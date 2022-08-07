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Новини Фото Війна
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МОЗ оприлюднило алгоритм дій на випадок радіаційної аварії. ІНФОГРАФІКА

Зважаючи на те, що Росія не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, йдеться про алгоритм дій у разі радіаційної аварії. У першу чергу зазначимо, що ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Окрім того, на рівні кожного регіону постійно здійснюється моніторинг радіаційного фону на предмет дотримання всіх показників у нормі. Виконують цю роботу обласні Центри контролю та профілактики МОЗ. Станом на 6 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано", - повідомляють у відомстві.

Там закликають у разі, якщо у вашій місцевості трапилась радіаційна аварія, залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати.

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Варто перевдягтися і вимитися. Старий одяг помістити у пластиковий пакет та тримати далі від людей і домашніх тварин.

Потрібно слідкувати за інформацією, яку публікують офіційні державні органи.

"Допоки рятувальники чи влада не повідомили про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Тож майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання. Вода в інших місткостях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також пакувань з їжею і водою.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти цілилися по сховищу відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу, - Орлов

Продукти теж є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери.

"Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калій для "профілактики" без потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу", - підкреслюють у МОЗ.

МОЗ оприлюднило алгоритм дій на випадок радіаційної аварії 01
МОЗ оприлюднило алгоритм дій на випадок радіаційної аварії 02

Нагадаємо,  Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військових з 4 березня. Наразі на території станції знаходиться близько 500 військових РФ та велика кількість їхньої техніки. Саме з території станції вони обстрілюють Нікополь.

Українська розвідка підтвердила інформацію, що російська армія замінувала енергоблоки Запорізької атомної електростанції.

Останніми днями росіяни обстрілюють ЗАЕС.

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Автор: 

аварія (561) МОЗ (5400) радіація (187)


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Топ коментарі
+12
Колись я вважав, що світ став якимось нудним та інертним…
… це п-ць, що робиться…
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07.08.2022 13:58
+8
эта бл*дская война не битва наций...а битва цивилизаций !!!!
дикари и неучи не знающие ничего кроме победобесия не понимают даже, что делая хуже хохлам (простите за это слово) они убивают все вокруг... ибо радиация не избирательна... она для всех..
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07.08.2022 14:27
+8
Вони копали Рудий ліс. В них нема чим розуміти, розумовий апарат відсутній
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07.08.2022 15:43
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Колись я вважав, що світ став якимось нудним та інертним…
… це п-ць, що робиться…
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07.08.2022 13:58 Відповісти
авжеж в окуенній час живемо, тік-так
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07.08.2022 14:55 Відповісти
японский городовой. и, да - в аптеках йодида калия днем с огнем не найти.
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07.08.2022 14:01 Відповісти
Вода+Кілька крапель йоду звичайного+вітамін С+сода. Рецепт поточніть у інтернеті
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07.08.2022 15:43 Відповісти
Водка, красное вино.
В 1986 водку продавали в 3 литровых банках. Кто помнит.
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07.08.2022 16:56 Відповісти
Калия йодид это обычный йод или что-то другое? Я читал что обычный йод капель 30-50 разболтать в воде нужно, и бахнуть сразу после взрыва или даже желательно до. Или таблетку йода сьесть, что удобней. Насколько я понял, в радиации присутствует радиактивный йод, который щитовидку моментально уничтожает, а обычный принятый йод обволакивает ее и тем спасает.
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07.08.2022 14:11 Відповісти
только все это лучше всего проделать ДО и одноразово. можно нанести йодную сетку - взрослым. детям йодид калия меньше дозу.
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07.08.2022 14:21 Відповісти
и ещё. нужно точно знать, какой будет выброс и состав его - выброса. не каждый реактор выбрасывает радио-йод. может быть стронций. там чуть другие условия.
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07.08.2022 14:23 Відповісти
https://www.epa.gov/lep/radiation-protection-russian#f - почитайте. не помешает.
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07.08.2022 14:32 Відповісти
Взагалі, йод приймають для того, що убезпечитися від потрапляння у організм ізотопів: Йод-131 та Цезій-136.
Але ці ізотопи, утворюються лише при розпаді Урану-235, або Плутонію-239.
У сховищі радіоактивних відходів, їх бути не може: це короткоживучі ізотопи, з періодом напіврозпаду 8 та 13 діб відповідно.
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07.08.2022 15:06 Відповісти
эта бл*дская война не битва наций...а битва цивилизаций !!!!
дикари и неучи не знающие ничего кроме победобесия не понимают даже, что делая хуже хохлам (простите за это слово) они убивают все вокруг... ибо радиация не избирательна... она для всех..
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07.08.2022 14:27 Відповісти
Вони копали Рудий ліс. В них нема чим розуміти, розумовий апарат відсутній
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07.08.2022 15:43 Відповісти
Ну вот и подтверждение моих слов, срочно нужно рвать когти. Йод не спасет...
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07.08.2022 14:29 Відповісти
рви но не сможешь
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07.08.2022 14:40 Відповісти
бред из телеги бери трусишки и сандалиики и тикай с хаты..в процессе тикание смотришь ты на атомы распался...выс ерьезно..та пол украины будет чернобыль..
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07.08.2022 14:39 Відповісти
А здавали південь по яким "алгоритмам" ?
Тепер можна людей і "методичками по виживанню захищати" , сидячи в "бункерах" на мальдівах і Балі...
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07.08.2022 15:16 Відповісти
Є ще простіший рецепт -
Тікати у сторону протилежній ядерному викиду і так щоб вітер з аварії дув у іншу сторону.
Кацапи при Чорнобильскій аварії схитрували - коли радіаційна хмара як какр Божа пішла на маскву, то вони літаками з хімікатами викликали дощ який цю радіаційну хмару пролив десь на землю в Кацапії.
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07.08.2022 22:07 Відповісти
а нахєра здали без бою ЗАЕС???
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08.08.2022 11:02 Відповісти
 
 