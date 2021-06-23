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Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, розяснення для Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Особливості національного бомбометання 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювали", - Міноборони Великої Британії

Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, розяснення для Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Версія британської сторони

Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, розяснення для Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Спадкоємець

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путіна хронічна параноя через нібито "державний переворот" в Україні, - Турчинов

Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, розяснення для Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Необхідне роз'яснення

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук

Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, розяснення для Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

...за великі гроші

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна Росії програла Данії і вибула з Євро-2020

Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, розяснення для Слуги народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Народна любов

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Автор: 

агресія (1194) Крим (14147) політика (4404) путін володимир (23818) фотожаба (13863) футбол (1581) Шойгу Сергій (626) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+56
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7334
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23.06.2021 23:58
+55
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5673
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23.06.2021 23:54
+46
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8360
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24.06.2021 00:03
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Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2522
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23.06.2021 23:46 Відповісти
большие мысли маленких людей
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24.06.2021 03:42 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2729
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23.06.2021 23:50 Відповісти
кстати, есть уже первый покусанный - мокшанский солдатик!
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24.06.2021 00:15 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9443
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23.06.2021 23:52 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5673
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23.06.2021 23:54 Відповісти
"Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!".
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24.06.2021 10:03 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1044
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23.06.2021 23:56 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6560
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24.06.2021 00:13 Відповісти
Ага! "Виріс"! Із "Дрібного естрадного блазня" До "Посміховиська всесвітнього масштабу"!!!
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24.06.2021 06:45 Відповісти
Це ж треба мати такий "талант" і так "вписатися"(вляпатися)в історію!
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24.06.2021 06:51 Відповісти
Ленка, посидев пару часов в соцсетях:
- Вова! Я, конечно, понимаю, что я вышла замуж за клоуна, но не до такой-же, степени!!!....
*

- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
*
Приходит сын к Зеленскому и говорит: - Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!! - Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…*
Сидит бомж на лавочке, в окружении детей. Дети:
- Папа, кушать хочется…
- Подождите, детки, мама с панели придёт, может, чего-то, принесёт… Давайте я вам пока, «откровение» скажу: Запомните - смех над людьми, на сцене, и смех над людьми, в президентском кресле - абсолютно разные вещи… За первый платят деньги, а за второй - бьют морду и дают пинка под зад…».
І подібного у мене - вже 60 стрінок!!!
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24.06.2021 06:58 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3793
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23.06.2021 23:57 Відповісти
Це на фото Чипідріс.
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24.06.2021 00:00 Відповісти
Додано:
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9878
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24.06.2021 00:20 Відповісти
Катастронавт.
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24.06.2021 07:05 Відповісти
Это он в фотообоях заблудился?
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24.06.2021 10:04 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7334
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23.06.2021 23:58 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9768
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23.06.2021 23:59 Відповісти
Та ще й оформив субсидію бо опалення на такий "гайман" коштує недешево.
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24.06.2021 06:54 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4646
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23.06.2021 23:59 Відповісти
Може просто чекають,поки їм ямки викопають?
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24.06.2021 00:26 Відповісти
(с)
Один рабочий идет вдоль улицы и копает ямы, а за ним второй эти ямы закапывает. Прохожий удивляется:
- Вы что, придурки, делаете? Один копает, второй закапывает?
- Я не второй, я третий. Второй не пришел, он должен был деревья сажать
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24.06.2021 09:18 Відповісти
З.Ы. АХТУНГ! Теперь этот анекдот политический.
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24.06.2021 11:38 Відповісти
Кубок імені *****?
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24.06.2021 06:56 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8360
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24.06.2021 00:03 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3614
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24.06.2021 00:05 Відповісти
https://twitter.com/Airat_Nug

https://twitter.com/Airat_Nug Айрат (18+)

Маленький, пристраиваем в Харькове и пригороде.))) Лапушкка натерпелся, без уха, стерелизован,. Мешок корма в подарок))))

Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3900
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24.06.2021 00:07 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5169
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24.06.2021 00:07 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9497
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24.06.2021 00:14 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 114
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24.06.2021 00:15 Відповісти
Нізя посилати на даунбас наших військових і проходити по наших водах біля Криму, а то терорист № 1 розсердиться і може вбити. Краще їхати в москву і знімати кіно для військових путі і передвигати кордон України в бік Києва... Так Вадьмемар Косовороткович?
А де борцуни за "справедливість", а точніше проти Порошенко і ні звуку про те, що московія окупувала Азовське море і переходить до повної блока Чорного? Повилазило? Чи позалазили на хлібні посади і "какая рахница" під яким прапором жити?
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24.06.2021 08:41 Відповісти
дети спят?
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9256
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24.06.2021 00:19 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5704
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24.06.2021 00:23 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4624
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24.06.2021 07:32 Відповісти
Як на мене, сама епічна картинка.

Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4731
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24.06.2021 08:41 Відповісти
Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4073
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24.06.2021 09:15 Відповісти
а морды фэйса дедушки и внучка ну очень похожи !
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24.06.2021 09:58 Відповісти
 
 