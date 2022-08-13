Наслідки вибухів на аеродромі "Зябрівка" в Білорусі. ФОТО

Компанія Maxar Technologies показала наслідки надзвичайної події на аеродромі "Зябрівка" в Гомельській області країни-союзниці російських окупантів Білорусі, де в ніч проти 11 серпня були "вибухи та спалахи".

Супутникові знімки вона опублікувала в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото були зроблені 12 серпня - за добу після події. На них видно слід від згорілого літака на головній злітно-посадковій смузі. Поряд - обгоріла рослинність.

Нагадаємо, вранці 11 серпня міноборони Білорусі заявило, що "10 серпня близько 23:00 під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна стався її спалах. Постраждалих немає". Активісти опублікували відео вибухів. За їхніми даними, був знищений танк Т-72 та боєкомплект.

Генштаб ЗСУ не підтверджує причетність українських сил до вибухів у Зябровці.

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