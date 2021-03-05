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Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против олигарха Коломойского

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент

Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах 02

Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах 03

Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского

Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - политический и бизнес-партнер Коломойского, но действовать должен в интересах Украины, - Порошенко

Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах 06

Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть"

Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах 08

Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах 09

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Коломойский Игорь (1791) политика (6966) санкции (11291) США (26652) фотожаба (14389)


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Топ комментарии
+90
і найкраща фото жаба на мою думку

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5512
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05.03.2021 22:23
+68
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 263
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05.03.2021 22:19
+66
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 792
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05.03.2021 22:39
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Правила форума Совет форумчан
Ця теж непогана...
Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9994
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05.03.2021 22:09 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8140
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05.03.2021 22:35 Ответить
А гринпоц - Эрику.
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05.03.2021 22:41 Ответить
Сестру Эрику!
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06.03.2021 09:59 Ответить
Тут скоріше Володимир Зеленський
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05.03.2021 22:42 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2438
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07.03.2021 15:36 Ответить
https://twitter.com/ChopperWatte
https://twitter.com/ChopperWatte
https://twitter.com/ChopperWatte Πραβдοργδ™ @ChopperWatte

https://twitter.com/ChopperWatte

«Частина ЗМІ Пінчука оформлена на громадянку Росії", - Нацрада з телебачення і радіомовлення.

Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1238
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05.03.2021 22:10 Ответить
просто жду на анале "Г + Г"" в ближайшее время:
"Джо Байден убил брата в Вейшнории, и бросил жиночку с ребёнком на рынке Полтавы"..
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05.03.2021 22:13 Ответить
в Ой-Вейшнорії
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06.03.2021 00:07 Ответить
Ой, невже зелену тлю накрило кармою...
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05.03.2021 22:15 Ответить
А таки накрило.
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05.03.2021 22:27 Ответить
Така у Бєні карма, щоб вона здійснилась йому треба було привести до влади Зеленського. Казав же Зеленський: "Я ваш вирок. От ці слова рикошетом і вдарили у джерело, яке породило преЗЕдента.Тепер Бєня проклинає той день і час коли прийняв рішення розв'язати війну проти Порошенка, щоб замінити його клоуном. Впав у яму, яку рив для Порошенка.
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06.03.2021 00:02 Ответить
Розтягнули жабеня,як шкіру на барабані і грають.
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06.03.2021 10:01 Ответить
Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 114
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05.03.2021 22:18 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 263
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05.03.2021 22:19 Ответить
Хммм.... А что, это идея. Новый фильм на студии "осла оманского". Основанный на реальной истории. )
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05.03.2021 22:49 Ответить
З назвою " Дніпровсько-криворіжські стоячі мертвяки"?
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06.03.2021 02:59 Ответить
два упыря ждут захода солнца.
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05.03.2021 23:48 Ответить
значит, нужен осиновый кол!
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06.03.2021 00:17 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4991
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05.03.2021 22:20 Ответить
"...Паша..., Па-ша... Узнаешь брата Игоря ??? Узнаю. Узнаю брата..."
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05.03.2021 22:20 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9017
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05.03.2021 22:21 Ответить
Краще перше.
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05.03.2021 22:26 Ответить
але з капітельманшою, і це буде феєрично
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06.03.2021 08:22 Ответить
Ты его вытащил из кварталла95 а возвращать должен Байден? Жульковатый,хлебало не треснет от твоих претензий,что тебе все что то должны?
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06.03.2021 16:29 Ответить
і найкраща фото жаба на мою думку

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5512
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05.03.2021 22:23 Ответить
это супер!
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05.03.2021 22:25 Ответить
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06.03.2021 06:55 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9499
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06.03.2021 09:54 Ответить
Найкраща з кофе "амеррикано"!
Ця на другому.
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06.03.2021 10:05 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5267
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08.03.2021 15:37 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7227
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05.03.2021 22:25 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7602
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05.03.2021 22:31 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4293
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05.03.2021 22:38 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 792
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05.03.2021 22:39 Ответить
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05.03.2021 23:05 Ответить
И кто- ж это дал добро бене в 2014-2015 годках коррупцию разводить?
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05.03.2021 22:42 Ответить
Беня на тракторе не плясал, а шоколадный глаз ему Зеля вылизал
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06.03.2021 00:46 Ответить
Упокойся, Вата
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06.03.2021 07:24 Ответить
А по суті, хто як мінімум не заважав в 2014-2015 роках бені коррупцію розводити ?
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06.03.2021 07:54 Ответить
А по суті, питання в нікуди. Коли горить хата у пожежника не питають "облікоморалє". Тоді беня був місцевий ситуаційний союзник України і досить потужний.
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06.03.2021 08:55 Ответить
Ти зовсім дурний,чи прикидаєшся?
Коли ти і інший відбиваєтесь від бандитів,і ти згодом зрозумієш що під час бійки інший поцупив твій гаманець,ти припиниш битися з бандитами,і забажаєш повернути свій гаманець?
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06.03.2021 10:15 Ответить
это он сам ее развел, пидступно... а затем это было обнаружено)
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05.03.2021 23:01 Ответить
Те кто в 19 выбрал его проститутку- Членограя?
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06.03.2021 00:48 Ответить
https://twitter.com/kokskvas

https://twitter.com/kokskvas Кокс Квасьневского https://twitter.com/kokskvas @kokskvas https://twitter.com/kokskvas/status/1367863433006317573 5 ч

у цей прекрасний день вєсєнній
у вови отбірая хлєб
наклав вдруг санкції на бєню
госдєп
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05.03.2021 23:04 Ответить
https://youtu.be/pRxQNi9apwY Коломойский с сепарским "народным мэром" "Губаревым ": - 'вместе пойдём на Киев'.
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05.03.2021 23:05 Ответить
а мог косить бабло дальше.

ан нет, сначала - в Украине гражданская война, потом путин великий человек, потом пошло поехало

а теперь даже плотницкий и захарченко не позавидуют Бене
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05.03.2021 23:07 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2229
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05.03.2021 23:18 Ответить
Це Порошенко виноват. Не споймал и не посадил Беню. По этому 76% зетипиллов выбрали президентом Бениного Кловуна из квартала95.
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05.03.2021 23:29 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3142
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05.03.2021 23:51 Ответить
https://youtu.be/s8zbXfIiVwg Внезапно
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06.03.2021 00:18 Ответить
Зачем запретили ехать в Америку?Наоборот,надо позвать на кофе.
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06.03.2021 01:48 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1146
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06.03.2021 04:47 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6413
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06.03.2021 07:53 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3961
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06.03.2021 08:35 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5757
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06.03.2021 09:53 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3441
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06.03.2021 09:53 Ответить
США нужно не санкции накладивать, а распределять места рядом с Пашей Лазаренко
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08.03.2021 11:38 Ответить
коломойша, гоу наХ...
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08.03.2021 15:00 Ответить
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3529
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08.03.2021 16:02 Ответить
 
 