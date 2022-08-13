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Последствия взрывов на аэродроме "Зябровка" в Беларуси. ФОТО

Компания Maxar Technologies показала последствия чрезвычайного происшествия на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области страны-союзницы российских оккупантов Беларуси, где в ночь на 11 августа были "взрывы и вспышки".

Спутниковые снимки она опубликовала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Фото были сделаны 12 августа – через сутки после происшествия. На них виден след от сгоревшего самолета на главной взлетно-посадочной полосе. Рядом – обгоревшая растительность.

Напомним, утром 11 августа минобороны Беларуси заявило, что "10 августа около 23:00 во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошла ее вспышка. Пострадавших нет". Активисты опубликовали видео взрывов. По их данным, был уничтожен танк Т-72 и боекомплект.

Генштаб ВСУ не подтверждает причастность украинских сил к взрывам в Зябровке.

Последствия взрывов на аэродроме Зябровка в Беларуси 01
Последствия взрывов на аэродроме Зябровка в Беларуси 02

Автор: 

Беларусь (7921) взрыв (6813)


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Топ комментарии
+27
а я вам сєтшас пакажу, аткуда на Бєлорусь готовілось нападєніє
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13.08.2022 10:09 Ответить
+17
Його язик на місці постійної дислокації. В жопі путіна
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13.08.2022 10:28 Ответить
+14
Шайковка ще не... бана.
Амінь.
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13.08.2022 10:07 Ответить
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Думаю дійсно якийсь аналоговнет згорів на злітній смузі й не було ніякого обстрілу
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13.08.2022 10:05 Ответить
Шайковка ще не... бана.
Амінь.
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13.08.2022 10:07 Ответить
Зара гауляйтер бєларускай губєрнії карту пакажєт
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13.08.2022 11:17 Ответить
а я вам сєтшас пакажу, аткуда на Бєлорусь готовілось нападєніє
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13.08.2022 10:09 Ответить
Маленький мальчик поджег сигарету,
Больше самолетов на аэродроме нету.
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13.08.2022 10:10 Ответить
Та двигатели у него не той системы.
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13.08.2022 10:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_iXcgN0IE8A
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13.08.2022 10:16 Ответить
Ну, один згорівший літачок, і що? Перемога? Якщо це навіть бяларускі партізани - ну таке...
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13.08.2022 10:21 Ответить
Сгорівший літак ворога ліпше ніж побудований літак ворога.
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13.08.2022 11:03 Ответить
Видно що не бандерівець, а так "москалик до москалика"...
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13.08.2022 11:03 Ответить
У бульбашей етих самолетов раз-два и пздц. Так что минус один самолет ето уже большой удар по армии лукашистов
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13.08.2022 11:06 Ответить
Судячи по контурах це чималий "літачок", типу А-50. Таких в рашці 4-6 шт. усього...
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13.08.2022 11:40 Ответить
У А-50 (Ил-76) стреловидное крыло. Это был либо Ил-20, либо Ан-12.
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13.08.2022 12:58 Ответить
активисты говорят, что это был т72 ..... ..... можно предположить, что беларуские ученые решили создать настоящий аналоговнет(а не фейковый, как у старшего брата) и прикрутили к Сушке пушку 2А46М-5-01 и внедорожное шасси от 72Б3. Ну или на семсятдвойку прикрутили крылышки и мотор от Сушки. Только наверное техники, по ************* своему, всю соляру из баков не слили и налили туда самалётного бензина, карбюратор такой коктейль пережить не смог, жиклёры растворились, смесь сильно обогатилась, что и привело к хлопку и задымлению
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13.08.2022 14:37 Ответить
Один згорівший літачок - это, я так понимаю, маленький бонус в конце операции, проводившейся ради совершенно другой цели. А там - таки ДА, перемога.
В результате взрывов на военном аэродроме «Зябровка» в Беларуси была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК. Сообщается, что это радар управления огнем и поражения 92N6, известный в НАТО как Grave Stone. В свою очередь это означает, что как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными.
Потому что РПН является частью комплекса ЗРК. Так как именно РПН обнаруживает цель и берет ее на сопровождение, то есть позволяет понять, куда вообще стрелять ракетой.

Об этом https://t.me/Hajun_BY/5216 сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
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13.08.2022 19:15 Ответить
Отріцатєльно взлєтєл нєкоторимі частямі і нєкоторимі звукамі
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13.08.2022 10:21 Ответить
То то лукашенко последние дни язык в жопку засунул
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13.08.2022 10:26 Ответить
Його язик на місці постійної дислокації. В жопі путіна
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13.08.2022 10:28 Ответить
Цікаво, а що робив танк на аеродромі?
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13.08.2022 11:03 Ответить
Пьітался взлєтєць
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13.08.2022 11:51 Ответить
Самолет сгорел на взлетной полосе а не в ангаре. Значит скорее всего самолет сгорел так и не смог взлететь. Ето многое говорит о боеспособности белорузкой армии.
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13.08.2022 11:09 Ответить
Для тих хто прогулює уроки! Вже давно була інфа що на тій зябровці дислокуються орки . Бо бульбофюрер віддав аеродром мордору.Це підтверджують опозиційнй медіа і самі жителі.
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13.08.2022 11:50 Ответить
Называется Бульбофюрер хотел пукнуть чтобы напугать Польшу, а обосрался. Сгорел анало гавнет которым собирался пугать Запад к
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13.08.2022 11:18 Ответить
))) маленькая атомочка бахнула. от летадла только тень на бетоне осталась. "в радиоактивный пепел!"
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13.08.2022 11:19 Ответить
Вы верите в совпадения Звичайно це не ми
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13.08.2022 11:52 Ответить
Дивитися уважно на місця вигоряння трави,побачите цікавинки. Дивитися уважно на трав'яний покрів,й грунтові дороги,й просіки. На полосі,як на полосі+ розставлена техніка. Будьте уважними
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13.08.2022 11:59 Ответить
де карта?
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13.08.2022 12:36 Ответить
чую запах чіпсів. чудово, хлопаки! повага!
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13.08.2022 12:58 Ответить
 
 