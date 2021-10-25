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Нападение сотрудников СБУ на пограничников в Сумах: Досудебное расследование завершено. ФОТО

Нападение сотрудников СБУ на пограничников в Сумах: Досудебное расследование завершено. ФОТО

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника районного отдела СБУ в Сумской области, который вместе со своим коллегой совершил нападение на пограничников в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствие установило, что во время отдыха на озере сотрудники Службы решили напасть на пограничников и завладеть их оружием и боеприпасами. Ночью 18 июля 2021 они неожиданно напали на пограничников, которые в тот момент охраняли государственную границу, заблокировали служебный автомобиль последних. Преодолев сопротивление пограничников, нападавшие начали наносить им многочисленные удары в различные части тела. После того завладели двумя автоматами АКС-74, боевыми патронами к ним и быстро покинули место преступления.

Следователи ГБР оперативно задержали двух сотрудников СБУ и сообщили им о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Читайте: Большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность, - ГБР. ВИДЕО

Один из сотрудников СБУ полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности, которое направлено в суд с обвинительным актом.

Приговором Краснопольского районного суда Сумской области сотрудник СБУ признан виновным. Ему назначена мера наказания в виде 5 лет лишения свободы (с испытательным сроком 3 года), лишения воинского звания лейтенанта и лишения права занимать должности в правоохранительных органах Украины.

Относительно другого нападающего досудебное расследование также закончено. Сейчас открыты материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Также стало известно, что нападавшие скрылись на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны сотрудники ГБР, крышевавшие схемы застройщиков, - СБУ. ФОТО

Нападение сотрудников СБУ на пограничников в Сумах: Досудебное расследование завершено 01
Нападение сотрудников СБУ на пограничников в Сумах: Досудебное расследование завершено 02

Автор: 

нападение (2229) пограничники (1583) разбой (287) СБУ (20023) Сумы (1176) ГБР (3043)


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Топ комментарии
+11
Два года условно ето сильно за нападение на погранотряд и попытку провоза контрабанды. Удивляюсь как еще самих пограничников виноватыми не сделали. А потом удивляемся как кацапы захватили нашу границу. Так же и захватили.
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25.10.2021 10:59 Ответить
+7
Идиотизм в квадрате. Сами подумайте. Отдыхали на озере и решили напасть на пограничников, чтоб завладеть оружием. И дают смешной срок. Сказки какие-то пишут для народа. Скорее всего контрабас рядом ходил, а погранцы были помехой. Но это история не для народа....
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25.10.2021 11:33 Ответить
+5
Падажжите, он щас в суд подаст - и восстановится в должности с выплатой зарплаты и компенсацией за моральный ущерб.
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25.10.2021 11:01 Ответить
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я думал сбушник на повышение пойдет
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25.10.2021 10:55 Ответить
Падажжите, он щас в суд подаст - и восстановится в должности с выплатой зарплаты и компенсацией за моральный ущерб.
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25.10.2021 11:01 Ответить
Ну вот, теперь мне всё понятно.
Два бухих избушника бухали, и стало им так скучно, шо решили они внезапно напасть на погранцов.
Заблокировали машину (дерево, мабуть, подпилили, как деды-партизаны), внезапно выпрыгнули с кустов и отхерячили погранцов, которые, видимо, были шокированы падением дерева и не смогли оказать сопротивления и применить автоматическое оружие.
Всё безусловно так и было, ето чистая правда.
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25.10.2021 10:59 Ответить
Два года условно ето сильно за нападение на погранотряд и попытку провоза контрабанды. Удивляюсь как еще самих пограничников виноватыми не сделали. А потом удивляемся как кацапы захватили нашу границу. Так же и захватили.
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25.10.2021 10:59 Ответить
Як завжди, лейтенанта покарали а інші, хто чином по вище, під питанням! Типу то молодий лейтенант у всьому винний, а інші колеги його стримували як могли, але не вдалося.
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25.10.2021 11:08 Ответить
в 2014 менту по таблу дали так митингующим статью тероризм шили ..Помните деда 60 лет привели в суд по статье тероризм у него в сумке нашли хлеб и кильку в томате , видать в протоколе написали килька в автомате ..Ну и суд деда на 60 дней за тероризм оформил .
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25.10.2021 11:15 Ответить
Хз,что там делать с нападавшими,а таких ссыкливых пограничников-как минимум,гнать с позором
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25.10.2021 11:18 Ответить
Идиотизм в квадрате. Сами подумайте. Отдыхали на озере и решили напасть на пограничников, чтоб завладеть оружием. И дают смешной срок. Сказки какие-то пишут для народа. Скорее всего контрабас рядом ходил, а погранцы были помехой. Но это история не для народа....
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25.10.2021 11:33 Ответить
там умовний срок,іншими словами немає ніякого сроку
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25.10.2021 11:39 Ответить
Скоріше за все конторські крили контрабанду. І, до речі, а третій з нападників "не при ділах"?
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25.10.2021 12:33 Ответить
Молодці ДБР, придумали "правдоподібну" версію і прикрили "честь мундиру" СБУ і особисто Баканова... СБУ не може займатися контрабасом за визначенням
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25.10.2021 11:43 Ответить
паоап
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25.10.2021 12:04 Ответить
Сумську контору потрібно прогнати через поліграф всю поголовно. Хто бреше - з речами на вихід!
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25.10.2021 12:36 Ответить
В стране ДЕБИЛОВ,дебильные приговоры,надеюсь зеленскому
дадут по полной программе.
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25.10.2021 15:27 Ответить
Так это же у них, силовичков, ныне идут учения под т.н. рехформу, максиМИЛЬНО приближенные к соратникам по оружью. Князево под Киевом пару лет тому прошли со встречным сражением-ратным и кровавым боем силовиковичей, имели такжде неодократно иные треннинги меж собою, вот и ещё один, наверное, НЕ ПОСЛЕДНИЙ ПОЕД-инок?.. Так хто ж кого, панове? А город подумал: ученья идут...
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25.10.2021 15:42 Ответить
Лейтенант крайний, остальные не при делах
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26.10.2021 09:46 Ответить
 
 