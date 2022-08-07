Минздрав обнародовал алгоритм действий на случай радиационной аварии. ИНФОГРАФИКА
Учитывая, что Россия не соблюдает никакие законы и правила ведения войны, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
В частности, речь идет об алгоритме действий в случае радиационной аварии. В первую очередь отметим, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Кроме того, на уровне каждого региона постоянно осуществляется мониторинг радиационного фона на предмет соблюдения всех показателей в норме. Выполняют эту работу областные Центры контроля и профилактики Минздрава. По состоянию на 6 августа никакие отклонения от природного фона не зафиксированы", - сообщают в ведомстве.
Там призывают в случае, если в вашей местности произошла радиационная авария, оставаться в помещении или срочно зайти в него, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить.
Следует переодеться и вымыться. Старую одежду поместить в пластиковый пакет и держать подальше от людей и домашних животных.
Следует следить за информацией, которую публикуют официальные государственные органы.
Пока спасатели или власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, до тех пор только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость внутри от радиоактивных веществ.
Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления. Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.
Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды", - говорится в сообщении.
Продукты тоже безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.
"Йодид калия следует принимать только, если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калия для "профилактики" без надобности – недопустимо. Это может навредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла", - подчеркивают в Минздраве.
Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с 4 марта. На территории станции находится около 500 военных РФ и большое количество их техники. Именно на территории станции они обстреливают Никополь.
Украинская разведка подтвердила информацию, что российская армия заминировала энергоблоки Запорожской атомной электростанции.
В последние дни россияне обстреливают ЗАЭС.
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… це п-ць, що робиться…
В 1986 водку продавали в 3 литровых банках. Кто помнит.
Але ці ізотопи, утворюються лише при розпаді Урану-235, або Плутонію-239.
У сховищі радіоактивних відходів, їх бути не може: це короткоживучі ізотопи, з періодом напіврозпаду 8 та 13 діб відповідно.
дикари и неучи не знающие ничего кроме победобесия не понимают даже, что делая хуже хохлам (простите за это слово) они убивают все вокруг... ибо радиация не избирательна... она для всех..
Тепер можна людей і "методичками по виживанню захищати" , сидячи в "бункерах" на мальдівах і Балі...
Тікати у сторону протилежній ядерному викиду і так щоб вітер з аварії дув у іншу сторону.
Кацапи при Чорнобильскій аварії схитрували - коли радіаційна хмара як какр Божа пішла на маскву, то вони літаками з хімікатами викликали дощ який цю радіаційну хмару пролив десь на землю в Кацапії.