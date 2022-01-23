РУС
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь. ФОТОрепортаж

Подразделение русских морских пехотинцев и железнодорожный эшелон с бронетехникой прибыли в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Минобороны Белоруси.

"Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории", – говорится в сообщении.

Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 01
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 02
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 03
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 04

Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 05
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 06
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 07
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 08

Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 09

Также военные и техника прибывали накануне.

Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 10
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 11
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 12
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 13

Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 14
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 15
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 16
Российские военные и техника продолжают прибывать в Беларусь 17

"Интерфакс" уточняет, что на опубликованных фотографиях – подразделение российской морской пехоты – в зимней полевой форме и шевронами с якорями.

До этого Минобороны Белоруси обнародовало фотографии прибытия российских морпехов на учения в Белорусь 20 января.

Напомним, с 10 по 20 февраля в Беларуси будут проходить белорусско-российские учения.

+54
ну шо , сябры,
цветочки были...
теперь - ягодки
23.01.2022 20:52 Ответить
+51
белорусская область уже оккупирована. потом новая "конституция" и очевидно референдум по присоединению к совку
23.01.2022 20:48 Ответить
+50
Впервые соглашусь с Лукашенком. Действительно руководство Украины ведёт себя непредвиденно неадекватно. Любой нормальный президент давно уже готовил бы страну к защите, а не бухал бы на горнолыжном курорте. Такой тупости даже враг не ожидал
23.01.2022 20:52 Ответить
оркестр Мозырского погранотряда, и даже хлеб-соль...
фу ***, стыдно за сограждан.

А какие "славянские" лица в строю... Чтоб они все и передохли, преодолевая зону отчуждения.
23.01.2022 23:21 Ответить
Будемо смажити московських окупантів !

23.01.2022 23:25 Ответить
Не сомневаюсь. Бог в помощь!
23.01.2022 23:30 Ответить
Підрозділ російських морських піхотинців Джерело:
Під мрії Лукашенко ... а то його задовбали - в Білорусіїї моря нема - а креветки і т.п. у великій кількості з цієї країни імпортуються
Ну моря нема , але майте морських піхотинців !
23.01.2022 23:38 Ответить
Мяско подвезли. Рыла,одухотворённые максимум на войну с ящиком водки.
23.01.2022 23:42 Ответить


На поле танки грохотали,
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.
А молодого командира
Несли с пробитой головой.

По танку вдарила болванка,
Прощай родимый экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.

Машина пламенем объята,
Вот вот рванёт боекомплект
А жить так хочется ребята.
И вылезать уж мочи нет.
А жить так хочется ребята.
И вылезать уж мочи нет.

Нас извлекут из под обломков,
Поднимут на руки каркас
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.

И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что сын Ваш больше не вернётся
И не приедет погостить.

Что сын Ваш больше не вернётся
И не приедет погостить.

В углу заплачет мать старушка
Смахнёт слезу старик отец.
И молодая не узнает,
Какой у парня был конец.
И молодая не узнает,
Какой у парня был конец.

И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг.
В военной форме, при погонах,
И ей он больше не жених.
В военной форме, при погонах,
И ей он больше не жених.
23.01.2022 23:49 Ответить
Які москалі тупі - досі не розуміють чому в Україні найкращі в світі чорноземи... віками окупанти (русо-монголи, татари) лізли на цю землю - тепер її удобрюють!
показать весь комментарий
23.01.2022 23:49 Ответить

24.01.2022 00:14 Ответить
Надо 5-6 приглашать, по числу дублей.
показать весь комментарий
24.01.2022 00:39 Ответить
У ******* мивина закончилась. Пусть Картофельный идиот кормит ораву...
показать весь комментарий
24.01.2022 00:14 Ответить
24.01.2022 00:20 Ответить
***** помогает Луке с подъемом показателей в отрасли ритуальных услуг.
показать весь комментарий
24.01.2022 00:41 Ответить
Жгите росийских подонков всех без остатка .
показать весь комментарий
24.01.2022 05:02 Ответить
Бульбаши и своих женщин положили под бурятов, тьфу, гидота!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 07:40 Ответить
Не называйте это пушечное мясо "русские морские пехотинцы". Посмотрите на их рожи.
показать весь комментарий
24.01.2022 08:30 Ответить
свіже м"ясо
показать весь комментарий
24.01.2022 08:56 Ответить
Бориспольские аэропорты, будут перегружены. А потом будут назад приезжать и говорить в студиях о политике))) У нас тоже мерзкие есть мрази, я вам говорю.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:08 Ответить
24.01.2022 10:05 Ответить
Тельняшки на роспашку,что за тупость.
Я так понял в первых рядах сточт "дедушки"😁
показать весь комментарий
24.01.2022 09:13 Ответить
****** мясо
показать весь комментарий
24.01.2022 09:39 Ответить
шапки дудки ********* металлолом ватные танец и трубадуры дерЕвни
показать весь комментарий
24.01.2022 10:04 Ответить
удобрения едут
показать весь комментарий
24.01.2022 10:20 Ответить
Крестовый поход детей. Один старый импотент и 160 млн. терпил.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:01 Ответить
Пригнали детей.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:05 Ответить
Путін не зможе напасти на Україну.Але з введення військ рф у Белорусь це буде повний аншлюз сябрів.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:42 Ответить
Упырь жаждет крови, а не захлебнешься, *****?
показать весь комментарий
24.01.2022 11:53 Ответить
Де ж ми їх всіх будемо хоронити?! Терміново треба буде переносні крематорії для утилізації всіх московських Іванів і Сєрьгєєв!
показать весь комментарий
24.01.2022 12:11 Ответить
О, руське солатики уже бяларуськых девок таскают А вообще жесть. Тельняшки, ушанки, вагоны, гармошки, танцы... сделать бы эти снимки в ЧБ цвете, точно 41й год))
показать весь комментарий
24.01.2022 13:35 Ответить
24.01.2022 23:44 Ответить
удобрение само к нам едет
показать весь комментарий
25.01.2022 13:33 Ответить
КУЧНЕЕ СТАНОВИСЬ !)
показать весь комментарий
25.01.2022 14:27 Ответить
Страница 3 из 3
 
 