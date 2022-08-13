Наслідки вибухів на аеродромі "Зябрівка" в Білорусі. ФОТО
Компанія Maxar Technologies показала наслідки надзвичайної події на аеродромі "Зябрівка" в Гомельській області країни-союзниці російських окупантів Білорусі, де в ніч проти 11 серпня були "вибухи та спалахи".
Супутникові знімки вона опублікувала в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото були зроблені 12 серпня - за добу після події. На них видно слід від згорілого літака на головній злітно-посадковій смузі. Поряд - обгоріла рослинність.
Нагадаємо, вранці 11 серпня міноборони Білорусі заявило, що "10 серпня близько 23:00 під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна стався її спалах. Постраждалих немає". Активісти опублікували відео вибухів. За їхніми даними, був знищений танк Т-72 та боєкомплект.
Генштаб ЗСУ не підтверджує причетність українських сил до вибухів у Зябровці.
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Амінь.
Больше самолетов на аэродроме нету.
В результате взрывов на военном аэродроме «Зябровка» в Беларуси была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК. Сообщается, что это радар управления огнем и поражения 92N6, известный в НАТО как Grave Stone. В свою очередь это означает, что как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными.
Потому что РПН является частью комплекса ЗРК. Так как именно РПН обнаруживает цель и берет ее на сопровождение, то есть позволяет понять, куда вообще стрелять ракетой.
Об этом https://t.me/Hajun_BY/5216 сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».