Ракетным обстрелом 1 мая в Одессе был разрушен зал спортивной и художественной гимнастики, - НОК. ФОТО

В результате российского ракетного обстрела 1 мая в Одессе был разбит зал спортивной и художественной гимнастики "Тріумф".

Об этом сообщил НОК Украины, информирует Цензор.НЕТ.





По словам тренера по чирлидингу и акробатике Виктории, на следующей неделе ее воспитанники должны были ехать на чемпионат Украины, а в конце июня участвовать в чемпионате Европы.





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Ракетный удар по Одессе 1 мая

Вечером 1 мая, оккупанты атаковали Одессу ракетами, в результате чего пострадали 13 человек, в городе возник большой пожар.

Позже глава Одесской ОГА уточнил, что в результате ракетного удара ранены 14 человек и отметил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты.

Кроме того, в результате ракетной атаки россиян по Одессе было уничтожено сортировочное депо и отделение "Новой почты", уничтожено 904 посылки стоимостью 3 млн грн. Общий вес уничтоженных посылок и грузов вследствие вражеского удара составляет более 15 тонн.