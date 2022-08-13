Последствия взрывов на аэродроме "Зябровка" в Беларуси. ФОТО
Компания Maxar Technologies показала последствия чрезвычайного происшествия на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области страны-союзницы российских оккупантов Беларуси, где в ночь на 11 августа были "взрывы и вспышки".
Спутниковые снимки она опубликовала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
Фото были сделаны 12 августа – через сутки после происшествия. На них виден след от сгоревшего самолета на главной взлетно-посадочной полосе. Рядом – обгоревшая растительность.
Напомним, утром 11 августа минобороны Беларуси заявило, что "10 августа около 23:00 во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошла ее вспышка. Пострадавших нет". Активисты опубликовали видео взрывов. По их данным, был уничтожен танк Т-72 и боекомплект.
Генштаб ВСУ не подтверждает причастность украинских сил к взрывам в Зябровке.
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Амінь.
Больше самолетов на аэродроме нету.
В результате взрывов на военном аэродроме «Зябровка» в Беларуси была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК. Сообщается, что это радар управления огнем и поражения 92N6, известный в НАТО как Grave Stone. В свою очередь это означает, что как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными.
Потому что РПН является частью комплекса ЗРК. Так как именно РПН обнаруживает цель и берет ее на сопровождение, то есть позволяет понять, куда вообще стрелять ракетой.
Об этом https://t.me/Hajun_BY/5216 сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».