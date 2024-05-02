Последствия ударов по военному аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму 30 апреля

В ночь на 30 апреля 2024 года в оккупированном Крыму раздавались взрывы. Спутник Planet Labs зафиксировал повреждения российской военной техники на аэродроме в Джанкое.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие снимки оказались в распоряжении проекта "Радио Свобода" Схемы.

Повреждена установка ПВО С-300/С-400

Отмечается, что в результате удара по Джанкою, скорее всего, повреждена российская система противовоздушной обороны С-300/С-400, которая состоит из пусковых установок и РЛС.

По данным "Схем", один из спутниковых снимков за 27 апреля подтверждают, что указанная система находилась в этом месте. Судя по фото, удару подверглась одна из установок С-300/С-400, другие были передислоцированы с этой территории.

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Как отмечает издание, ранее глава подконтрольной России администрации оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ночь на 30 апреля полуостров был атакован ракетами ATACMS, а телеграм-канал Astra сообщил, что в результате атаки крымского аэродрома были ранены пятеро военнослужащих РФ.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявил, что пораженный аэродром является одним из крупнейших баз для российских вертолетов, его также используют как военный транспортный узел для перемещения техники, боеприпасов и личного состава.

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Удары по Крыму 30 апреля

Сообщалось, что в ночь на 30 апреля 2024 года в оккупированном Крыму раздавались взрывы.

РосСМИ информировали о громких взрывах над Симферополем и Джанкоем. Также сообщалось о работе ПВО.

Ранее сообщалось, что ночью 28 апреля местные жители заявляли о мощном взрыве в Джанкое и Джанкойском районе оккупированного Крыма

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Джанкое в районе военного аэродрома в ночь на 17 апреля прогремели взрывы. Впоследствии появились спутниковые снимки Planet Labs за 19 апреля, на которых видны последствия ударов по аэродрому во временно оккупированном Джанкое в Крыму. В частности, повреждения можно увидеть возле склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны.

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