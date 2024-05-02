Наслідки ударів по військовому аеродрому у Джанкої в окупованому Криму 30 квітня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У ніч на 30 квітня 2024 року в окупованому Криму лунали вибухи. Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження російської військової техніки на аеродромі у Джанкої.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні знімки опинилися в розпорядженні проєкту "Радіо Свобода" Схеми.

Пошкоджено установку ППО С-300/С-400

Зазначається, що внаслідок удару по Джанкою, найімовірніше, пошкоджено російську систему протиповітряної оборони С-300/С-400, яка складається з пускових установок і РЛС.

За даними "Схем", один із супутникових знімків за 27 квітня підтверджує, що зазначена система перебувала в цьому місці. Судячи із фото, удару зазнала одна з установок С-300/С-400, інші були передислоковані з цієї території.

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Як зазначає видання, раніше голова підконтрольної Росії адміністрації окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в ніч на 30 квітня півострів був атакований ракетами ATACMS, а телеграм-канал Astra повідомив, що внаслідок атаки кримського аеродрому були поранені п’ятеро військовослужбовців РФ.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський заявив, що уражений аеродром є одним з найбільших баз для російських гелікоптерів, його також використовують як військовий транспортний вузол для переміщення техніки, боєприпасів та особового складу.

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Удари по Криму 30 квітня

Повідомлялося, що у ніч на 30 квітня 2024 року в окупованому Криму лунали вибухи.

РосЗМІ інформували про гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм. Також повідомлялося про роботу ППО.

Раніше повідомлялося, що вночі 28 квітня місцеві мешканці заявляли про потужний вибух у Джанкої та Джанкойському районі окупованого Криму

Також Цензор.НЕТ інформував, що у Джанкой в районі військового аеродрому у ніч на 17 квітня пролунали вибухи. Згодом з’явилися супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня, на яких видно наслідки ударів по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої в Криму. Зокрема, пошкодження можна побачити біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.

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