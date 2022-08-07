МОЗ оприлюднило алгоритм дій на випадок радіаційної аварії. ІНФОГРАФІКА

Зважаючи на те, що Росія не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, йдеться про алгоритм дій у разі радіаційної аварії. У першу чергу зазначимо, що ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Окрім того, на рівні кожного регіону постійно здійснюється моніторинг радіаційного фону на предмет дотримання всіх показників у нормі. Виконують цю роботу обласні Центри контролю та профілактики МОЗ. Станом на 6 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано", - повідомляють у відомстві.

Там закликають у разі, якщо у вашій місцевості трапилась радіаційна аварія, залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати.

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Варто перевдягтися і вимитися. Старий одяг помістити у пластиковий пакет та тримати далі від людей і домашніх тварин.

Потрібно слідкувати за інформацією, яку публікують офіційні державні органи.

"Допоки рятувальники чи влада не повідомили про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Тож майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання. Вода в інших місткостях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також пакувань з їжею і водою.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу", - йдеться у повідомленні.

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Продукти теж є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери.

"Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калій для "профілактики" без потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу", - підкреслюють у МОЗ.





Нагадаємо, Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військових з 4 березня. Наразі на території станції знаходиться близько 500 військових РФ та велика кількість їхньої техніки. Саме з території станції вони обстрілюють Нікополь.

Українська розвідка підтвердила інформацію, що російська армія замінувала енергоблоки Запорізької атомної електростанції.

Останніми днями росіяни обстрілюють ЗАЕС.

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