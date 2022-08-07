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Новости Фото Война
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Минздрав обнародовал алгоритм действий на случай радиационной аварии. ИНФОГРАФИКА

Учитывая, что Россия не соблюдает никакие законы и правила ведения войны, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет об алгоритме действий в случае радиационной аварии. В первую очередь отметим, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Кроме того, на уровне каждого региона постоянно осуществляется мониторинг радиационного фона на предмет соблюдения всех показателей в норме. Выполняют эту работу областные Центры контроля и профилактики Минздрава. По состоянию на 6 августа никакие отклонения от природного фона не зафиксированы", - сообщают в ведомстве.

Там призывают в случае, если в вашей местности произошла радиационная авария, оставаться в помещении или срочно зайти в него, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить.

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Следует переодеться и вымыться. Старую одежду поместить в пластиковый пакет и держать подальше от людей и домашних животных.

Следует следить за информацией, которую публикуют официальные государственные органы.

Пока спасатели или власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, до тех пор только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость внутри от радиоактивных веществ.

Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления. Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды", - говорится в сообщении.

Продукты тоже безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

"Йодид калия следует принимать только, если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калия для "профилактики" без надобности – недопустимо. Это может навредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла", - подчеркивают в Минздраве.

Минздрав обнародовал алгоритм действий на случай радиационной аварии 01
Минздрав обнародовал алгоритм действий на случай радиационной аварии 02

Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с 4 марта. На территории станции находится около 500 военных РФ и большое количество их техники. Именно на территории станции они обстреливают Никополь.

Украинская разведка подтвердила информацию, что российская армия заминировала энергоблоки Запорожской атомной электростанции.

В последние дни россияне обстреливают ЗАЭС.

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Автор: 

авария (1285) Минздрав (4902) радиация (321)


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Топ комментарии
+12
Колись я вважав, що світ став якимось нудним та інертним…
… це п-ць, що робиться…
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07.08.2022 13:58
+8
эта бл*дская война не битва наций...а битва цивилизаций !!!!
дикари и неучи не знающие ничего кроме победобесия не понимают даже, что делая хуже хохлам (простите за это слово) они убивают все вокруг... ибо радиация не избирательна... она для всех..
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07.08.2022 14:27
+8
Вони копали Рудий ліс. В них нема чим розуміти, розумовий апарат відсутній
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07.08.2022 15:43
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Колись я вважав, що світ став якимось нудним та інертним…
… це п-ць, що робиться…
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07.08.2022 13:58 Ответить
авжеж в окуенній час живемо, тік-так
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07.08.2022 14:55 Ответить
японский городовой. и, да - в аптеках йодида калия днем с огнем не найти.
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07.08.2022 14:01 Ответить
Вода+Кілька крапель йоду звичайного+вітамін С+сода. Рецепт поточніть у інтернеті
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07.08.2022 15:43 Ответить
Водка, красное вино.
В 1986 водку продавали в 3 литровых банках. Кто помнит.
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07.08.2022 16:56 Ответить
Калия йодид это обычный йод или что-то другое? Я читал что обычный йод капель 30-50 разболтать в воде нужно, и бахнуть сразу после взрыва или даже желательно до. Или таблетку йода сьесть, что удобней. Насколько я понял, в радиации присутствует радиактивный йод, который щитовидку моментально уничтожает, а обычный принятый йод обволакивает ее и тем спасает.
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07.08.2022 14:11 Ответить
только все это лучше всего проделать ДО и одноразово. можно нанести йодную сетку - взрослым. детям йодид калия меньше дозу.
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07.08.2022 14:21 Ответить
и ещё. нужно точно знать, какой будет выброс и состав его - выброса. не каждый реактор выбрасывает радио-йод. может быть стронций. там чуть другие условия.
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07.08.2022 14:23 Ответить
https://www.epa.gov/lep/radiation-protection-russian#f - почитайте. не помешает.
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07.08.2022 14:32 Ответить
Взагалі, йод приймають для того, що убезпечитися від потрапляння у організм ізотопів: Йод-131 та Цезій-136.
Але ці ізотопи, утворюються лише при розпаді Урану-235, або Плутонію-239.
У сховищі радіоактивних відходів, їх бути не може: це короткоживучі ізотопи, з періодом напіврозпаду 8 та 13 діб відповідно.
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07.08.2022 15:06 Ответить
эта бл*дская война не битва наций...а битва цивилизаций !!!!
дикари и неучи не знающие ничего кроме победобесия не понимают даже, что делая хуже хохлам (простите за это слово) они убивают все вокруг... ибо радиация не избирательна... она для всех..
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07.08.2022 14:27 Ответить
Вони копали Рудий ліс. В них нема чим розуміти, розумовий апарат відсутній
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07.08.2022 15:43 Ответить
Ну вот и подтверждение моих слов, срочно нужно рвать когти. Йод не спасет...
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07.08.2022 14:29 Ответить
рви но не сможешь
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07.08.2022 14:40 Ответить
бред из телеги бери трусишки и сандалиики и тикай с хаты..в процессе тикание смотришь ты на атомы распался...выс ерьезно..та пол украины будет чернобыль..
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07.08.2022 14:39 Ответить
А здавали південь по яким "алгоритмам" ?
Тепер можна людей і "методичками по виживанню захищати" , сидячи в "бункерах" на мальдівах і Балі...
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07.08.2022 15:16 Ответить
Є ще простіший рецепт -
Тікати у сторону протилежній ядерному викиду і так щоб вітер з аварії дув у іншу сторону.
Кацапи при Чорнобильскій аварії схитрували - коли радіаційна хмара як какр Божа пішла на маскву, то вони літаками з хімікатами викликали дощ який цю радіаційну хмару пролив десь на землю в Кацапії.
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07.08.2022 22:07 Ответить
а нахєра здали без бою ЗАЕС???
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08.08.2022 11:02 Ответить
 
 