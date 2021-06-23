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Особенности национального бомбометания, наследник Гитлера, разъяснение для "Слуги народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Особенности национального бомбометания, наследник Гитлера, разъяснение для Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Особенности национального бомбометания

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось", - Минобороны Великобритании

Особенности национального бомбометания, наследник Гитлера, разъяснение для Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Версия британской стороны

Особенности национального бомбометания, наследник Гитлера, разъяснение для Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Наследник

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина хроническая паранойя из-за якобы "государственного переворота" в Украине, - Турчинов

Особенности национального бомбометания, наследник Гитлера, разъяснение для Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Необходимое разъяснение

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук

Особенности национального бомбометания, наследник Гитлера, разъяснение для Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

...за большие деньги

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020

Особенности национального бомбометания, наследник Гитлера, разъяснение для Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Народная любовь

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Автор: 

агрессия (1704) Крым (26384) политика (6967) путин владимир (31267) фотожаба (14389) Шойгу Сергей (712) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+56
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7334
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23.06.2021 23:58
+55
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5673
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23.06.2021 23:54
+46
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8360
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24.06.2021 00:03
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Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2522
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23.06.2021 23:46 Ответить
большие мысли маленких людей
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24.06.2021 03:42 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2729
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23.06.2021 23:50 Ответить
кстати, есть уже первый покусанный - мокшанский солдатик!
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24.06.2021 00:15 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9443
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23.06.2021 23:52 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5673
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23.06.2021 23:54 Ответить
"Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!".
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24.06.2021 10:03 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1044
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23.06.2021 23:56 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6560
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24.06.2021 00:13 Ответить
Ага! "Виріс"! Із "Дрібного естрадного блазня" До "Посміховиська всесвітнього масштабу"!!!
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24.06.2021 06:45 Ответить
Це ж треба мати такий "талант" і так "вписатися"(вляпатися)в історію!
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24.06.2021 06:51 Ответить
Ленка, посидев пару часов в соцсетях:
- Вова! Я, конечно, понимаю, что я вышла замуж за клоуна, но не до такой-же, степени!!!....
*

- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
*
Приходит сын к Зеленскому и говорит: - Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!! - Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…*
Сидит бомж на лавочке, в окружении детей. Дети:
- Папа, кушать хочется…
- Подождите, детки, мама с панели придёт, может, чего-то, принесёт… Давайте я вам пока, «откровение» скажу: Запомните - смех над людьми, на сцене, и смех над людьми, в президентском кресле - абсолютно разные вещи… За первый платят деньги, а за второй - бьют морду и дают пинка под зад…».
І подібного у мене - вже 60 стрінок!!!
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24.06.2021 06:58 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3793
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23.06.2021 23:57 Ответить
Це на фото Чипідріс.
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24.06.2021 00:00 Ответить
Додано:
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9878
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24.06.2021 00:20 Ответить
Катастронавт.
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24.06.2021 07:05 Ответить
Это он в фотообоях заблудился?
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24.06.2021 10:04 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7334
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23.06.2021 23:58 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9768
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23.06.2021 23:59 Ответить
Та ще й оформив субсидію бо опалення на такий "гайман" коштує недешево.
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24.06.2021 06:54 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4646
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23.06.2021 23:59 Ответить
Може просто чекають,поки їм ямки викопають?
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24.06.2021 00:26 Ответить
(с)
Один рабочий идет вдоль улицы и копает ямы, а за ним второй эти ямы закапывает. Прохожий удивляется:
- Вы что, придурки, делаете? Один копает, второй закапывает?
- Я не второй, я третий. Второй не пришел, он должен был деревья сажать
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24.06.2021 09:18 Ответить
З.Ы. АХТУНГ! Теперь этот анекдот политический.
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24.06.2021 11:38 Ответить
Кубок імені *****?
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24.06.2021 06:56 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8360
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24.06.2021 00:03 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3614
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24.06.2021 00:05 Ответить
https://twitter.com/Airat_Nug

https://twitter.com/Airat_Nug Айрат (18+)

Маленький, пристраиваем в Харькове и пригороде.))) Лапушкка натерпелся, без уха, стерелизован,. Мешок корма в подарок))))

Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3900
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24.06.2021 00:07 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5169
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24.06.2021 00:07 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9497
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24.06.2021 00:14 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 114
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24.06.2021 00:15 Ответить
Нізя посилати на даунбас наших військових і проходити по наших водах біля Криму, а то терорист № 1 розсердиться і може вбити. Краще їхати в москву і знімати кіно для військових путі і передвигати кордон України в бік Києва... Так Вадьмемар Косовороткович?
А де борцуни за "справедливість", а точніше проти Порошенко і ні звуку про те, що московія окупувала Азовське море і переходить до повної блока Чорного? Повилазило? Чи позалазили на хлібні посади і "какая рахница" під яким прапором жити?
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24.06.2021 08:41 Ответить
дети спят?
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9256
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24.06.2021 00:19 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5704
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24.06.2021 00:23 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4624
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24.06.2021 07:32 Ответить
Як на мене, сама епічна картинка.

Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4731
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24.06.2021 08:41 Ответить
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4073
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24.06.2021 09:15 Ответить
а морды фэйса дедушки и внучка ну очень похожи !
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24.06.2021 09:58 Ответить
 
 