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Ракетним обстрілом 1 травня в Одесі було знищено зал спортивної та художньої гімнастики, - НОК. ФОТО

Внаслідок російського ракетного обстрілу 1 травня в Одесі було знищено зал спортивної та художньої гімнастики "Тріумф".

Про це повідомив НОК України, інформує Цензор.НЕТ.

Знищений гімнастичний зал в Одесі

За словами тренерки з чирлідингу та акробатики Вікторії, наступного тижня її вихованці мали їхати на чемпіонат України, а наприкінці червня брати участь у чемпіонаті Європи.

гімнастичний зал Тріумф в Одесі, знищений російськими ракетами
гімнастичний зал Тріумф в Одесі, знищений російськими ракетами

Також дивіться: Ворог знищив сортувальне депо та відділення "Нової пошти" в Одесі. ВIДЕО


гімнастичний зал Тріумф в Одесі, знищений російськими ракетами
гімнастичний зал Тріумф в Одесі, знищений російськими ракетами

Читайте також: Унаслідок ворожої атаки на Одесу 1 травня пошкоджено пожежну частину. ФОТОрепортаж

Ракетний удар по Одесі 1 травня

Увечері 1 травня, окупанти атакували Одесу ракетами, унаслідок чого постраждало 13 людей, у місті виникла велика пожежа.

Пізніше очільник Одеської ОВА уточнив, що внаслідок ракетного удару поранено 14 людей та зазначив, що у результаті російської ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема складські приміщення пошти.

Крім того, унаслідок ракетної атаки росіян по Одесі було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти", знищено 904 посилки вартістю 3 млн грн. Загальна вага знищених посилок та вантажів унаслідок ворожого удару становить понад 15 тонн.

Автор: 

обстріл (28449) Одеса (5452)


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Топ коментарі
+5
РюSSьке спорт в/нє політік!!! Бєлої руSSкі теж. Олімпік, нєйтрал фане і обнімашкі на п'єдесталє....
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03.05.2024 01:14
+2
Ні. Це вже від Каміли Валієвої. Їй зараз 18 років. Кажуть, руський царь її особисто вітав коли Камілі було 16. В апартаментах. Можливо він тільки свічку тримав там у цьому процесі. Але ,,прикажу і ви і путь,, нікуди не ділось.
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03.05.2024 00:18
+2
А мразей рашистов на Олимпиаду пустили ,этих животных
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03.05.2024 00:53
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Це привіт від Кабаєвої???
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03.05.2024 00:09 Відповісти
Ні. Це вже від Каміли Валієвої. Їй зараз 18 років. Кажуть, руський царь її особисто вітав коли Камілі було 16. В апартаментах. Можливо він тільки свічку тримав там у цьому процесі. Але ,,прикажу і ви і путь,, нікуди не ділось.
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03.05.2024 00:18 Відповісти
"руський царь"? Русь ніколи царів не мала . Русь - стародавня назва України і московія ніколи не була Руссю , тільки постійно намагається вкрасти українську історію ...
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05.05.2024 08:09 Відповісти
Руський царь це сталий вираз який окрім відношення до цієї керівної особи більше ні на що не натякає. А якби я написав "руський мір"? Ви б знову згадали Русь часів Святослава?
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05.05.2024 11:01 Відповісти
Руський - в українській мові такий, що відноситься до часів Русі або до її населення - русі , чи їхніх нащадків - українців.Слово руський не слід плутати з "русский", тобто росіянин."Русский мир" не "руський мир" , він не перекладається українською взагалі як ви не перекладаєте прізвища , топоніми , бренди і т.д. Нема виразу "руський цар" , є вираз українською "російський цар" після 1721 року , а до 1721 року це був московський цар .
Русь , росія - це взагалі вкрадені московитами слова і історія в українців .
Підміну русский на руський вигадали у москві і поширили через промосковськи ЗМІ в Україні (Інтер , 1+1 та інші)...
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05.05.2024 11:38 Відповісти
Дякую, але йдіть у сраку. Цензор це не філологічний чи історичний факультет университету. І дописи не являються курсовими роботами на тему, у цьому конкретному випадку, етимології. Коли тут пишуть про ,,руский мир,, ,,русский мир,, ,,руський мир,, ,,рускій мір,, ,,руський мір,, ,,рузьге мир,, то всі знають про що конкретно йдеться мова. Те саме і з титулом *****.
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05.05.2024 13:00 Відповісти
Яущо для більшості буде "какая разніца" , тоді вся Україна буде у сраці ...
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05.05.2024 13:18 Відповісти
Я вам ще раз кажу- дописи на Цензорі не є, і не мають бути прикладом правопису. Не вплутуйте сюди вираз ,,какая разніца,, Теж, до речі сталий вираз, який не потрібно перекладати українською бо він загубить свій зміст. Можливо, якби Цензор був відеоплатформою, то коментарі доповнювалися б ще й мімікою, рухами рук, тіла. Тоді не потрібно було би емоції виражати словами, які зараз бачите на сайті. І які не влазять в правопис ******** української мови. Так зрозуміло?
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05.05.2024 13:32 Відповісти
кацапи готуються таким чином виборювати перші місця у гімнастиці на Олімпіаді.
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03.05.2024 00:26 Відповісти
А мразей рашистов на Олимпиаду пустили ,этих животных
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03.05.2024 00:53 Відповісти
РюSSьке спорт в/нє політік!!! Бєлої руSSкі теж. Олімпік, нєйтрал фане і обнімашкі на п'єдесталє....
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03.05.2024 01:14 Відповісти
 
 