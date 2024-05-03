Ракетным обстрелом 1 мая в Одессе был разрушен зал спортивной и художественной гимнастики, - НОК. ФОТО
В результате российского ракетного обстрела 1 мая в Одессе был разбит зал спортивной и художественной гимнастики "Тріумф".
Об этом сообщил НОК Украины, информирует Цензор.НЕТ.
По словам тренера по чирлидингу и акробатике Виктории, на следующей неделе ее воспитанники должны были ехать на чемпионат Украины, а в конце июня участвовать в чемпионате Европы.
Ракетный удар по Одессе 1 мая
Вечером 1 мая, оккупанты атаковали Одессу ракетами, в результате чего пострадали 13 человек, в городе возник большой пожар.
Позже глава Одесской ОГА уточнил, что в результате ракетного удара ранены 14 человек и отметил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты.
Кроме того, в результате ракетной атаки россиян по Одессе было уничтожено сортировочное депо и отделение "Новой почты", уничтожено 904 посылки стоимостью 3 млн грн. Общий вес уничтоженных посылок и грузов вследствие вражеского удара составляет более 15 тонн.
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