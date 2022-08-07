МОЗ оприлюднило алгоритм дій на випадок радіаційної аварії. ІНФОГРАФІКА
Зважаючи на те, що Росія не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.
"Зокрема, йдеться про алгоритм дій у разі радіаційної аварії. У першу чергу зазначимо, що ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Окрім того, на рівні кожного регіону постійно здійснюється моніторинг радіаційного фону на предмет дотримання всіх показників у нормі. Виконують цю роботу обласні Центри контролю та профілактики МОЗ. Станом на 6 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано", - повідомляють у відомстві.
Там закликають у разі, якщо у вашій місцевості трапилась радіаційна аварія, залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати.
Варто перевдягтися і вимитися. Старий одяг помістити у пластиковий пакет та тримати далі від людей і домашніх тварин.
Потрібно слідкувати за інформацією, яку публікують офіційні державні органи.
"Допоки рятувальники чи влада не повідомили про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.
Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Тож майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання. Вода в інших місткостях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також пакувань з їжею і водою.
Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу", - йдеться у повідомленні.
Продукти теж є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери.
"Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калій для "профілактики" без потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу", - підкреслюють у МОЗ.
Нагадаємо, Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військових з 4 березня. Наразі на території станції знаходиться близько 500 військових РФ та велика кількість їхньої техніки. Саме з території станції вони обстрілюють Нікополь.
Українська розвідка підтвердила інформацію, що російська армія замінувала енергоблоки Запорізької атомної електростанції.
Останніми днями росіяни обстрілюють ЗАЕС.
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… це п-ць, що робиться…
В 1986 водку продавали в 3 литровых банках. Кто помнит.
Але ці ізотопи, утворюються лише при розпаді Урану-235, або Плутонію-239.
У сховищі радіоактивних відходів, їх бути не може: це короткоживучі ізотопи, з періодом напіврозпаду 8 та 13 діб відповідно.
дикари и неучи не знающие ничего кроме победобесия не понимают даже, что делая хуже хохлам (простите за это слово) они убивают все вокруг... ибо радиация не избирательна... она для всех..
Тепер можна людей і "методичками по виживанню захищати" , сидячи в "бункерах" на мальдівах і Балі...
Тікати у сторону протилежній ядерному викиду і так щоб вітер з аварії дув у іншу сторону.
Кацапи при Чорнобильскій аварії схитрували - коли радіаційна хмара як какр Божа пішла на маскву, то вони літаками з хімікатами викликали дощ який цю радіаційну хмару пролив десь на землю в Кацапії.