РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9276 посетителей онлайн
Новости Фото Война
6 329 12

Ракетным обстрелом 1 мая в Одессе был разрушен зал спортивной и художественной гимнастики, - НОК. ФОТО

В результате российского ракетного обстрела 1 мая в Одессе был разбит зал спортивной и художественной гимнастики "Тріумф".

Об этом сообщил НОК Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Знищений гімнастичний зал в Одесі
Знищений гімнастичний зал в Одесі

По словам тренера по чирлидингу и акробатике Виктории, на следующей неделе ее воспитанники должны были ехать на чемпионат Украины, а в конце июня участвовать в чемпионате Европы.

гімнастичний зал Тріумф в Одесі, знищений російськими ракетами
гімнастичний зал Тріумф в Одесі, знищений російськими ракетами

Также смотрите: В результате вражеской атаки на Одессу 1 мая повреждена пожарная часть. ФОТОРЕПОРТАЖ


гімнастичний зал Тріумф в Одесі, знищений російськими ракетами
гімнастичний зал Тріумф в Одесі, знищений російськими ракетами

Смотрите также: Последствия российской атаки на Одессу 1 мая: пострадали 14 человек, повреждена инфраструктура, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ракетный удар по Одессе 1 мая

Вечером 1 мая, оккупанты атаковали Одессу ракетами, в результате чего пострадали 13 человек, в городе возник большой пожар.

Позже глава Одесской ОГА уточнил, что в результате ракетного удара ранены 14 человек и отметил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты.

Кроме того, в результате ракетной атаки россиян по Одессе было уничтожено сортировочное депо и отделение "Новой почты", уничтожено 904 посылки стоимостью 3 млн грн. Общий вес уничтоженных посылок и грузов вследствие вражеского удара составляет более 15 тонн.

Автор: 

обстрел (27129) Одесса (7880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
РюSSьке спорт в/нє політік!!! Бєлої руSSкі теж. Олімпік, нєйтрал фане і обнімашкі на п'єдесталє....
показать весь комментарий
03.05.2024 01:14
+2
Ні. Це вже від Каміли Валієвої. Їй зараз 18 років. Кажуть, руський царь її особисто вітав коли Камілі було 16. В апартаментах. Можливо він тільки свічку тримав там у цьому процесі. Але ,,прикажу і ви і путь,, нікуди не ділось.
показать весь комментарий
03.05.2024 00:18
+2
А мразей рашистов на Олимпиаду пустили ,этих животных
показать весь комментарий
03.05.2024 00:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це привіт від Кабаєвої???
показать весь комментарий
03.05.2024 00:09 Ответить
Ні. Це вже від Каміли Валієвої. Їй зараз 18 років. Кажуть, руський царь її особисто вітав коли Камілі було 16. В апартаментах. Можливо він тільки свічку тримав там у цьому процесі. Але ,,прикажу і ви і путь,, нікуди не ділось.
показать весь комментарий
03.05.2024 00:18 Ответить
"руський царь"? Русь ніколи царів не мала . Русь - стародавня назва України і московія ніколи не була Руссю , тільки постійно намагається вкрасти українську історію ...
показать весь комментарий
05.05.2024 08:09 Ответить
Руський царь це сталий вираз який окрім відношення до цієї керівної особи більше ні на що не натякає. А якби я написав "руський мір"? Ви б знову згадали Русь часів Святослава?
показать весь комментарий
05.05.2024 11:01 Ответить
Руський - в українській мові такий, що відноситься до часів Русі або до її населення - русі , чи їхніх нащадків - українців.Слово руський не слід плутати з "русский", тобто росіянин."Русский мир" не "руський мир" , він не перекладається українською взагалі як ви не перекладаєте прізвища , топоніми , бренди і т.д. Нема виразу "руський цар" , є вираз українською "російський цар" після 1721 року , а до 1721 року це був московський цар .
Русь , росія - це взагалі вкрадені московитами слова і історія в українців .
Підміну русский на руський вигадали у москві і поширили через промосковськи ЗМІ в Україні (Інтер , 1+1 та інші)...
показать весь комментарий
05.05.2024 11:38 Ответить
Дякую, але йдіть у сраку. Цензор це не філологічний чи історичний факультет университету. І дописи не являються курсовими роботами на тему, у цьому конкретному випадку, етимології. Коли тут пишуть про ,,руский мир,, ,,русский мир,, ,,руський мир,, ,,рускій мір,, ,,руський мір,, ,,рузьге мир,, то всі знають про що конкретно йдеться мова. Те саме і з титулом *****.
показать весь комментарий
05.05.2024 13:00 Ответить
Яущо для більшості буде "какая разніца" , тоді вся Україна буде у сраці ...
показать весь комментарий
05.05.2024 13:18 Ответить
Я вам ще раз кажу- дописи на Цензорі не є, і не мають бути прикладом правопису. Не вплутуйте сюди вираз ,,какая разніца,, Теж, до речі сталий вираз, який не потрібно перекладати українською бо він загубить свій зміст. Можливо, якби Цензор був відеоплатформою, то коментарі доповнювалися б ще й мімікою, рухами рук, тіла. Тоді не потрібно було би емоції виражати словами, які зараз бачите на сайті. І які не влазять в правопис ******** української мови. Так зрозуміло?
показать весь комментарий
05.05.2024 13:32 Ответить
кацапи готуються таким чином виборювати перші місця у гімнастиці на Олімпіаді.
показать весь комментарий
03.05.2024 00:26 Ответить
А мразей рашистов на Олимпиаду пустили ,этих животных
показать весь комментарий
03.05.2024 00:53 Ответить
РюSSьке спорт в/нє політік!!! Бєлої руSSкі теж. Олімпік, нєйтрал фане і обнімашкі на п'єдесталє....
показать весь комментарий
03.05.2024 01:14 Ответить
 
 