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Особливості національного бомбометання, спадкоємець Гітлера, роз'яснення для "Слуги народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Особливості національного бомбометання
Версія британської сторони
Спадкоємець
Необхідне роз'яснення
...за великі гроші
Народна любов
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Топ коментарі
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- Вова! Я, конечно, понимаю, что я вышла замуж за клоуна, но не до такой-же, степени!!!....
*
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
*
Приходит сын к Зеленскому и говорит: - Папа, нас на информатике учили пользоваться компьютером и заходить на различные сайты. Мы открыли сайт «Цензор». А там такое про тебя пишут!!!... Что тупее тебя в Украине никого нет!!! - Это не про меня… Это про другого Зеленского, и про другую Украину, - сказал Зеленский и густо покраснел…*
Сидит бомж на лавочке, в окружении детей. Дети:
- Папа, кушать хочется…
- Подождите, детки, мама с панели придёт, может, чего-то, принесёт… Давайте я вам пока, «откровение» скажу: Запомните - смех над людьми, на сцене, и смех над людьми, в президентском кресле - абсолютно разные вещи… За первый платят деньги, а за второй - бьют морду и дают пинка под зад…».
І подібного у мене - вже 60 стрінок!!!
Один рабочий идет вдоль улицы и копает ямы, а за ним второй эти ямы закапывает. Прохожий удивляется:
- Вы что, придурки, делаете? Один копает, второй закапывает?
- Я не второй, я третий. Второй не пришел, он должен был деревья сажать
https://twitter.com/Airat_Nug Айрат (18+)
Маленький, пристраиваем в Харькове и пригороде.))) Лапушкка натерпелся, без уха, стерелизован,. Мешок корма в подарок))))
А де борцуни за "справедливість", а точніше проти Порошенко і ні звуку про те, що московія окупувала Азовське море і переходить до повної блока Чорного? Повилазило? Чи позалазили на хлібні посади і "какая рахница" під яким прапором жити?