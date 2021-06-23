Особенности национального бомбометания, наследник Гитлера, разъяснение для "Слуги народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Особенности национального бомбометания

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось", - Минобороны Великобритании

Версия британской стороны

Наследник

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина хроническая паранойя из-за якобы "государственного переворота" в Украине, - Турчинов

Необходимое разъяснение

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук

...за большие деньги

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020

Народная любовь

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