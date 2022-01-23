Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь. ФОТОрепортаж

Подразделение русских морских пехотинцев и железнодорожный эшелон с бронетехникой прибыли в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Минобороны Белоруси.

"Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории", – говорится в сообщении.









Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо що, то Білорусь і Росія "ламануть так, що мало не здасться", - Лукашенко закликав Захід "не зв'язуватися" із Союзною державою. ВIДЕО









Читайте также: Руководство Украины ведет себя непредсказуемо и неадекватно. Нашу границу следует надежно защитить на случай военных действий, - Лукашенко

Также военные и техника прибывали накануне.









Читайте также: РФ перебрасывает с Дальнего Востока два дивизиона ЗРК С-400 "Триумф" в Беларусь. ФОТО









Читайте также: Если что, то Беларусь и Россия "ломанут так, что мало не покажется", - Лукашенко призвал Запад "не связываться" с Союзным государством. ВИДЕО

"Интерфакс" уточняет, что на опубликованных фотографиях – подразделение российской морской пехоты – в зимней полевой форме и шевронами с якорями.

До этого Минобороны Белоруси обнародовало фотографии прибытия российских морпехов на учения в Белорусь 20 января.

Напомним, с 10 по 20 февраля в Беларуси будут проходить белорусско-российские учения.