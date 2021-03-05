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Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах
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Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против олигарха Коломойского
Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - политический и бизнес-партнер Коломойского, но действовать должен в интересах Украины, - Порошенко
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«Частина ЗМІ Пінчука оформлена на громадянку Росії", - Нацрада з телебачення і радіомовлення.
"Джо Байден убил брата в Вейшнории, и бросил жиночку с ребёнком на рынке Полтавы"..
Ця на другому.
Коли ти і інший відбиваєтесь від бандитів,і ти згодом зрозумієш що під час бійки інший поцупив твій гаманець,ти припиниш битися з бандитами,і забажаєш повернути свій гаманець?
https://twitter.com/kokskvas Кокс Квасьневского https://twitter.com/kokskvas @kokskvas https://twitter.com/kokskvas/status/1367863433006317573 5 ч
у цей прекрасний день вєсєнній
у вови отбірая хлєб
наклав вдруг санкції на бєню
госдєп
ан нет, сначала - в Украине гражданская война, потом путин великий человек, потом пошло поехало
а теперь даже плотницкий и захарченко не позавидуют Бене