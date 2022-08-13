Последствия взрывов на аэродроме "Зябровка" в Беларуси. ФОТО

Компания Maxar Technologies показала последствия чрезвычайного происшествия на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области страны-союзницы российских оккупантов Беларуси, где в ночь на 11 августа были "взрывы и вспышки".

Спутниковые снимки она опубликовала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Фото были сделаны 12 августа – через сутки после происшествия. На них виден след от сгоревшего самолета на главной взлетно-посадочной полосе. Рядом – обгоревшая растительность.

Напомним, утром 11 августа минобороны Беларуси заявило, что "10 августа около 23:00 во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошла ее вспышка. Пострадавших нет". Активисты опубликовали видео взрывов. По их данным, был уничтожен танк Т-72 и боекомплект.

Генштаб ВСУ не подтверждает причастность украинских сил к взрывам в Зябровке.



