkVhaatE5fQ-bb2qZ5aKQZJO4GjMIWFkNcOErXLrStmTLVPSx2NzZjGJlru6N6VwO&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 2 ч. ·

Да! В 2020 году не хватало именно этого: большая колонна военных будет хоронить Геннадия Кернеса. Как генерала армии и ветерана российско-украинской войны, сгоревшего в танке...

На видео - репетиция официальной части.

Что вы делаете, алё!?
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22.12.2020 21:00 Ответить
каким хером они к мерии
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22.12.2020 21:01 Ответить
А нехай Харків перейменують у Кернесград.
І мешканці стануть крисоградцями.🤔
І крисоградками 😵🤣🤣🤣
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22.12.2020 21:05 Ответить
Харягепськ.
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22.12.2020 22:01 Ответить
Даже не удивлён. Весь Харьков пронизан геповцами. Местный культ личности давно сформирован. Ну и платят за подобное дерьмо наверное хорошо.
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22.12.2020 21:27 Ответить
Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 7899
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22.12.2020 22:52 Ответить
Кернес - сепор ! Его нужно просто выкинуть в какуе-то свалку не ставя надгробия!
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22.12.2020 21:49 Ответить
ТУРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ - Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни. У мене запитання він точно воював за Україну?
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22.12.2020 22:20 Ответить
В марте 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством".

Так кому почётный караул, курсанты?
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22.12.2020 22:26 Ответить
Пошлите нахер командиров- дибилов! А кто горюет за о , в увальнение по гражданке!
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22.12.2020 22:32 Ответить
А вдруг Гепа прапорщик в отставке? Тогда не курсантов, а прапорщиков надо в почетний конвой
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22.12.2020 22:36 Ответить
И 30 РОССИЙСКИХ МАЛЬЧИКОВ ЦЕЛОВАННЫХ В ЖИВОТ ХЙЛОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЕСЕННЫ В ЖЕРТВУ !)
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22.12.2020 23:42 Ответить
Потому что если не будет курсаков гепа непременно встанет из могилы и умножит всех на ноль!
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23.12.2020 12:13 Ответить
https://www.facebook.com/# 1 год ·https://www.facebook.com/# Наша дума,наша пісня

Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко - Цензор.НЕТ 8221

Проект пам"ятника Гепі.

Володимир Шмалько в місті Kharkov, Ukraine.
· Ось саме так він і сидів,коли крутив наперстки. Особисто спостерігав наприкінці 80-х біля магазину "Старт" в нашому місті.
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23.12.2020 14:03 Ответить
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