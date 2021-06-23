Особенности национального бомбометания, наследник Гитлера, разъяснение для "Слуги народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Особенности национального бомбометания
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось", - Минобороны Великобритании
Версия британской стороны
Наследник
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина хроническая паранойя из-за якобы "государственного переворота" в Украине, - Турчинов
Необходимое разъяснение
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук
...за большие деньги
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020
Народная любовь
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- Вова! Я, конечно, понимаю, что я вышла замуж за клоуна, но не до такой-же, степени!!!....
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- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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Приходит сын к Зеленскому и говорит: - Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!! - Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…*
Сидит бомж на лавочке, в окружении детей. Дети:
- Папа, кушать хочется…
- Подождите, детки, мама с панели придёт, может, чего-то, принесёт… Давайте я вам пока, «откровение» скажу: Запомните - смех над людьми, на сцене, и смех над людьми, в президентском кресле - абсолютно разные вещи… За первый платят деньги, а за второй - бьют морду и дают пинка под зад…».
І подібного у мене - вже 60 стрінок!!!
Один рабочий идет вдоль улицы и копает ямы, а за ним второй эти ямы закапывает. Прохожий удивляется:
- Вы что, придурки, делаете? Один копает, второй закапывает?
- Я не второй, я третий. Второй не пришел, он должен был деревья сажать
https://twitter.com/Airat_Nug Айрат (18+)
Маленький, пристраиваем в Харькове и пригороде.))) Лапушкка натерпелся, без уха, стерелизован,. Мешок корма в подарок))))
А де борцуни за "справедливість", а точніше проти Порошенко і ні звуку про те, що московія окупувала Азовське море і переходить до повної блока Чорного? Повилазило? Чи позалазили на хлібні посади і "какая рахница" під яким прапором жити?