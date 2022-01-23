Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь. ФОТОрепортаж
Подразделение русских морских пехотинцев и железнодорожный эшелон с бронетехникой прибыли в Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Минобороны Белоруси.
"Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории", – говорится в сообщении.
Также военные и техника прибывали накануне.
"Интерфакс" уточняет, что на опубликованных фотографиях – подразделение российской морской пехоты – в зимней полевой форме и шевронами с якорями.
До этого Минобороны Белоруси обнародовало фотографии прибытия российских морпехов на учения в Белорусь 20 января.
Напомним, с 10 по 20 февраля в Беларуси будут проходить белорусско-российские учения.
