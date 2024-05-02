Ракетним обстрілом 1 травня в Одесі було знищено зал спортивної та художньої гімнастики, - НОК. ФОТО

Внаслідок російського ракетного обстрілу 1 травня в Одесі було знищено зал спортивної та художньої гімнастики "Тріумф".

Про це повідомив НОК України, інформує Цензор.НЕТ.

За словами тренерки з чирлідингу та акробатики Вікторії, наступного тижня її вихованці мали їхати на чемпіонат України, а наприкінці червня брати участь у чемпіонаті Європи.





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Ракетний удар по Одесі 1 травня

Увечері 1 травня, окупанти атакували Одесу ракетами, унаслідок чого постраждало 13 людей, у місті виникла велика пожежа.

Пізніше очільник Одеської ОВА уточнив, що внаслідок ракетного удару поранено 14 людей та зазначив, що у результаті російської ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема складські приміщення пошти.

Крім того, унаслідок ракетної атаки росіян по Одесі було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти", знищено 904 посилки вартістю 3 млн грн. Загальна вага знищених посилок та вантажів унаслідок ворожого удару становить понад 15 тонн.