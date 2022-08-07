Минздрав обнародовал алгоритм действий на случай радиационной аварии. ИНФОГРАФИКА

Учитывая, что Россия не соблюдает никакие законы и правила ведения войны, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет об алгоритме действий в случае радиационной аварии. В первую очередь отметим, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Кроме того, на уровне каждого региона постоянно осуществляется мониторинг радиационного фона на предмет соблюдения всех показателей в норме. Выполняют эту работу областные Центры контроля и профилактики Минздрава. По состоянию на 6 августа никакие отклонения от природного фона не зафиксированы", - сообщают в ведомстве.

Там призывают в случае, если в вашей местности произошла радиационная авария, оставаться в помещении или срочно зайти в него, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить.

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Следует переодеться и вымыться. Старую одежду поместить в пластиковый пакет и держать подальше от людей и домашних животных.

Следует следить за информацией, которую публикуют официальные государственные органы.

Пока спасатели или власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, до тех пор только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость внутри от радиоактивных веществ.

Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления. Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды", - говорится в сообщении.

Продукты тоже безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

"Йодид калия следует принимать только, если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калия для "профилактики" без надобности – недопустимо. Это может навредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла", - подчеркивают в Минздраве.





Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с 4 марта. На территории станции находится около 500 военных РФ и большое количество их техники. Именно на территории станции они обстреливают Никополь.

Украинская разведка подтвердила информацию, что российская армия заминировала энергоблоки Запорожской атомной электростанции.

В последние дни россияне обстреливают ЗАЭС.

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