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Наслідки вибухів на аеродромі "Зябрівка" в Білорусі. ФОТО

Компанія Maxar Technologies показала наслідки надзвичайної події на аеродромі "Зябрівка" в Гомельській області країни-союзниці російських окупантів Білорусі, де в ніч проти 11 серпня були "вибухи та спалахи".

Супутникові знімки вона опублікувала в твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото були зроблені 12 серпня - за добу після події. На них видно слід від згорілого літака на головній злітно-посадковій смузі. Поряд - обгоріла рослинність.

Нагадаємо, вранці 11 серпня міноборони Білорусі заявило, що "10 серпня близько 23:00 під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна стався її спалах. Постраждалих немає". Активісти опублікували відео вибухів. За їхніми даними, був знищений танк Т-72 та боєкомплект.

Генштаб ЗСУ не підтверджує причетність українських сил до вибухів у Зябровці.

Також читайте: Росія проводитиме Армійські міжнародні ігри-2022 на території Білорусі, можливі провокації з жертвами, - Генштаб

Наслідки вибухів на аеродромі Зябрівка в Білорусі 01
Наслідки вибухів на аеродромі Зябрівка в Білорусі 02

Автор: 

Білорусь (7969) вибух (4525)


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Топ коментарі
+27
а я вам сєтшас пакажу, аткуда на Бєлорусь готовілось нападєніє
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13.08.2022 10:09 Відповісти
+17
Його язик на місці постійної дислокації. В жопі путіна
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13.08.2022 10:28 Відповісти
+14
Шайковка ще не... бана.
Амінь.
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13.08.2022 10:07 Відповісти
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Думаю дійсно якийсь аналоговнет згорів на злітній смузі й не було ніякого обстрілу
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13.08.2022 10:05 Відповісти
Шайковка ще не... бана.
Амінь.
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13.08.2022 10:07 Відповісти
Зара гауляйтер бєларускай губєрнії карту пакажєт
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13.08.2022 11:17 Відповісти
а я вам сєтшас пакажу, аткуда на Бєлорусь готовілось нападєніє
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13.08.2022 10:09 Відповісти
Маленький мальчик поджег сигарету,
Больше самолетов на аэродроме нету.
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13.08.2022 10:10 Відповісти
Та двигатели у него не той системы.
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13.08.2022 10:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_iXcgN0IE8A
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13.08.2022 10:16 Відповісти
Ну, один згорівший літачок, і що? Перемога? Якщо це навіть бяларускі партізани - ну таке...
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13.08.2022 10:21 Відповісти
Сгорівший літак ворога ліпше ніж побудований літак ворога.
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13.08.2022 11:03 Відповісти
Видно що не бандерівець, а так "москалик до москалика"...
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13.08.2022 11:03 Відповісти
У бульбашей етих самолетов раз-два и пздц. Так что минус один самолет ето уже большой удар по армии лукашистов
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13.08.2022 11:06 Відповісти
Судячи по контурах це чималий "літачок", типу А-50. Таких в рашці 4-6 шт. усього...
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13.08.2022 11:40 Відповісти
У А-50 (Ил-76) стреловидное крыло. Это был либо Ил-20, либо Ан-12.
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13.08.2022 12:58 Відповісти
активисты говорят, что это был т72 ..... ..... можно предположить, что беларуские ученые решили создать настоящий аналоговнет(а не фейковый, как у старшего брата) и прикрутили к Сушке пушку 2А46М-5-01 и внедорожное шасси от 72Б3. Ну или на семсятдвойку прикрутили крылышки и мотор от Сушки. Только наверное техники, по ************* своему, всю соляру из баков не слили и налили туда самалётного бензина, карбюратор такой коктейль пережить не смог, жиклёры растворились, смесь сильно обогатилась, что и привело к хлопку и задымлению
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13.08.2022 14:37 Відповісти
Один згорівший літачок - это, я так понимаю, маленький бонус в конце операции, проводившейся ради совершенно другой цели. А там - таки ДА, перемога.
В результате взрывов на военном аэродроме «Зябровка» в Беларуси была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК. Сообщается, что это радар управления огнем и поражения 92N6, известный в НАТО как Grave Stone. В свою очередь это означает, что как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными.
Потому что РПН является частью комплекса ЗРК. Так как именно РПН обнаруживает цель и берет ее на сопровождение, то есть позволяет понять, куда вообще стрелять ракетой.

Об этом https://t.me/Hajun_BY/5216 сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
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13.08.2022 19:15 Відповісти
Отріцатєльно взлєтєл нєкоторимі частямі і нєкоторимі звукамі
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13.08.2022 10:21 Відповісти
То то лукашенко последние дни язык в жопку засунул
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13.08.2022 10:26 Відповісти
Його язик на місці постійної дислокації. В жопі путіна
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13.08.2022 10:28 Відповісти
Цікаво, а що робив танк на аеродромі?
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13.08.2022 11:03 Відповісти
Пьітался взлєтєць
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13.08.2022 11:51 Відповісти
Самолет сгорел на взлетной полосе а не в ангаре. Значит скорее всего самолет сгорел так и не смог взлететь. Ето многое говорит о боеспособности белорузкой армии.
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13.08.2022 11:09 Відповісти
Для тих хто прогулює уроки! Вже давно була інфа що на тій зябровці дислокуються орки . Бо бульбофюрер віддав аеродром мордору.Це підтверджують опозиційнй медіа і самі жителі.
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13.08.2022 11:50 Відповісти
Называется Бульбофюрер хотел пукнуть чтобы напугать Польшу, а обосрался. Сгорел анало гавнет которым собирался пугать Запад к
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13.08.2022 11:18 Відповісти
))) маленькая атомочка бахнула. от летадла только тень на бетоне осталась. "в радиоактивный пепел!"
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13.08.2022 11:19 Відповісти
Вы верите в совпадения Звичайно це не ми
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13.08.2022 11:52 Відповісти
Дивитися уважно на місця вигоряння трави,побачите цікавинки. Дивитися уважно на трав'яний покрів,й грунтові дороги,й просіки. На полосі,як на полосі+ розставлена техніка. Будьте уважними
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13.08.2022 11:59 Відповісти
де карта?
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13.08.2022 12:36 Відповісти
чую запах чіпсів. чудово, хлопаки! повага!
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13.08.2022 12:58 Відповісти
 
 