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Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть"
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Топ коментарі
+90 саша паламарчук
показати весь коментар05.03.2021 22:23
+68 саша паламарчук
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+66 Павло Макаренко
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«Частина ЗМІ Пінчука оформлена на громадянку Росії", - Нацрада з телебачення і радіомовлення.
"Джо Байден убил брата в Вейшнории, и бросил жиночку с ребёнком на рынке Полтавы"..
Ця на другому.
Коли ти і інший відбиваєтесь від бандитів,і ти згодом зрозумієш що під час бійки інший поцупив твій гаманець,ти припиниш битися з бандитами,і забажаєш повернути свій гаманець?
https://twitter.com/kokskvas Кокс Квасьневского https://twitter.com/kokskvas @kokskvas https://twitter.com/kokskvas/status/1367863433006317573 5 ч
у цей прекрасний день вєсєнній
у вови отбірая хлєб
наклав вдруг санкції на бєню
госдєп
ан нет, сначала - в Украине гражданская война, потом путин великий человек, потом пошло поехало
а теперь даже плотницкий и захарченко не позавидуют Бене