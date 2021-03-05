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Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти олігарха Коломойського

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах 02

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах 03

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж у країні, - Рудик про запровадження США санкцій проти Коломойського

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - політичний і бізнес-партнер Коломойського, але діяти має в інтересах України, - Порошенко

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах 06

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть"

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах 08

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах 09

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Коломойський Ігор (3122) політика (4404) санкції (11828) США (22818) фотожаба (13863)


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Топ коментарі
+90
і найкраща фото жаба на мою думку

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5512
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05.03.2021 22:23
+68
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 263
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05.03.2021 22:19
+66
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 792
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05.03.2021 22:39
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Ця теж непогана...
Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9994
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05.03.2021 22:09 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8140
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05.03.2021 22:35 Відповісти
А гринпоц - Эрику.
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05.03.2021 22:41 Відповісти
Сестру Эрику!
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06.03.2021 09:59 Відповісти
Тут скоріше Володимир Зеленський
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05.03.2021 22:42 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2438
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07.03.2021 15:36 Відповісти
https://twitter.com/ChopperWatte
https://twitter.com/ChopperWatte
https://twitter.com/ChopperWatte Πραβдοργδ™ @ChopperWatte

https://twitter.com/ChopperWatte

«Частина ЗМІ Пінчука оформлена на громадянку Росії", - Нацрада з телебачення і радіомовлення.

Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1238
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05.03.2021 22:10 Відповісти
просто жду на анале "Г + Г"" в ближайшее время:
"Джо Байден убил брата в Вейшнории, и бросил жиночку с ребёнком на рынке Полтавы"..
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05.03.2021 22:13 Відповісти
в Ой-Вейшнорії
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06.03.2021 00:07 Відповісти
Ой, невже зелену тлю накрило кармою...
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05.03.2021 22:15 Відповісти
А таки накрило.
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05.03.2021 22:27 Відповісти
Така у Бєні карма, щоб вона здійснилась йому треба було привести до влади Зеленського. Казав же Зеленський: "Я ваш вирок. От ці слова рикошетом і вдарили у джерело, яке породило преЗЕдента.Тепер Бєня проклинає той день і час коли прийняв рішення розв'язати війну проти Порошенка, щоб замінити його клоуном. Впав у яму, яку рив для Порошенка.
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06.03.2021 00:02 Відповісти
Розтягнули жабеня,як шкіру на барабані і грають.
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06.03.2021 10:01 Відповісти
Кофе пока пить не будем... Американские санкции против Коломойского в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 114
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05.03.2021 22:18 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 263
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05.03.2021 22:19 Відповісти
Хммм.... А что, это идея. Новый фильм на студии "осла оманского". Основанный на реальной истории. )
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05.03.2021 22:49 Відповісти
З назвою " Дніпровсько-криворіжські стоячі мертвяки"?
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06.03.2021 02:59 Відповісти
два упыря ждут захода солнца.
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05.03.2021 23:48 Відповісти
значит, нужен осиновый кол!
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06.03.2021 00:17 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4991
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05.03.2021 22:20 Відповісти
"...Паша..., Па-ша... Узнаешь брата Игоря ??? Узнаю. Узнаю брата..."
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05.03.2021 22:20 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9017
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05.03.2021 22:21 Відповісти
Краще перше.
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05.03.2021 22:26 Відповісти
але з капітельманшою, і це буде феєрично
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06.03.2021 08:22 Відповісти
Ты его вытащил из кварталла95 а возвращать должен Байден? Жульковатый,хлебало не треснет от твоих претензий,что тебе все что то должны?
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06.03.2021 16:29 Відповісти
і найкраща фото жаба на мою думку

Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5512
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05.03.2021 22:23 Відповісти
это супер!
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05.03.2021 22:25 Відповісти
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06.03.2021 06:55 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9499
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06.03.2021 09:54 Відповісти
Найкраща з кофе "амеррикано"!
Ця на другому.
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06.03.2021 10:05 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5267
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08.03.2021 15:37 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7227
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05.03.2021 22:25 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7602
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05.03.2021 22:31 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4293
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05.03.2021 22:38 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 792
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05.03.2021 22:39 Відповісти
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05.03.2021 23:05 Відповісти
И кто- ж это дал добро бене в 2014-2015 годках коррупцию разводить?
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05.03.2021 22:42 Відповісти
Беня на тракторе не плясал, а шоколадный глаз ему Зеля вылизал
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06.03.2021 00:46 Відповісти
Упокойся, Вата
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06.03.2021 07:24 Відповісти
А по суті, хто як мінімум не заважав в 2014-2015 роках бені коррупцію розводити ?
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06.03.2021 07:54 Відповісти
А по суті, питання в нікуди. Коли горить хата у пожежника не питають "облікоморалє". Тоді беня був місцевий ситуаційний союзник України і досить потужний.
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06.03.2021 08:55 Відповісти
Ти зовсім дурний,чи прикидаєшся?
Коли ти і інший відбиваєтесь від бандитів,і ти згодом зрозумієш що під час бійки інший поцупив твій гаманець,ти припиниш битися з бандитами,і забажаєш повернути свій гаманець?
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06.03.2021 10:15 Відповісти
это он сам ее развел, пидступно... а затем это было обнаружено)
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05.03.2021 23:01 Відповісти
Те кто в 19 выбрал его проститутку- Членограя?
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06.03.2021 00:48 Відповісти
https://twitter.com/kokskvas

https://twitter.com/kokskvas Кокс Квасьневского https://twitter.com/kokskvas @kokskvas https://twitter.com/kokskvas/status/1367863433006317573 5 ч

у цей прекрасний день вєсєнній
у вови отбірая хлєб
наклав вдруг санкції на бєню
госдєп
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05.03.2021 23:04 Відповісти
https://youtu.be/pRxQNi9apwY Коломойский с сепарским "народным мэром" "Губаревым ": - 'вместе пойдём на Киев'.
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05.03.2021 23:05 Відповісти
а мог косить бабло дальше.

ан нет, сначала - в Украине гражданская война, потом путин великий человек, потом пошло поехало

а теперь даже плотницкий и захарченко не позавидуют Бене
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05.03.2021 23:07 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2229
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05.03.2021 23:18 Відповісти
Це Порошенко виноват. Не споймал и не посадил Беню. По этому 76% зетипиллов выбрали президентом Бениного Кловуна из квартала95.
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05.03.2021 23:29 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3142
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05.03.2021 23:51 Відповісти
https://youtu.be/s8zbXfIiVwg Внезапно
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06.03.2021 00:18 Відповісти
Зачем запретили ехать в Америку?Наоборот,надо позвать на кофе.
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06.03.2021 01:48 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1146
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06.03.2021 04:47 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6413
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06.03.2021 07:53 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3961
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06.03.2021 08:35 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5757
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06.03.2021 09:53 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3441
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06.03.2021 09:53 Відповісти
США нужно не санкции накладивать, а распределять места рядом с Пашей Лазаренко
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08.03.2021 11:38 Відповісти
коломойша, гоу наХ...
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08.03.2021 15:00 Відповісти
Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3529
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08.03.2021 16:02 Відповісти
 
 