Нападение сотрудников СБУ на пограничников в Сумах: Досудебное расследование завершено. ФОТО

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника районного отдела СБУ в Сумской области, который вместе со своим коллегой совершил нападение на пограничников в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствие установило, что во время отдыха на озере сотрудники Службы решили напасть на пограничников и завладеть их оружием и боеприпасами. Ночью 18 июля 2021 они неожиданно напали на пограничников, которые в тот момент охраняли государственную границу, заблокировали служебный автомобиль последних. Преодолев сопротивление пограничников, нападавшие начали наносить им многочисленные удары в различные части тела. После того завладели двумя автоматами АКС-74, боевыми патронами к ним и быстро покинули место преступления.

Следователи ГБР оперативно задержали двух сотрудников СБУ и сообщили им о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

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Один из сотрудников СБУ полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности, которое направлено в суд с обвинительным актом.

Приговором Краснопольского районного суда Сумской области сотрудник СБУ признан виновным. Ему назначена мера наказания в виде 5 лет лишения свободы (с испытательным сроком 3 года), лишения воинского звания лейтенанта и лишения права занимать должности в правоохранительных органах Украины.

Относительно другого нападающего досудебное расследование также закончено. Сейчас открыты материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Также стало известно, что нападавшие скрылись на территории Украины.

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