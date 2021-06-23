Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Особливості національного бомбометання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювали", - Міноборони Великої Британії

Версія британської сторони

Спадкоємець

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путіна хронічна параноя через нібито "державний переворот" в Україні, - Турчинов

Необхідне роз'яснення

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук

...за великі гроші

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна Росії програла Данії і вибула з Євро-2020

Народна любов

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